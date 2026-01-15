Ошибки, баги, вопросы - страница 1821
Error in OpenCL initialization. Error code=5101
Из СДКто закладывался на ненулевой Result.deal - примите меры.
Надо уже создавать ветку "приколы и недокументированные возможности MQL" и туда постить все подобные штуки. А то потом ведь не найти...
Вот же, создавал как-то темку. Она по логическому завершению благополучно ушла в недра форума.
Я думаю, нужно без обсуждений, чтобы как FAQ. И чтобы левые посты оттуда затирались. Если создадите новую и будете ее модерировать - думаю, никто не откажется ее пополнять подобными постами.
Да, нужно даже 2 таких темы. Для mql4 и mql5.
Модерировать-то не сложно, гораздо сложнее специально разыскивать по всему форуму такие интересные и полезные вещи - всё время убьётся только на это.
PS. Что-то не идёт в голову нормальное, понятное название для такой темы...
Это придётся постоянно собирать по всем темам такие обсуждения таких нюансов и возможностей и вписывать их в тему. Люди, мне кажется, не будут постить именно в созданную тему, а просто туда, где ближе.
Вам не нужно собирать, все не соберешь. Просто нужно создать темы, назвать типа Недокументированные особенности языка mql... Сделать первым постом пояснение, что все обсуждения - отдельно. Здесь - только основа: ответы СД, фишки, возможно, баги, которые не хотят/не считают нужным устранить и т.п.
А дальше - уже потихоньку переносить то, что найдете. Я также буду туда писать, кидать ссылки. Думаю, будет по популярности потом типа этой темы.
Упор-то нужно делать не на популярность, а на полезность информации. Чего может быть популярного (много постов) в FAQ ? А вот полезность обязана быть ;)
Не спорю. Популярность - у активных программистов! Вот название: Этого нет в справке! Особенности языка mql...
Для MQL5 и для MQL4.
Приглашаю всех заинтересованных и неравнодушных делиться найденными решениями.
Насколько я понимаю, OrderSend ждет только до постановки ордера в очередь на обработку на сервере, но не до результата обработки.
Так было раньше.
Но сейчас схема изменилась (с билд 1375 )
Но заявленный разработчиками функционал, не всегда работает правильно
Код в подвале, а это результат
2017.02.24 10:34:22.006 Test_sync_order (RTS-3.17,M5) SetSyncOrder: Order state ORDER_STATE_REQUEST_ADD.
2017.02.24 10:34:22.021 Test_sync_order (RTS-3.17,M5) RemoveOrder: Remove done.
2017.02.24 10:34:22.021 Test_sync_order (RTS-3.17,M5) OnTradeTransaction: Sync Order place done, and found in terminal.
Бывает, что нормально работает,
2017.02.24 11:38:21.287 Test_sync_order (RTS-3.17,M1) SetSyncOrder: Sync Order place done, and found in terminal.
2017.02.24 11:38:21.302 Test_sync_order (RTS-3.17,M1) RemoveOrder: Remove done.
2017.02.24 11:38:21.302 Test_sync_order (RTS-3.17,M1) OnTradeTransaction: Sync Order place done, and found in terminal.
но чаще нет.