Не понял, т.е. файл слишком большой и не хватило памяти ОЗУ? По факту файл не большой и уменьшается в процессе работы скрипта.
Вот функция чтения - раньше не замечал подобных сообщений - активно использую не менее года.
Это именно проблема. Извините, но я не буду проверять ваш код, у меня нет на это времени.
Разработчики MetaQuotes знают о сообщении «VirtualAlloc», и я полагаю, что они улучшат его в будущем. Но проблемы можно избежать.
Но проблемы можно избежать.
Как избежать?
, они по ходу как то связаны
Они связаны против хода.
Вы использовали лайфхак преобразования указателя в объект. Выглядит, как ошибка языка, приводящая к ускорению.
Это не лайфхак, а задокументированная возможность
https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/object_pointers
Ошибка в документации. С template такое не прокатит, например.
Тем самым обнулив проверку указателя на каждой итерации цикла. Выглядит, как ошибка языка, приводящая к ускорению.
По логике вещей, указатель все равно будет единократно проверен при преобразовании.
Следующий тест показывает, что при попытке удалить объект внутри метода, он будет удален только после выхода из метода (утечки памяти нет по итогу):
Ошибка в документации. С template такое не прокатит, например.
Я не считаю, что это ошибка. Постом выше я показал, что сломать эту механику не получится даже при желании.
Шаблонами не пользуюсь, не могу ничего сказать.
Я не считаю, что это ошибка.
Я некомпетентен, подожду комментариев.
Шаблонами не пользуюсь, не могу ничего сказать.
Не получается универсально преобразовать указатель в объект.
при попытке удалить объект внутри метода, он будет удален только после выхода из метода
Не совсем так, оказывается. Деструктор вызывается сразу, но к объекту можно обращаться после того, как выполнился деструктор. Не знаю, на сколько это корректно. Но с другой стороны, идею удалять там объект с помощью GetPointer адекватной точно не назовешь.
Не получается универсально преобразовать указатель в объект.
Я некомпетентен в шаблонах.
Они связаны против хода.
можно подробнее?