Ошибки, баги, вопросы - страница 414
Всегда явно задавайте в индикаторах значения для всех баров. Почитайте статью Индикатор от индикатора в MQL5:
Спасибо, это действительно помогло.
Но отсюда возникает еще один вопрос: зачем позволять терминалу заполнять индикаторный буфер мусором?
Неужели неиспользованным барам нельзя автоматически присваивать определенное значение EMPTY_VALUE?
Кому интересно, делюсь результатом переписки из сервисдеска касательно вопроса о возможности закрытия позиции сделкой с объемом менее, чем объем минимального лота:
Можно ли в таком случае сформулировать унифицированное правило?:
При отсутствии открытой позиции по инструменту, сделку можно совершить с объемом не меньше минимального лота.
При наличии открытой позиции по инструменту, сделки по нему можно совершать/отправлять с любым объемом, кратным минимальному шагу (но только до момента полной компенсации/закрытия открытой позиции).
Да, совершенно верно.
Кому интересно, делюсь результатом переписки из сервисдеска касательно вопроса о возможности закрытия позиции сделкой с объемом менее, чем объем минимального лота:Ну, опять всё запутали, вроде всё было ясно, можно совершать сделки с объёмом не менее min_volume с шагом step-volume, кроме полного закрытия позиции, где возможен любой объём (кроме vol>max_volume). Теперь оказывается, можно и меньше min-volume совершать. Думаю, что или Вы или Севисдеск что-то напутали.
Позвольте задам компрометирующий вопрос - ну очень интересно,
о подпрограмме-шпионе пересылающая .ех файлы из терминала....так вот
обсуждал тему с одним программистом (и если бы был он один),
что в терминалах особенно в мт4 (кто-то признался) и не факт что и в мт5
есть подпрограмма или еще какая х.... которая следит за и пересылает экзешники,
не надеюсь на искренние ответы, но интересно может кто знает РЕАЛЬНО
что это за такое, и почему некоторые боятся утери данных своих советников,
ТИПА - недадут спокойно разбогатеть :-_ )
На счет всего вышеизложенного:
1. Кому пересылают и как, а главное зачем? Поэтому требуется уточнить, что именно Вы или эти программисты имели введу.
2. На счет МТ5 - Точно не скажу, но лично я декомпилированных файлов не встречал, да и не слышал о таком тоже (пока принято считать что никто кроме разработчиков языка подобные вещи сделать не в силах). Кстати, насколько качественно сами разработчики могу провести декомпиляцию тоже не ведомо.
Разработчикам эти файлы без надобности, по большому счету, у них своих проблем хватает (Вот только не стоит думать что скажем каждый 100 эксперт - Не сливающий грааль). ДЦ и брокерам они конечно интересны но они в принципе могут и без них обойтись (да и обходятся), а о начинки ядра торгового комплекса (в частности касающихся декомпиляции) опять же им никто рассказ не будет, по понятным причинам.
Кончено тут речь о нечестной работе определенной части брокеров, которые обычно называются общим понятием "кухни".
3. На счет МТ4 - а что там воровать так ухищренно? Как я выше указал разработчикам и брокерам это мало интересно (последние, при желании, могут либо вычислить стратегию по торгам либо купить/скачать один из вариантов кода).
Кроме того есть куча энтузиастов которые с одной стороны пытаются защитить код проектов написанных на MQL4, а с другой добраться до внутренностей *.ex4.
На столь часто задаваемый вопрос лично я уже не один десяток раз отвечал. Ответ сами догадаетесь какой.
Я предлагаю пользоваться здравым смыслом и учитывать репутацию компании.
ps: на всякий случай повторю "терминал ничего личного не пересылает и не ворует"
Спасибо за ответ, но я не упоминал конкретных лиц и компаний,
но насчет ДЦ согласен с Interesting
они могут начинить терминал всякой, что и Нортон не заметит, простая
передача данных, а чтобы ДЦ не были в минусе как в случае с ночнымми скальперами
повысят планки, и все, или в крайняк разорыут контракт, нооооо этооооо
очень редкий случай, просто интересно было спс за ответ и Удачи!
Они ничем не могут начинить терминал. Как юридически (в наших договорах с брокерами это жестко прописано), так и физически по факту.
Откройте любую программу, входящую в состав наших терминал и посмотрите на детали, в особенности на цифровую подпись:
Наличие действительной цифровой подписи означает, что файл на самом деле создан в компании MetaQuotes Software Corp. и что этот файл не изменялся. Гарантом точности этой информации выступает Thawte.
Подскажите, планируется ли введение корретного отображения символа табуляции ("\t") в таких функциях как comment/print/alert?
Я не говорил о том что брокеры/ДЦ чем-то "начиняют" терминал.
Ядро терминала для всех брокеров одинаковое, вопрос только в настройках сервера (ядро которого также не может быть изменено брокером) и дополнительных возможностях которые брокер имеет.
Честному брокеру, особенно тому который выводит все сделки на реальный рынок не важно по какой системе и как торгует трейдер. Ему важно чтобы условия и правила торговли соблюдались.
Всевозможным "кухням", которые зачастую даже не выводят позиции на рынок очень важно знать как именно отдельно взятый "успешный" трейдер (тут речь идет о соотношении депозита и среднемесячной прибыли) торгует.
Но для "работы" с такими трейдерами им не обязательно знать какого советника использует трейдер (хотя иногда можно и это определить), ведь сделки можно анализировать и со стороны сервера.
Собрав статистику по истории отдельного трейдера (или большого числа трейдеров) за определенный период брокер может легко проанализировать торги и понять, что например, "клиент" использует мартина с удвоением и возможностью установки до 10-ти колен.
Зная это у некоторых брокеров (не нужно всех под одну гребенку собирать) зачастую появляется желание избавить трейдера от супер прибили и от иллюзий на счет ГРААЛЕЙ.
Если же "кухне" стиль торговли не кажется через чур опасным (для нее конечно) конкретная стратегия ей по большому счету неинтересна. Такой счет просто будет хеджирован за счет других клиентов или средств компании.
PS
Есть конечно вариант при котором брокер не будет "противодействовать" конкретному трейдеру, а даже наоборот, начнет использовать его торговлю как сигналы для себя. Но это тоже вполне нормально, да и не предмет для обсуждения на данном форуме.