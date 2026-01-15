Ошибки, баги, вопросы - страница 3648
"Обзор рынка" и "Навигатор" теперь справа (MT5, Build 5050). Какого хрена?! Как всё вернуть как было?
Просто поставить обратно по умолчанию (я также сделал - у меня получилось):
Форум по трейдингу, автоматизированным торговым системам и тестированию торговых стратегий
Настройки просмотра MT5
Ален Верлейен , 21.10.2017 18:25
У меня была похожая проблема, решил ее следующим образом:
Просто поставить обратно по умолчанию
я также сделал - у меня получилось
Вы не ищете легких путей😁. Я ради теста без каких-либо затруднений перетащил навигатор в левую сторону (мышкой). Удобно и интуитивно понятно.
Да, теперь понял - надо перетащить навигатор (или обзор рынка) к одной из стрелочек, и будет показано затемненное поле - куда оно вставится если отжать мышку -
Просто сразу не разобрался.
Так перетаскивается любое окно МТ и МЕ с незапамятных времён. Ещё далеко до 600 билда МТ4. А вот стрелочки это что-то новое. Завтра посмотрю.
Стрелки и для Wine работают, там теперь тоже есть "приклеивание" и сброс макета в меню.
Отличное обновление мало того, что тестер из г0вна и палок так теперь он вообще не открывается. Теперь нужно заново всё устанавливать, переносить проекты и качать историю Мне же как раз таки заняться больше нечем .Кстати теперь очень удобно навигатор перетаскивать в свободное от безделья время.
У меня стабильная версия МТ5 - билд 4755 от 13 декабря 2024 года (по-моему - брокеры еще не предлагали обновлять МТ5 с декабря).
Или вы залогинились на MetaQuotes-Demo сервер, который используется для апдейта МТ5 на бета версии и для бета тестирования?
Так и тестируйте ... вы же для этого сделали обновление, так?
Я тестирую - пробовал новый MetaEditor, MQL5 Algo Forge и так далее ... пока все нравится ...
а работать надо на стабильных версиях.
Всем приветик! Ребят, а не поделится кто скриптом для выставления отложек на заданном расстоянии от хай\лоу последнего сформированного бара. А если он ещё и объём по заданному риску сам делать будет так ваще песня! )) Заранее благодарен!
Тут много - можно выбрать по вкусу (CodeBase) -