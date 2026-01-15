Ошибки, баги, вопросы - страница 1835

btc-e предоставляют МТ4 бридж на их биржу. fxopen одни из тех кто его использует и наверное были первые кто стал.

Подозреваю что btc-e договорились с ними чтобы не мучаться с демо счетами. А может уже и полностью через них на МТ4 работают.

 
Alexey Kozitsyn:

Всем привет. Проверьте, пожалуйста, рисуются ли сегодня у Вас по фьючерсу РТС прямоугольники! Очень ВАЖНО!

Прямоугольник должен полностью лежать в пределах сегодняшнего дня!

Да, должна быть установлена опция "Рисовать объект как фон"!


Пожалуйста, укажите дополнительные данные: таймфрейм, скриншот "Настройки" - "Графики", скриншот параметров прямоугольника (вкладки "Общие", "Параметры", "Отображение").

Vladimir Karputov:


Пожалуйста, укажите дополнительные данные: таймфрейм, скриншот "Настройки" - "Графики", скриншот параметров прямоугольника (вкладки "Общие", "Параметры", "Отображение").

Извиняюсь, тут похоже моя ошибка...

Нет, ошибка разработчиков:

1. Открываем чистый график фьючерса РТС М1;

2. Создаем прямоугольник по координатам времени от 7:50 до 8:05 сегодняшнего дня (звучит как бред, но это так). Ставим галочку "Отображать объект как фон" в настройках прямоугольника;

3. Нажимаем кнопку "Отступ графика от правой границы";

4. Начинаем прокручиватьграфик в сторону уменьшения дат от самой правой границы (до момента, пока не будет виден прямоугольник) и обратно (кнопка "Отступ графика от правой границы" НАЖАТА);

5. Да, нужно, чтобы размер свечей был 2-3 (достаточно крупные, но не самые крупные));

Получаем исчезновение прямоугольника и его появление...

@Vladimir Karputov попробуйте сделать то, что я описал выше, если не получится - сделаю скриншоты, которые Вы просили...

Alexey Kozitsyn:

Я сделал проще:

2017.03.20 10:29:14.903 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 1558 started (MetaQuotes Software Corp.)
2017.03.20 10:29:14.905 Terminal        Windows 10 Pro (x64 based PC), IE 11.00, UAC, Intel Core i3-3120M  @ 2.50GHz, RAM: 4322 / 8077 Mb, HDD: 327686 / 476372 Mb, GMT+02:00
2017.03.20 10:29:14.905 Terminal        C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075

на сервере MetaQuotes символ RTS-6.17 M1. 

ПЫТАЮСЬ нарисовать объект - прямоугольник. Объект создаётся

1 2 3

- но я его не вижу на текущем M1. При переключении на M5 прямоугольник становится виден:

4

Есть еще вариант наткнуться на исчезновение:

1. Создать прямоугольник в границах вчерашнего дня (также должна быть установлена настройка "Отображать объект как фон");

2. Нажать "Отступ графика от правой границы";

3. Перетащить прямоугольник в пределы текущего дня (должен исчезнуть прямо во время перетаскивания, как будто на пути какой-то невидимый крупный объект!" );

Vladimir Karputov:

Да, спасибо, тоже нашел способ проще, фигня какая-то короче... сегодня весь мозг себе сломал из-за этого...

Да, у меня билд 1545, х64. У Вас - 1558. Значит и в 1558 ошибка есть...

 

В WebTerminal выставляю лимитный ордер и перетаскиваю его мышкой. Получаю вот такую красоту.


 
Andrey Voytenko:

В WebTerminal выставляю лимитный ордер и перетаскиваю его мышкой. Получаю вот такую красоту.


Добрый день.

Спасибо за сообщение.

Проблему воспроизвели, будет исправлено в ближайшее время.

 

редактор перестал обращать внимание на ошибки при компиляции


вот такое  даже проходит

if(count_buy()==0 && )deinit_closebuy();
   if(count_sell()==0 && )deinit_closesell();
   
   last_ask=Assssssk;
   last_bid=Bid;

билд


 
Vladimir Gribachev:

редактор перестал обращать внимание на ошибки при компиляции


вот такое  даже проходит

билд



Правый клик и выставить "Автопрокрутка".
