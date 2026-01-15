Ошибки, баги, вопросы - страница 3648

Новый комментарий
 
 "Обзор рынка" и "Навигатор" теперь справа (MT5, Build 5050). Какого хрена?! Как всё вернуть как было?
 
x572intraday #:
 "Обзор рынка" и "Навигатор" теперь справа (MT5, Build 5050). Какого хрена?! Как всё вернуть как было?

Просто поставить обратно по умолчанию (я также сделал - у меня получилось):

Форум по трейдингу, автоматизированным торговым системам и тестированию торговых стратегий

Настройки просмотра MT5

Ален Верлейен , 21.10.2017 18:25

У меня была похожая проблема, решил ее следующим образом:

  1. Терминал запущен.
  2. Меню Файл->Открыть папку данных
  3. Дважды щелкните «Config», чтобы открыть папку.
  4. Закройте терминал MT5.
  5. Удалить файл Terminal.ini
  6. Перезапустите терминал, проблема должна быть устранена (возможно, вам придется настроить панели инструментов/окна по своему усмотрению в первый раз).

 
Sergey Golubev #:
Просто поставить обратно по умолчанию

Я подозреваю, что "справа" - это теперь по умолчанию.

Sergey Golubev #:
я также сделал - у меня получилось

Вы не ищете легких путей😁. Я ради теста без каких-либо затруднений перетащил навигатор в левую сторону (мышкой). Удобно и интуитивно понятно.

 
Vladislav Boyko #:

Я подозреваю, что "справа" - это теперь по умолчанию.

Вы не ищете легких путей😁. Я ради теста без каких-либо затруднений перетащил навигатор в левую сторону (мышкой). Удобно и интуитивно понятно.

Да, теперь понял - надо перетащить навигатор (или обзор рынка) к одной из стрелочек, и будет показано затемненное поле - куда оно вставится если отжать мышку - 

С MetaEditor - примерно тоже самое.
Просто сразу не разобрался.
 
Sergey Golubev #:

Да, теперь понял - надо перетащить навигатор (или обзор рынка) к одной из стрелочек, и будет показано затемненное поле - куда оно вставится если отжать мышку - 

С MetaEditor - примерно тоже самое.
Просто сразу не разобрался.

Так перетаскивается любое окно МТ и МЕ с незапамятных времён. Ещё далеко до 600 билда МТ4. А вот стрелочки это что-то новое. Завтра посмотрю.

 
Sergey Golubev #:

Да, теперь понял - надо перетащить навигатор (или обзор рынка) к одной из стрелочек, и будет показано затемненное поле - куда оно вставится если отжать мышку - 

С MetaEditor - примерно тоже самое.
Просто сразу не разобрался.

Стрелки и для Wine работают, там теперь тоже есть "приклеивание" и сброс макета в меню.

 
Можно сделать чтобы кеши оптимизации не удались спустя 30 дней автоматически?
 
Arch #:
Отличное обновление мало того, что тестер из г0вна и палок так теперь он вообще не открывается. Теперь нужно заново всё устанавливать, переносить проекты и качать историю Мне же как раз таки заняться больше нечем .Кстати теперь очень удобно навигатор перетаскивать в свободное от безделья время.
Какое обновление?
У меня стабильная версия МТ5 - билд 4755 от 13 декабря 2024 года (по-моему - брокеры еще не предлагали обновлять МТ5 с декабря).

Или вы залогинились на MetaQuotes-Demo сервер, который используется для апдейта МТ5 на бета версии и для бета тестирования?
Так и тестируйте ... вы же для этого сделали обновление, так?

Я тестирую - пробовал новый MetaEditor, MQL5 Algo Forge и так далее ... пока все нравится ... 
а работать надо на стабильных версиях.
 
Всем приветик! Ребят, а не поделится кто скриптом для выставления отложек на заданном расстоянии от хай\лоу последнего сформированного бара. А если он ещё и объём по заданному риску сам делать будет так ваще песня! )) Заранее благодарен!
 
Евгений Саяпин #:
Всем приветик! Ребят, а не поделится кто скриптом для выставления отложек на заданном расстоянии от хай\лоу последнего сформированного бара. А если он ещё и объём по заданному риску сам делать будет так ваще песня! )) Заранее благодарен!

Тут много - можно выбрать по вкусу (CodeBase) -

  • результат поиска (рус) - тут 
  • результат поиска (англ) - тут
1...364136423643364436453646364736483649365036513652365336543655...3696
Новый комментарий