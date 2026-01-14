Ошибки, баги, вопросы - страница 400

sergey1294:
Только что проверил вручную все прекрасно закрывается. Открыл бай 0.21 лот, закрыл селл 0.2 лота в рынке остался бай 0.01 лот хотя минимальный 0.1. Как то на четверке еще проверял такое, там тоже ни каких ошибок нет при частичном закрытии
Сервер какой и тип счетов?
[Удален]  
Valmars:

...Получается абсурд, мы не можем полностью закрыть открытую позицию.

Именно! Именно об этом я и толкую!

Может, ошибаюсь. Прошу наставить на путь истинный. =)

 
voix_kas:

Оставшуюся позицию объемом 0.01 лота удается закрыть противоположной сделкой такого же объема?

Т.е. сделка селл объемом 0.01 проходит (разумеется, полностью закрывая открытую позицию)?

Да, оставшийся объем 0.01 закрывается, по крайней мере в ручном режиме.
 
sergey1294:
Только что проверил вручную все прекрасно закрывается. Открыл бай 0.21 лот, закрыл селл 0.2 лота в рынке остался бай 0.01 лот хотя минимальный 0.1. Как то на четверке еще проверял такое, там тоже ни каких ошибок нет при частичном закрытии
А на каком сервере проверяли ?
 
Valmars:
А на каком сервере проверяли ?

на альпари

Отчет торговой истории
Имя: демо USD второй
Торговый счет: 3072893 (USD, Alpari-Demo, demo)
Брокер: Alpari NZ Limited
Дата: 2011.06.02 00:07













Ордера
Время открытия Ордер Символ Тип Объем Цена S / L T / P Время Состояние Комментарий
2011.06.01 22:543972119EURUSDbuy0.10 / 0.101.43418

2011.06.01 22:54filled
2011.06.01 22:553972122EURUSDbuy0.11 / 0.111.43424

2011.06.01 22:55filled
2011.06.01 22:563972124EURUSDsell0.20 / 0.201.43403

2011.06.01 22:56filled
2011.06.01 22:593972136EURUSDsell0.01 / 0.011.43427

2011.06.01 22:59filled
Сделки
Время Сделка Символ Тип Направление Объем Цена Ордер Комиссия Своп Прибыль Баланс Комментарий
2010.12.25 13:411412532
balance



0.000.0010 000.0010 000.00
2011.06.01 22:541984790EURUSDbuyin0.101.4341839721190.000.000.0010 000.00
2011.06.01 22:551984792EURUSDbuyin0.111.4342439721220.000.000.0010 000.00
2011.06.01 22:561984794EURUSDsellout0.201.4340339721240.000.00-3.639 996.37
2011.06.01 22:591984806EURUSDsellout0.011.4342739721360.000.000.069 996.43

 0.00 0.00 -3.57 9 996.43

Баланс: 9996.43
Свободная маржа: 9996.43
Кредитные средства: 0.00
Маржа: 0.00
Плавающая прибыль/убыток: 0.00
Уровень маржи: 0.00%
[Удален]  
sergey1294:
Да, оставшийся объем 0.01 закрывается, по крайней мере в ручном режиме.

Пожалуйста, попробуйте следующий алгоритм:

1. Открываете длинную позицию объемом 1.01 лота.

2. Отправляете приказ о продаже объемом 1.0 лота.

3. Отправляете приказ о продаже объемом 0.01 лота.

 

В автоматизированной торговле нет функции/операции "закрытие" позиции. Позиция закрывается только обратной сделкой равного объема (если я все верно понимаю). 

 
voix_kas:

Пожалуйста, попробуйте следующий алгоритм:

1. Открываете длинную позицию объемом 1.01 лота.

2. Отправляете приказ о продаже объемом 1.0 лота.

3. Отправляете приказ о продаже объемом 0.01 лота.

 

В автоматизированной торговле нет "закрытие" позиции. Позиция закрывается только обратной сделкой равного объема (если я все верно понимаю). 

Попробовал, вручную работает исключительно, программно не знаю нужно скрипт писать проверочный, это займет время
Отчет торговой истории
Имя: демо USD второй
Торговый счет: 3072893 (USD, Alpari-Demo, demo)
Брокер: Alpari NZ Limited
Дата: 2011.06.02 00:19













Ордера
Время открытия Ордер Символ Тип Объем Цена S / L T / P Время Состояние Комментарий
2011.06.01 22:543972119EURUSDbuy0.10 / 0.101.43418

