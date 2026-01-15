Ошибки, баги, вопросы - страница 1835
btc-e предоставляют МТ4 бридж на их биржу. fxopen одни из тех кто его использует и наверное были первые кто стал.
Подозреваю что btc-e договорились с ними чтобы не мучаться с демо счетами. А может уже и полностью через них на МТ4 работают.
Всем привет. Проверьте, пожалуйста, рисуются ли сегодня у Вас по фьючерсу РТС прямоугольники! Очень ВАЖНО!
Прямоугольник должен полностью лежать в пределах сегодняшнего дня!
Да, должна быть установлена опция "Рисовать объект как фон"!
Пожалуйста, укажите дополнительные данные: таймфрейм, скриншот "Настройки" - "Графики", скриншот параметров прямоугольника (вкладки "Общие", "Параметры", "Отображение").
Извиняюсь, тут похоже моя ошибка...
Нет, ошибка разработчиков:
1. Открываем чистый график фьючерса РТС М1;
2. Создаем прямоугольник по координатам времени от 7:50 до 8:05 сегодняшнего дня (звучит как бред, но это так). Ставим галочку "Отображать объект как фон" в настройках прямоугольника;
3. Нажимаем кнопку "Отступ графика от правой границы";
4. Начинаем прокручиватьграфик в сторону уменьшения дат от самой правой границы (до момента, пока не будет виден прямоугольник) и обратно (кнопка "Отступ графика от правой границы" НАЖАТА);
5. Да, нужно, чтобы размер свечей был 2-3 (достаточно крупные, но не самые крупные));
Получаем исчезновение прямоугольника и его появление...
@Vladimir Karputov попробуйте сделать то, что я описал выше, если не получится - сделаю скриншоты, которые Вы просили...
Я сделал проще:
на сервере MetaQuotes символ RTS-6.17 M1.
ПЫТАЮСЬ нарисовать объект - прямоугольник. Объект создаётся
- но я его не вижу на текущем M1. При переключении на M5 прямоугольник становится виден:
Есть еще вариант наткнуться на исчезновение:
1. Создать прямоугольник в границах вчерашнего дня (также должна быть установлена настройка "Отображать объект как фон");
2. Нажать "Отступ графика от правой границы";
3. Перетащить прямоугольник в пределы текущего дня (должен исчезнуть прямо во время перетаскивания, как будто на пути какой-то невидимый крупный объект!" );
Да, спасибо, тоже нашел способ проще, фигня какая-то короче... сегодня весь мозг себе сломал из-за этого...
Да, у меня билд 1545, х64. У Вас - 1558. Значит и в 1558 ошибка есть...
В WebTerminal выставляю лимитный ордер и перетаскиваю его мышкой. Получаю вот такую красоту.
Добрый день.
Спасибо за сообщение.
Проблему воспроизвели, будет исправлено в ближайшее время.
редактор перестал обращать внимание на ошибки при компиляции
вот такое даже проходит
билд
Правый клик и выставить "Автопрокрутка".