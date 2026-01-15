Ошибки, баги, вопросы - страница 3650
Буду рад почитать про использование Algo Forge. Да и Гит хорошо бы изучить более качественно, а не "по верхам", как у меня сейчас.
Название примерно следующее: "Как перейти на MQL5 Algo Forge сразу, а git выучить позже"😁
Я и сам любитель сразу в дебри залезть из-за скрупулезного подхода ко всему. Но тут я выбрал обратную тактику - сразу переехать со знаниями "по верхам" и начать пользоваться, а в свободное время (и при наличии желания) можно копать вглубь гита. Я думаю, это хороший подход.
Мне статья тоже будет интересна, но только если в ней не будет белиберды, типа такой "Add Modified + Commit + Push".
На страничке Визарда имеется в наличии внезапный обрыв мысли, в заголовке:
https://www.metatrader5.com/ru/news/122
Доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, как обновленный файл программы в редакторе 1го терминала получить в редакторе 2го терминала?
...понятно, что вход в этих терминалах по одному и тому же логину и паролю...
...билд 5100, эта штука git как-то не так работает, как предыдущее хранилище...
заранее благодарен
Все так и делают.
Бывают случаи, когда в момент обновления на git кто-то что-то посылал в хранилище (именно в этот момент) ... таких случаев (известных - по постам на форумах) - два: один тут в рус форуме, а другой в англ форуме; но там в MetaEditor'е есть заархивированный beckup (и все эти два случая - разрешились).
Проблем с этим нет.
подскажите еще, плз
жму Отправить изменения в git
появляется: 2025.06.12 21:36:27.392 Git MQL5: create commit failed with -10 error, merge in progress prevented operation
что это значит?
Подскажите, пожалуйста
Вы не читаете приватные сообщения ... почему? Я, когда переношу пост(ы) - всегда посылаю инфу о том - где они сейчас.
----------------
С новым хранилищем вообще проблем нет (оно более лучшее, чем, прошлое).
---------------
У меня был прошлый релизный билд на ноутбуке, и на другом ноутбуке - новый 5100.
И проблем никаких ... конечно, пришлось каждый раз добавлять в хранилище и так далее - но вы это просто (визуально) видите из MetaEditor.
--------------
Пример.
Вот всем известный Ilan EA (он же Angry Bird (Scalping) MT5, он же Ilan 1.6 Dynamic HT MT5, он же Ilan Expert Advisor for Metatrader 4 и так далее, вкл настройки - пост #534).
Так как я знаю, что это советник, то я его туда и копирую - Open Data Folder - и так далее ...
Потом открываю MetaEditor - и -
----------------
Компилирую (нажимаю Compile вверху) -
----------------
Потом делаю необходимые действия -
----------------
На другом компьютере -
----------------
И всё.
благодарю за Ваше внимание к моим трудностям...
проверил сообщения в своем личном кабинете - нет новых...
все что Вы показали - так же я и делаю
меняю код, компилирую, жму Зафикировать изменения или Отправить изменения в git и выдает 10 ошибку, пишет - слияние невозможно - не вносит изменения в хранилище git... (2025.06.12 22:01:24.623 Git MQL5: create commit failed with -10 error, merge in progress prevented operation)
терминал/редактор - все равноправные? или есть ведущий?
У меня (в моем примере) - все терминалы как 5100 билд. Бета нет.
Наверное - поэтому и получилось.
Если разные билды терминалов сейчас (именно сейчас), и если вы обновились каким-то терминалом на бета билд - то лучше потом перейти в MetaEditor и все завести (туда) в хранилище так, как будто бы вы в самом начале.
И только потом - делать то, что делал я на скриншотах.
----------------
То есть - тут должен быть один билд (5100).