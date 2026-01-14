Ошибки, баги, вопросы - страница 402
Обнаружил, что функция Comment ( https://www.mql5.com/ru/docs/common/Comment ) из тела индикатора выводит сообщение в основное окно.
Например:
//+------------------------------------------------------------------+
//| Accelerator/Decelerator Oscillator |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,const int prev_calculated,
const datetime &Time[],
const double &Open[],
const double &High[],
const double &Low[],
const double &Close[],
const long &TickVolume[],
const long &Volume[],
const int &Spread[])
{
Comment("Test");
.....
В свое окно по моей логике должно выводится
Interesting
Повторюсь, я не сторонник домыслов и надежды на "авось".
Качественный ответ разработчиков способен однозначно разрешить вопрос.
Я бы лучше хотел услышать ответ на следующий вопрос - Ждать нам к чемпионату параметров в OnTrade() или нет?
Конечно, если все еще есть планы по данному вопросу...
в Альпари на классике всегда работало и в условиях прописано.
"Минимальный лот 0.1 (шаг – 0.01) "
Открываешь 0.1 закрываешь 0.09 остается 0.01
Я не против такого подхода. Главное, чтобы в документации было явно указано, например:
Требование к минимальному объему сделки соблюдается лишь в условиях отсутствия уже открытой позиции. В обратном случае, требования к объему сделки соблюдаются лишь в части минимальной грануляции.
Здравствуйте.
Видел недавно на форуме индикатор на Bollinger Bands, который разукрашивает бары в зависимости от того, какое отклонение было пробито: если верхнее - тренд вверх, если нижнее - вниз.
Не могу найти.
Дайте ссылку, если кто понял о чем речь. Спасибо.
Только что попробовал ручками на реальном счету - не работает, "не верный объём"
МТ4 или МТ5?
В МТ5 проверено все работает, в МТ4 не проверял (скорей всего там руками сложно будет сделать, не буду утверждать что не вощможно - локовая система ведь).
МТ4 или МТ5?
В МТ5 проверено все работает, в МТ4 не проверял (скорей всего там руками сложно будет сделать, не буду утверждать что не вощможно - локовая система ведь).
В МТ4 конечно... я же написал, что на реальном счету
Просмотрел название АЛЬПАРИ и РЕАЛЬНЫЙ :)
Тогда может быть что руками и не выйдет.
гибкость настроек интерфейса - есть предложение, сделать мт5 более гибким под юзера, в плане настроек отображения названия символов, а точнее - возможность переименовки любого т.е. не - не gbpusd - а ... - "фунт" например, так же ввести разделительные плашки типа - валюта и стрелка вниз, металлы, акции, что бы небыло всё в одной куче, в планках-разделяющих можно даже мини-иконки добавить, например валюта, знак бакса или бумажки зелёной мелкой, металлы - ну золота маленькие слиточки и тд. примерно такая гибкость настроек цветов, шифтов и паннелей есть в платформе "Pro Trader", надеюсь не прозвучит как реклама, тк Ваша на тек момент конечно проще и лучше ... :)
так же было бы неплохо если бы можно было фон, под символом в списке символов менять, как и цвет шифта, например мажоры выделить черный фон и белый шрифт, средней важности, синий и белый ну и совсем неважные, как есть чёрные на белом ...
есть новости ??????