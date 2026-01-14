Ошибки, баги, вопросы - страница 402

Обнаружил, что функция  Comment  (  https://www.mql5.com/ru/docs/common/Comment ) из тела индикатора выводит сообщение в основное окно.

Например: 

//+------------------------------------------------------------------+
//| Accelerator/Decelerator Oscillator |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,const int prev_calculated,
const datetime &Time[],
const double &Open[],
const double &High[],
const double &Low[],
const double &Close[],
const long &TickVolume[],
const long &Volume[],
const int &Spread[])
{

Comment("Test");

.....

В свое окно по моей логике должно выводится 


[Удален]  
voix_kas:

Interesting

Повторюсь, я не сторонник домыслов и надежды на "авось".

Качественный ответ разработчиков способен однозначно разрешить вопрос.

Я бы лучше хотел услышать ответ на следующий вопрос - Ждать нам к чемпионату параметров в OnTrade() или нет?

Конечно, если все еще есть планы по данному вопросу...

 

в Альпари на классике всегда работало и  в условиях прописано.

"Минимальный лот 0.1 (шаг – 0.01) "

Открываешь 0.1  закрываешь 0.09  остается 0.01  


 

[Удален]  
Buter:

в Альпари на классике всегда работало и  в условиях прописано.

"Минимальный лот 0.1 (шаг – 0.01) "

Открываешь 0.1  закрываешь 0.09  остается 0.01  


 

Я не против такого подхода. Главное, чтобы в документации было явно указано, например:

Требование к минимальному объему сделки соблюдается лишь в условиях отсутствия уже открытой позиции. В обратном случае, требования к объему сделки соблюдаются лишь в части минимальной грануляции. 

Buter:

в Альпари на классике всегда работало и  в условиях прописано.

"Минимальный лот 0.1 (шаг – 0.01) "

Открываешь 0.1  закрываешь 0.09  остается 0.01  

Только что попробовал ручками на реальном счету - не работает, "не верный объём"
[Удален]  

Здравствуйте.

Видел недавно на форуме индикатор на Bollinger Bands, который разукрашивает бары в зависимости от того, какое отклонение было пробито: если верхнее - тренд вверх, если нижнее - вниз.

Не могу найти.

Дайте ссылку, если кто понял о чем речь. Спасибо. 

[Удален]  
AlexSTAL:
Только что попробовал ручками на реальном счету - не работает, "не верный объём"

МТ4 или МТ5?

В МТ5 проверено все работает, в МТ4 не проверял (скорей всего там руками сложно будет сделать, не буду утверждать что не вощможно - локовая система ведь).

 
Interesting:

МТ4 или МТ5?

В МТ5 проверено все работает, в МТ4 не проверял (скорей всего там руками сложно будет сделать, не буду утверждать что не вощможно - локовая система ведь).

В МТ4 конечно... я же написал, что на реальном счету
[Удален]  
AlexSTAL:
В МТ4 конечно... я же написал, что на реальном счету

Просмотрел название АЛЬПАРИ и РЕАЛЬНЫЙ :)

Тогда может быть что руками и не выйдет.

[Удален]  
tester_el_pro:

гибкость настроек интерфейса - есть предложение, сделать мт5 более гибким под юзера, в плане настроек отображения названия символов, а точнее - возможность переименовки любого т.е. не - не gbpusd - а ... - "фунт" например, так же ввести разделительные плашки типа - валюта и стрелка вниз, металлы, акции, что бы небыло всё в одной куче, в планках-разделяющих можно даже мини-иконки добавить, например валюта, знак бакса или бумажки зелёной мелкой, металлы - ну золота маленькие слиточки и тд. примерно такая гибкость настроек цветов, шифтов и паннелей есть в платформе "Pro Trader", надеюсь не прозвучит как реклама, тк Ваша на тек момент конечно проще и лучше ... :)
так же было бы неплохо если бы можно было фон, под символом в списке символов менять, как и цвет шифта, например мажоры выделить черный фон и белый шрифт, средней важности, синий и белый ну и совсем неважные, как есть чёрные на белом ...



есть новости ??????

