Ошибки, баги, вопросы - страница 1877
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
время очистки кэша тестерого агента какое в МТ5?
сам спросил - сам ответил))
у меня выходит,что время очистки кэша 6 мин. через это время папка temp тестерного агента очищается,и затем идет снова бесконечная подготовка данных.
маразм какой-то.
Подскажите, пожалуйста, планируется ли добавление использования template к union, что бы можно было так:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2017.04.10 16:23Создание лишних template-перегрузок, которые приводят к ошибкам компиляции
Компилятор зачем-то пытается создать
Параметры оптимизатора 1595
Brute-оптимизация заняла 5.5 минут, что, мягко говоря, неправильно.
Все логи в приложенном файле. Прошу отписаться, воспроизводится или нет.
1595 - так и не исправили.
Уберите явный Struct cast и все работает.
Уберите явный Struct cast и все работает.
Разработчики подтвердили ошибку в СД. Посмотрите внимательно, кастинга там нет.
Как тогда называется эта операция?
Уберите явный Struct cast и все работает.
Эээ два вопроса.
1. что выдаст этот код в лог?
2. как каст соотносится с багом выбора правильной перегрузки функции?
Результат:
2017.04.26 14:51:14.834 WebTest (EURUSD,H4) Func<string>
2017.04.26 14:51:14.836 WebTest (EURUSD,H4) Func<MqlTick>