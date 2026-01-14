Ошибки, баги, вопросы - страница 400
Только что проверил вручную все прекрасно закрывается. Открыл бай 0.21 лот, закрыл селл 0.2 лота в рынке остался бай 0.01 лот хотя минимальный 0.1. Как то на четверке еще проверял такое, там тоже ни каких ошибок нет при частичном закрытии
...Получается абсурд, мы не можем полностью закрыть открытую позицию.
Именно! Именно об этом я и толкую!
Может, ошибаюсь. Прошу наставить на путь истинный. =)
Оставшуюся позицию объемом 0.01 лота удается закрыть противоположной сделкой такого же объема?
Т.е. сделка селл объемом 0.01 проходит (разумеется, полностью закрывая открытую позицию)?
А на каком сервере проверяли ?
на альпари
Да, оставшийся объем 0.01 закрывается, по крайней мере в ручном режиме.
Пожалуйста, попробуйте следующий алгоритм:
1. Открываете длинную позицию объемом 1.01 лота.
2. Отправляете приказ о продаже объемом 1.0 лота.
3. Отправляете приказ о продаже объемом 0.01 лота.
В автоматизированной торговле нет функции/операции "закрытие" позиции. Позиция закрывается только обратной сделкой равного объема (если я все верно понимаю).
Приложите свою "рыбу" и, коротенько пожелания. По возможности (не обещаю быстро) посмотрю.
Спасибо за помощь. Рош писал о каких-то смещениях, но я так и не понял что куда смещать. Код вложил, прокомментировал. Стратегия: рисуем зеленые стрелки под барами когда Тенькан>Киджун и Тенькан и Киджун находятся над облаком. Рисуем красные стрелки когда Тенькан<Киджун и Тенькан и Киджун находятся под облаком.
@ sergeev Спасибо за ответ, с этим у меня проблем не возникает, проблемы с тем как правильно работать с данными, которые поступают из стд. библиотеки.
Это явный баг на мой взгляд (как миниму корявая настройка сервера).
Суть в том что сервер в ручном режиме по любому должен не позволить совеершать сделки менее минимального объема.
На Альпари минимум 0.10. Что можно лекго увидеть выполнив скрипт SymbolInfoSample из стандартной постаке терминала (он покажет минимум 0,10 и шаг 0,01).
А теперь внимание (430 билд, счет только что зарегил на Альпари).
А теперь кто нибудь обясните мне как без наличия бага совершить сделку меньше минимальной (а это не позиция а именно сделка с объемом 0,01)...
В догонку скрин с диалогом для совершения сделки (по идеи если лот меньше 0.10 совершение операции автоматом должно запретить, а нет все нормально)!
sergey1294
Благодарю за информацию.
Все-равно тогда подвох. Требование к минимальному объему сделки не выполняется.
А допустима ли ситуация, при которой нет открытых позиций, и мы пытаемся открыть в любом направлении позиции объемом 0.01 лота?
В любом случае, хотелось бы услышать разъяснения разработчиков. Ситуация противоречивая.