2011.06.01 22:54filled
2011.06.01 22:553972122EURUSDbuy0.11 / 0.111.43424

2011.06.01 22:55filled
2011.06.01 22:563972124EURUSDsell0.20 / 0.201.43403

2011.06.01 22:56filled
2011.06.01 22:593972136EURUSDsell0.01 / 0.011.43427

2011.06.01 22:59filled
2011.06.01 23:183972198EURUSDbuy1.01 / 1.011.43272

2011.06.01 23:18filled
2011.06.01 23:183972200EURUSDsell1.00 / 1.001.43243

2011.06.01 23:18filled
2011.06.01 23:193972201EURUSDsell0.01 / 0.011.43244

2011.06.01 23:19filled
Сделки
Время Сделка Символ Тип Направление Объем Цена Ордер Комиссия Своп Прибыль Баланс Комментарий
2010.12.25 13:411412532
balance



0.000.0010 000.0010 000.00
2011.06.01 22:541984790EURUSDbuyin0.101.4341839721190.000.000.0010 000.00
2011.06.01 22:551984792EURUSDbuyin0.111.4342439721220.000.000.0010 000.00
2011.06.01 22:561984794EURUSDsellout0.201.4340339721240.000.00-3.639 996.37
2011.06.01 22:591984806EURUSDsellout0.011.4342739721360.000.000.069 996.43
2011.06.01 23:181984864EURUSDbuyin1.011.4327239721980.000.000.009 996.43
2011.06.01 23:181984866EURUSDsellout1.001.4324339722000.000.00-29.009 967.43
2011.06.01 23:191984867EURUSDsellout0.011.4324439722010.000.00-0.289 967.15

 0.00 0.00 -32.85 9 967.15

Баланс: 9967.15
Свободная маржа: 9967.15
Кредитные средства: 0.00
Маржа: 0.00
Плавающая прибыль/убыток: 0.00
Уровень маржи: 0.00%
uncleVic:
Приложите свою "рыбу" и, коротенько пожелания. По возможности (не обещаю быстро) посмотрю.

Спасибо за помощь. Рош писал о каких-то смещениях, но я так и не понял что куда смещать. Код вложил, прокомментировал. Стратегия: рисуем зеленые стрелки под барами когда Тенькан>Киджун и Тенькан и Киджун  находятся над облаком. Рисуем красные стрелки когда   Тенькан<Киджун и Тенькан и Киджун  находятся под облаком.  

@ sergeev Спасибо за ответ, с этим у меня проблем не возникает, проблемы с тем как правильно работать с данными, которые поступают из стд. библиотеки.

Файлы:
Ich_2.mq5  5 kb
[Удален]  
sergey1294:
Только что проверил вручную все прекрасно закрывается. Открыл бай 0.21 лот, закрыл селл 0.2 лота в рынке остался бай 0.01 лот хотя минимальный 0.1. Как то на четверке еще проверял такое, там тоже ни каких ошибок нет при частичном закрытии

Это явный баг на мой взгляд (как миниму корявая настройка сервера).

Суть в том что сервер в ручном режиме по любому должен не позволить совеершать сделки менее минимального объема.

На Альпари минимум 0.10. Что можно лекго увидеть выполнив скрипт SymbolInfoSample из стандартной постаке терминала (он покажет минимум 0,10 и шаг 0,01).

А теперь внимание (430 билд, счет только что зарегил на Альпари).

Торговый счет: 3089878 (USD, Alpari-Demo, demo)
Брокер: Alpari
Дата: 2011.06.02 05:30













Ордера
Время открытия Ордер Символ Тип Объем Цена S / L T / P Время Состояние Комментарий
2011.06.01 23:223972207EURUSDsell0.10 / 0.101.43261

2011.06.01 23:22filled
2011.06.01 23:233972211EURUSDbuy0.01 / 0.011.43303

2011.06.01 23:23filled
Сделки
Время Сделка Символ Тип Направление Объем Цена Ордер Комиссия Своп Прибыль Баланс Комментарий
2011.06.01 23:191984869
balance



0.000.0064 156.0064 156.00
2011.06.01 23:221984875EURUSDsellin0.101.4326139722070.000.000.0064 156.00
2011.06.01 23:231984879EURUSDbuyout0.011.4330339722110.000.00-0.4264 155.58

 0.00 0.00 -0.42 64 155.58
Торговые позиции
Время Символ Тип Объем Цена S / L T / P Рыночная цена Комиссия Своп Прибыль Комментарий
2011.06.01 23:22EURUSDsell0.091.43261

1.433310.000.00-6.30

 0.00 0.00 -6.30

А теперь кто нибудь обясните мне как без наличия бага совершить сделку меньше минимальной (а это не позиция а именно сделка с объемом 0,01)...

В догонку скрин с диалогом для совершения сделки (по идеи если лот меньше 0.10 совершение операции автоматом должно запретить, а нет все нормально)!

[Удален]  

sergey1294 

Благодарю за информацию.

Все-равно тогда подвох. Требование к минимальному объему сделки не выполняется.

А допустима ли ситуация, при которой нет открытых позиций, и мы пытаемся открыть в любом направлении позиции объемом 0.01 лота?

 

В любом случае, хотелось бы услышать разъяснения разработчиков. Ситуация противоречивая. 

