Ошибки, баги, вопросы - страница 401
А теперь внимание (430 билд, счет только что зарегил на Альпари).
sergey1294
Благодарю за информацию.
Все-равно тогда подвох. Требование к минимальному объему сделки не выполняется.
А допустима ли ситуация, при которой нет открытых позиций, и мы пытаемся открыть в любом направлении позиции объемом 0.01 лота?
В любом случае, хотелось бы услышать разъяснения разработчиков. Ситуация противоречивая.
Актуальный - №458 от 25.05.2011.
Думаете в нем такого не будет?
сделку меньшим объемом совершить нельзя даже в ручном режиме, а вот закрыть остаток позиции меньше минлота можно. как я говорил, это и в четверке тоже самое есть
Действительно, позволяет закрывать существующую позу на любой объем (если это не баг то я уже не знаю что - может так изначально и задумано...), нужно будет запомнить на всякий случай.
Открыть новую позу не позволяет, перевернуть на некорректный объем существующую позу тоже не выйдет.
Усреднить тоже позволяет на любой объем, но это по сути тогда понятно.
Interesting:
Ну вот, теперь прояснилось. Правила грануляции объёма действуют, за исключением полного закрытия позиции, сделка, в этом случае, может быть любого объёма. Надо бы указать это в документации.
Поправочка.
Не только полного. Как я понял исключение (если это исключение) действует в трех случаях:
а) Полное закрытие позиции на равный позиции лот (технические детали упустим);
б) Урезка существующей позиции - уменьшение объема существующей позиции на размер кратный шагу (предположительно);
в) Усреднение/Прирамидинг - увеличение объема существующей позиции на размер кратный шагу (предположительно).
PS
Переворот скорей всего возможен, если в результате него итоговый объем будет не меньше минимального. Тут я не проверял (но это по сути уже не исключение из правил).
Ребят, все наши выводы - это домыслы.
Необходимо получить от разработчиков конкретный комментарий: фича это или баг?
Если фича, она должна быть максимально детальна описана на уровне документации!
Если баг, совершенно очевидно, должно быть четкое ограничение на уровне "движка MQL5" - минимальный лот и минимальный шаг должны быть равны.
Полазил по форуму, вроде как представители разработчика довольно оперативно обсуждают все возникающие вопросы. Что является очень большим плюсом данной платформы.
Надеюсь, в самое ближайшее время мы получим от них исчерпывающий ответ.
Если учесть что в МТ4 это в какой-то степени тоже присутствует то утвердим как фичу (на счет документирования разработчикам видней).
Обычно брокеры ставят шаг равный минимальному ордеру, если нет то это проблема брокера а не торгового комплекса.
PS
Хотя могут быть случаи при которых брокер будет не в восторге от того что трейдер данной лазейкой воспользовался. Главное не наглеть сильно.
Обычно брокеры ставят шаг равный минимальному ордеру
Очень часто мин. лот = 0.1, шаг 0.01
В ДЦ да, не уверен что реально работающий брокер будет так настраивать сервер.
А ДЦ какими бы они добрыми при этом не были посмотрев какое-то время на уж очень ХИТРЫЕ действия клиента могут и меры принять (какому ДЦ такая наглость может понравится?).
Но если не сильно наглеть может и прокатить такая метода работы.
Interesting
Повторюсь, я не сторонник домыслов и надежды на "авось".
Качественный ответ разработчиков способен однозначно разрешить вопрос.