Ошибки, баги, вопросы - страница 3650

Новый комментарий
 
Georgiy Merts #:
Буду рад почитать про использование Algo Forge. Да и Гит хорошо бы изучить более качественно, а не "по верхам", как у меня сейчас.

Название примерно следующее: "Как перейти на MQL5 Algo Forge сразу, а git выучить позже"😁

Я и сам любитель сразу в дебри залезть из-за скрупулезного подхода ко всему. Но тут я выбрал обратную тактику - сразу переехать со знаниями "по верхам" и начать пользоваться, а в свободное время (и при наличии желания) можно копать вглубь гита. Я думаю, это хороший подход.

 
Vladislav Boyko #:

Название примерно следующее: "Как перейти на MQL5 Algo Forge сразу, а git выучить позже"😁

Я и сам любитель сразу в дебри залезть из-за скрупулезного подхода ко всему. Но тут я выбрал обратную тактику - сразу переехать со знаниями "по верхам" и начать пользоваться, а в свободное время (и при наличии желания) можно копать вглубь гита. Я думаю, это хороший подход.

Мне статья тоже будет интересна, но только если в ней не будет белиберды, типа такой "Add Modified + Commit + Push".

[Удален]  

На страничке Визарда имеется в наличии внезапный обрыв мысли, в заголовке:

https://www.metatrader5.com/ru/news/122

А

Новый Визард MQL5: полноценный робот для каждого трейдера
Новый Визард MQL5: полноценный робот для каждого трейдера
  • 2011.04.26
  • MetaQuotes
  • www.metatrader5.com
Мы рады сообщить о выходе новой версии MQL5 Wizard. В нее добавлена важная функция: теперь роботы можно создавать на основе не одного сигнала, а комбинации нескольких. Это позволяет использовать сложную аналитику котировок и получать более детальные сигналы. А количество различных вариаций программ автотрейдинга, которые можно собрать в Визарде...
 

Доброго дня!

Подскажите, пожалуйста, как обновленный файл программы в редакторе 1го терминала получить в редакторе 2го терминала?

...понятно, что вход в этих терминалах по одному и тому же логину и паролю...

...билд 5100, эта штука git как-то не так работает, как предыдущее хранилище...

заранее благодарен

 
YuryNov #:

Доброго дня!

Подскажите, пожалуйста, как обновленный файл программы в редакторе 1го терминала получить в редакторе 2го терминала?

...понятно, что вход в этих терминалах по одному и тому же логину и паролю...

...билд 5100, эта штука git как-то не так работает, как предыдущее хранилище...

заранее благодарен

Все работает извиняюсь ... посылаете файл в хранилище, и потом на другом терминале получаете этот файл (в MetaEditor'е).
Все так и делают.

Бывают случаи, когда в момент обновления на git кто-то что-то посылал в хранилище (именно в этот момент) ... таких случаев (известных - по постам на форумах) - два: один тут в рус форуме, а другой в англ форуме; но там в MetaEditor'е есть заархивированный beckup (и все эти два случая - разрешились).

Проблем с этим нет.
 

подскажите еще, плз

жму Отправить изменения в git

появляется: 2025.06.12 21:36:27.392    Git    MQL5: create commit failed with -10 error, merge in progress prevented operation

что это значит?

 
если Зафиксирвлать изменения в git  --- такой же ответ.... ?!
 
YuryNov #:
Подскажите, пожалуйста

Вы не читаете приватные сообщения ... почему? Я, когда переношу пост(ы) - всегда посылаю инфу о том - где они сейчас.
----------------

С новым хранилищем вообще проблем нет (оно более лучшее, чем, прошлое).

---------------

У меня был прошлый релизный билд на ноутбуке, и на другом ноутбуке - новый 5100.
И проблем никаких ... конечно, пришлось каждый раз добавлять в хранилище и так далее - но вы это просто (визуально) видите из MetaEditor.

--------------

Пример.

Вот всем известный Ilan EA (он же Angry Bird (Scalping) MT5, он же Ilan 1.6 Dynamic HT MT5, он же Ilan Expert Advisor for Metatrader 4 и так далее, вкл настройки - пост ).

Так как я знаю, что это советник, то я его туда и копирую - Open Data Folder - и так далее ...
Потом открываю MetaEditor - и  - 

----------------

Компилирую (нажимаю Compile вверху) - 

----------------

Потом делаю необходимые действия - 

----------------

На другом компьютере - 

----------------

И всё.

Angry Bird (Scalping)
Angry Bird (Scalping)
  • www.mql5.com
Expert Advisor inspired by Ilan 1.6. It uses the iCCI(CCI, Commodity Channel Index), iRSI(RSI, Relative Strength Index) indicators.
 

благодарю за Ваше внимание к моим трудностям...

проверил сообщения в своем личном кабинете - нет новых...

все что Вы показали - так же я и делаю

меняю код, компилирую, жму Зафикировать изменения или Отправить изменения в git  и  выдает 10 ошибку, пишет - слияние невозможно - не вносит изменения в хранилище git... (2025.06.12 22:01:24.623    Git    MQL5: create commit failed with -10 error, merge in progress prevented operation)


терминал/редактор  - все равноправные?  или есть ведущий?

 
YuryNov #:

благодарю за Ваше внимание к моим трудностям...

проверил сообщения в своем личном кабинете - нет новых...

все что Вы показали - так же я и делаю

меняю код, компилирую, жму Зафикировать изменения или Отправить изменения в git  и  выдает 10 ошибку, пишет - слияние невозможно - не вносит изменения в хранилище git... (2025.06.12 22:01:24.623    Git    MQL5: create commit failed with -10 error, merge in progress prevented operation)


терминал/редактор  - все равноправные?  или есть ведущий?

У меня (в моем примере) - все терминалы как 5100 билд. Бета нет.
Наверное - поэтому и получилось.

Если разные билды терминалов сейчас (именно сейчас), и если вы обновились каким-то терминалом на бета билд - то лучше потом перейти в MetaEditor и все завести (туда) в хранилище так, как будто бы вы в самом начале.
И только потом - делать то, что делал я на скриншотах.

----------------

То есть - тут должен быть один билд (5100).

1...364336443645364636473648364936503651365236533654365536563657...3696
Новый комментарий