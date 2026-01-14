Ошибки, баги, вопросы - страница 44

Rosh:
Посмотрите, как правильно вставлять картинки. Проверьте - есть ли на данном инструменте информация по реальным объемам. Думаю, что нет. В этом все и дело.
спасибо, все понятно.
Rosh:

Наверно, дело в вызове

Вы хотите получить значение маржи для символа, которого нет в обзоре рынка -> следовательно, для него нельзя получить никаких свойств. Проверьте сами.

У меня он точно есть в обзоре рынка, проверено. Но рынок по этому инструменту закрыт, по крайней мере у Вас на сервере (по крайней мере при попытке запроса руками терминал сообщает об этом)...

Как я понимаю можно опробовать скрипт на сервере Альпари, вроде там позволяет торговать по #АА..

Вопрос к разработчикам - А начисляются ли у нас нынче Свопы (или это инициатива Альпари их не начислять)?
 
Interesting:
Вопрос к разработчикам - А начисляются ли у нас нынче Свопы (или это инициатива Альпари их не начислять)?

в тестере точно начисляются, проверял
 

Хотел сделать скриптом скрин с последующим вызовом его как рисунка.

А вот балалайку скрины сохраняются как .gif а файлы рисунков должны быть .bmp отсюда вопрос почему бы не дать возможность вызывать гифы?

Urain:

Хотел сделать скриптом скрин с последующим вызовом его как рисунка.

А вот балалайку скрины сохраняются как .gif а файлы рисунков должны быть .bmp отсюда вопрос почему бы не дать возможность вызывать гифы?


Скрины как BMP тоже сохраняются, по крайней мере куками (можно попробовать проделать такой фокус и в MQL).

Вопрос в другом - Почему разработчики решили работать с BMP (у которого частенько возникают проблемы с цветами) при загрузке графики, а скажем не с PNG?

sergey1294:
в тестере точно начисляются, проверял
Дело в том, что я сейчас тестирую MACD Sample на демке от Aльпари. Тестирование идет с 08/07/2010 по 16 валютным парам. Закрыто уже уже 20 сделок и ни по одной паре свопы не считаются. Вот и вопрос возник с чем это связано...
 
alexvd:
К какому аксесс серверу вы сейчас подключены?

Опять проблемы.

Обратил внимание что не поступают данные, вот лог

CQ      0          SP3ALL (EURUSD,M1)        09:49:54          Нет данных по символу AUDUSD

FI        0          SP3ALL (EURUSD,M1)        09:49:55          Нет данных по символу EURAUD

OQ      0          SP3ALL (EURGBP,M1)        09:49:56          Нет данных по символу EURCHF

LH       0          SP3ALL (EURUSD,M1)        09:49:56          Нет данных по символу EURCHF

CQ      0          SP3ALL (EURGBP,M1)        09:49:58          Нет данных по символу EURJPY

HH      0          SP3ALL (EURUSD,M1)        09:49:58          Нет данных по символу EURJPY

JQ       0          SP3ALL (EURUSD,M1)        09:50:06          Нет данных по символу GBPJPY

PH       0          SP3ALL (EURGBP,M1)        09:50:07          Нет данных по символу GBPCHF

Сразу же пошел смотреть точки доступа. Был подключен к

Point 1 – он был серый, т.е. остановлен и данные в терминал не поступали.

Переключился на

Point 2 – вручную, котировки сразу же подгрузились.

Если опрос точек доступа терминалом идет раз в 30 минут, то получается что есть шанс банально провисеть 30 мин и не получать котировки, в то время как они идут…

Пожалуйста исключите такую ситуацию, терминал должен реагировать на такую ситуацию не 1 раз в 30 минут… или дайте нам функцию пересканировать сеть, тогда мы хоть както программно это сможем сделать, нет данных более 30 секунд, запускаю «пересканировать сеть»…

 
Interesting:
Дело в том, что я сейчас тестирую MACD Sample на демке от Aльпари. Тестирование идет с 08/07/2010 по 16 валютным парам. Закрыто уже уже 20 сделок и ни по одной паре свопы не считаются. Вот и вопрос возник с чем это связано...

 вот только что прогнал на 64-битной версии терминала от MQ билд 292, свопы начисляются


sergey1294:

 вот только что прогнал на 64-битной версии терминала от MQ билд 292, свопы начисляются


Так при тестировании у меня тоже считает, а вот на демке нет, в чем и прикол (а почему понять не могу. Вроде тестер должен брать свопы из настроек символов).

Значит по логике вещей свопы не считает сервер Альпари, если я все правильно понял?

