Библиотека для контроля торговой сессии. При запуске считает время торговых сессий за все 7 дней недели (в сб и вс может быть торговля по криптовалютам), до 10 сессий в день. Затем в OnTick() можно делать проверки, и если тик пришел вне торговой сессии, то можно выйти из дальнейшей его обработки.



Пример использования:

#include <Forester\Control_Trade_Sessions.mqh> int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnTick () { static TRADE_SESSIONS TradeSession( _Symbol ); if (!TradeSession.isSessionTrade( TimeCurrent ())){ Print ( "Market closed. OnTick return" ); return ;} }

В результате получим такую распечатку:

2022.01.10 00:05:00 Day: 0 Trade sessions: 1: 00:00-00:00 - это воскресенье

2022.01.10 00:05:00 Day: 1 Trade sessions: 1: 00:15-23:55

2022.01.10 00:05:00 Day: 2 Trade sessions: 1: 00:15-23:55

2022.01.10 00:05:00 Day: 3 Trade sessions: 1: 00:15-23:55

2022.01.10 00:05:00 Day: 4 Trade sessions: 1: 00:15-23:55

2022.01.10 00:05:00 Day: 5 Trade sessions: 1: 00:15-23:55

2022.01.10 00:05:00 Day: 6 Trade sessions: 1: 00:00-00:00

2022.05.30 00:05:00 Market closed. OnTick return

2022.05.30 00:05:01 Market closed. OnTick return

...

2022.05.30 00:14:36 Market closed. OnTick return

2022.05.30 00:14:40 Market closed. OnTick return

2022.05.30 23:55:00 Market closed. OnTick return

2022.05.30 23:55:00 Market closed. OnTick return

...

2022.05.30 23:59:30 Market closed. OnTick return

2022.05.31 00:00:01 Market closed. OnTick return

...



if (time < this .NextTradeStop ) { return true ; }

if (time < this .NextTradeStart ) { return false ; }

#define LoadSessionFromInputs

Код был создан при работе над одним из проектов, решил выделить его в библиотеку, для подключения к любому другому проекту.Использованы новые функции MQL5 для считывания торговой сессии за любой день, в том числе в выходные.Работает максимально быстро, на каждом тике внутри торговой сессии делается всего 1 проверка:Где NextTradeStop время окончания текущей торговой сессии.На каждом тике вне торговой сессии делается тоже 1 проверка:Лишь при переходе между сессиями происходит обращение к массивам для получения времени следующей сессии.Например на моем ДЦ торговая сессия с 00:15 до 23:55. С первым тиком после 00:15 NextTradeStop будет установлен в 23:55 и затем весь день будет проверяться только это условие.Время торговых сессий можно указать и вручную. Для активации этой опции добавьте строку

Она создаст 7 sinput-ов для ввода торговых сессий по дням недели.



Ввод времени сессий без пробелов, строго через : - и ,



Выглядит так во вкладке параметров:

TradeSessionsMonday=00:15-17:45,17:55-23:55

TradeSessionsTuesday=00:15-23:55

TradeSessionsWednesday=00:10-17:45,17:55-23:00,23:05-23:55

TradeSessionsThursday=00:15-17:45,17:55-23:55

TradeSessionsFriday=00:15-23:55

TradeSessionsSaturday=00:15-23:55

TradeSessionsSunday=

EURUSD : real ticks begin from 2022.05.10 00:00:00, every tick generation used

2022.01.10 00:05:00 Day: 1 Trade sessions: 1: 00:15-17:45, 2: 17:55-23:55

2022.01.10 00:05:00 Day: 2 Trade sessions: 1: 00:15-23:55

2022.01.10 00:05:00 Day: 3 Trade sessions: 1: 00:10-17:45, 2: 17:55-23:00, 3: 23:05-23:55

2022.01.10 00:05:00 Day: 4 Trade sessions: 1: 00:15-17:45, 2: 17:55-23:55

2022.01.10 00:05:00 Day: 5 Trade sessions: 1: 00:15-23:55

2022.01.10 00:05:00 Day: 6 Trade sessions: 1: 00:15-23:55

2022.01.10 00:05:00 Market closed. OnTick return

...

И так будет выведено в журнале:

Для случая если время окончания сессии указано меньше времени начала, например 20:00-8:00, то сессия будет продолжаться до 8:00 следущего дня. Это может пригодиться в случаях когда торговая сессия идет в другом часовом поясе от времени сервера.



Время торговых сессий можно указать и в коде без инпутов. Для этого создана функция LoadFromInputs(). Её можно вызвать и без Input-ов, а напрямую из кода с строковым массивом, как в примере.

string s=[ "00:15-17:45,17:55-23:55" , "00:00-24:00", ....] void LoadFromInputs( string &s[]){...}



Если эксперт мультивалютный и у разных инструментов время торговых сессий разное, то можно для каждого инструмента сделать свой экземпляр TRADE_SESSIONS и свой вызов LoadFromInputs() с данными сессии и проверку isSessionTrade(). Для этого придется доработать код по аналогии с этим примером.

