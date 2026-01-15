Ошибки, баги, вопросы - страница 1821

fxsaber:
OpenCL not found. Error code=5101
Error in OpenCL initialization. Error code=5101
Встроенная в CPU графика не поддерживает OpenCL? Вроде же, и GPU для OpenCL не обязателен был.
Должно работать
Как установить и использовать в расчетах OpenCL
  • 2013.06.21
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
Прошло уже больше года с того момента, как в MQL5 появилась нативная поддержка OpenCL. Однако еще далеко не все пользователи оценили по достоинству возможность использования параллельных вычислений в своих советниках, индикаторах или скриптах. Эта статья призвана помочь в настройке OpenCL на Вашем персональном компьютере для того чтобы Вы могли сами попробовать данную технологию в торговом терминале MetaTrader 5.
fxsaber:
Из СДКто закладывался на ненулевой Result.deal - примите меры.
Надо уже создавать ветку "приколы и недокументированные возможности MQL" и туда постить все подобные штуки. А то потом ведь не найти...
 
Alexey Kozitsyn:
Надо уже создавать ветку "приколы и недокументированные возможности MQL" и туда постить все подобные штуки. А то потом ведь не найти...
Вот же, создавал как-то темку. Она по логическому завершению благополучно ушла в недра форума.
Artyom Trishkin:
Вот же, создавал как-то темку. Она по логическому завершению благополучно ушла в недра форума.

Я думаю, нужно без обсуждений, чтобы как FAQ. И чтобы левые посты оттуда затирались. Если создадите новую и будете ее модерировать - думаю, никто не откажется ее пополнять подобными постами. 

Да, нужно даже 2 таких темы. Для mql4 и mql5. 

 
Alexey Kozitsyn:

Я думаю, нужно без обсуждений, чтобы как FAQ. И чтобы левые посты оттуда затирались. Если создадите новую и будете ее модерировать - думаю, никто не откажется ее пополнять подобными постами. 

Да, нужно даже 2 таких темы. Для mql4 и mql5. 

Это придётся постоянно собирать по всем темам такие обсуждения таких нюансов и возможностей и вписывать их в тему. Люди, мне кажется, не будут постить именно в созданную тему, а просто туда, где ближе.

Модерировать-то не сложно, гораздо сложнее специально разыскивать по всему форуму такие интересные и полезные вещи - всё время убьётся только на это.

PS. Что-то не идёт в голову нормальное, понятное название для такой темы...
Artyom Trishkin:
Это придётся постоянно собирать по всем темам такие обсуждения таких нюансов и возможностей и вписывать их в тему. Люди, мне кажется, не будут постить именно в созданную тему, а просто туда, где ближе.

Модерировать-то не сложно, гораздо сложнее специально разыскивать по всему форуму такие интересные и полезные вещи - всё время убьётся только на это.

PS. Что-то не идёт в голову нормальное, понятное название для такой темы...

Вам не нужно собирать, все не соберешь. Просто нужно создать темы, назвать типа Недокументированные особенности языка mql... Сделать первым постом пояснение, что все обсуждения - отдельно. Здесь - только основа: ответы СД, фишки, возможно, баги, которые не хотят/не считают нужным устранить и т.п.

А дальше - уже потихоньку переносить то, что найдете. Я также буду туда писать, кидать ссылки. Думаю, будет по популярности потом типа этой темы. 

 
Alexey Kozitsyn:

Вам не нужно собирать, все не соберешь. Просто нужно создать темы, назвать типа Недокументированные особенности языка mql... Сделать первым постом пояснение, что все обсуждения - отдельно. Здесь - только основа: ответы СД, фишки, возможно, баги, которые не хотят/не считают нужным устранить и т.п.

А дальше - уже потихоньку переносить то, что найдете. Я также буду туда писать, кидать ссылки. Думаю, будет по популярности потом типа этой темы. 

Упор-то нужно делать не на популярность, а на полезность информации. Чего может быть популярного (много постов) в FAQ ? А вот полезность обязана быть ;)
Artyom Trishkin:
Упор-то нужно делать не на популярность, а на полезность информации. Чего может быть популярного (много постов) в FAQ ? А вот полезность обязана быть ;)
Не спорю. Популярность - у активных программистов! Вот название: Этого нет в справке! Особенности языка mql...
 
Alexey Kozitsyn:
Не спорю. Популярность - у активных программистов! Вот название: Этого нет в справке! Особенности языка mql...
Ну что ж, создал две темы.

Для MQL5 и для MQL4.

Приглашаю всех заинтересованных и неравнодушных делиться найденными решениями.
 
Комбинатор:
Насколько я понимаю, OrderSend ждет только до постановки ордера в очередь на обработку на сервере, но не до результата обработки.

Так было раньше.

Но сейчас схема изменилась (с билд 1375 )

Но заявленный разработчиками функционал, не всегда работает правильно

Код в подвале, а это результат

2017.02.24 10:34:21.991 Test_sync_order (RTS-3.17,M5)   SetSyncOrder: Sync Order send to server...
2017.02.24 10:34:22.006 Test_sync_order (RTS-3.17,M5)   SetSyncOrder: Order state ORDER_STATE_REQUEST_ADD.
2017.02.24 10:34:22.021 Test_sync_order (RTS-3.17,M5)   RemoveOrder: Remove done.
2017.02.24 10:34:22.021 Test_sync_order (RTS-3.17,M5)   OnTradeTransaction: Sync Order place done, and found in terminal.

Бывает, что нормально работает,

2017.02.24 11:38:21.271 Test_sync_order (RTS-3.17,M1)   SetSyncOrder: Sync Order send to server...
2017.02.24 11:38:21.287 Test_sync_order (RTS-3.17,M1)   SetSyncOrder: Sync Order place done, and found in terminal.
2017.02.24 11:38:21.302 Test_sync_order (RTS-3.17,M1)   RemoveOrder: Remove done.
2017.02.24 11:38:21.302 Test_sync_order (RTS-3.17,M1)   OnTradeTransaction: Sync Order place done, and found in terminal.

 

но чаще нет.
 

