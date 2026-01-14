Ошибки, баги, вопросы - страница 39
Не помните, где именно был установлен DebugBreak()?
Пока никак не получается повторить.
Оформил заявку в сервисдеске #18435
зы ДебагБрейки ставил перед всеми циклами.
Да, спасибо.
Уже повторили.
Хотел бы узнать судьбу заявки #18261 по поводу вызова индикатора из советника (значение не совпадает с индикатором).
Было бы не плохо если бы както реагировали...
Есть такой вопрос по поводу MACD Sample.
На демке у Альпари поставил торговать эксперта с SL 50 и TP200.
По паре GBPUSD открылась позиция, после некоторого времени эксперт модифицировал позицию и выдал в журнал следующее
> 2010.07.08 20:01:46 Trades '3037120' : failed modify sell 0.10 GBPUSD sl: 1.51740, tp: 1.49868 -> sl: 1.51740, tp: 1.49868 [Invalid stops]
Вопрос с чего это SL стал инвалидом? При этом вроде позиция была модифицирована (по крайней мере до этого переводилась в БУ)...
При этом тестер стратегий при тесте с 200 года не ругался совсем...
PS
Файл с настройками индюка прилагается...
Есть двумерный массив maVal[a][b] . Как скопировать значения мувинга в [b] т.к. нужно просматривать массив по [a] и сравнивать значения [b]
CopyBuffer(maHandle,0,0,3,maVal); Не подходит. А то так вот громоздкий код.
sl: 1.51740, tp: 1.49868 -> sl: 1.51740, tp: 1.49868 [Invalid stops]
Вопрос с чего это SL стал инвалидом? При этом вроде позиция была модифицирована (по крайней мере до этого переводилась в БУ)...
Пишем простой скрипт:
Кидаем последовательно на разные таймфреймы одного и того же торгового инструмента, начиная с М1 и далее по-нарастающей. Результат: На таймфрейме от М1 до М30 период определяется верно:
Но на таймфрейме Н1 происходит выброс совершенно фантастического числа.
Самое интересное. что таймфрейм Н2, (как и последующие часовые) не далеко ушёл от таймфрейма Н1.
На Н1 период = 16386 , на Н2 = 16387, на Н3 = 16388 и так далее - числа отличаются последней цифрой.
Интересует не способ как обойти этот баг, а исправление самого бага как такового. Чтоб небыло его вообще.
> Интересует не способ как обойти этот баг, а исправление самого бага как такового. Чтоб небыло его вообще.
Не сочтите за ГРУБОСТЬ и НАЕЗД, но указав на то что это БАГ Вы меня просто убили...
По сути вопроса (предложения):
Это Вам не MQL4, и Period() не представляет явно количество секунд/минут в ТФ.
Чтобы получить количество секунд в периоде нужно воспользоваться функцией PeriodSeconds.
А если Вы всеж попытаетесь выразить Period в виде числа, то в итоге получите всего-то числовое значение соответствующее идентификатору данного периода в перечислении ENUM_TIMEFRAMES.
PS
Я лично при необходимости перевода Period-а к формату MQL4 юзаю вот эту функцию:
Ну и за одно чтобы лишних вопросов не было по "периодизации", приведу еще две функции: MinuteToPeriod и PeriodToStr.