Ошибка возврата не актуальных данных функцией SymbolInfoTick() - перескок тиков. Билд 1525 х64. Тест из индикатора, на советнике не проверял:

#property version   "1.00"
#property indicator_chart_window
#property indicator_plots 0
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
  
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---
   static long prevMs = 0;
   //---
   MqlTick tick;
   if( SymbolInfoTick( _Symbol, tick ) )
        {
         if( prevMs != 0 && tick.time_msc < prevMs )
                {
                 Print( __FUNCTION__,": ОШИБКА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ! SymbolInfoTick() вернуло не последнее значение!" );
                 Print( __FUNCTION__,": Текущее время мс = ",tick.time_msc," ("+TimeToString( tick.time, TIME_DATE|TIME_SECONDS )+"), предыдущее = ",prevMs );
                }
            //---
            prevMs = tick.time_msc;
        }
   else
         Print( __FUNCTION__,": ОШИБКА #",GetLastError(),". Значение текущего тика не получено!" );
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Результат:

2017.02.02 21:54:20.450 test_SymbolInfoTick_20170202 (VTBR-3.17,M1)     OnCalculate: ОШИБКА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ! SymbolInfoTick() вернуло не последнее значение!
2017.02.02 21:54:20.450 test_SymbolInfoTick_20170202 (VTBR-3.17,M1)     OnCalculate: Текущее время мс = 1486065260384 (2017.02.02 19:54:20), предыдущее = 1486065260387
2017.02.02 22:11:31.025 test_SymbolInfoTick_20170202 (GOLD-3.17,M3)     OnCalculate: ОШИБКА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ! SymbolInfoTick() вернуло не последнее значение!
2017.02.02 22:11:31.025 test_SymbolInfoTick_20170202 (GOLD-3.17,M3)     OnCalculate: Текущее время мс = 1486066290963 (2017.02.02 20:11:30), предыдущее = 1486066290966
2017.02.02 22:12:44.939 test_SymbolInfoTick_20170202 (BR-3.17,M1)       OnCalculate: ОШИБКА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ! SymbolInfoTick() вернуло не последнее значение!
2017.02.02 22:12:44.939 test_SymbolInfoTick_20170202 (BR-3.17,M1)       OnCalculate: Текущее время мс = 1486066364884 (2017.02.02 20:12:44), предыдущее = 1486066364890
2017.02.02 22:29:36.358 test_SymbolInfoTick_20170202 (Si-3.17,M1)       OnCalculate: ОШИБКА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ! SymbolInfoTick() вернуло не последнее значение!
2017.02.02 22:29:36.358 test_SymbolInfoTick_20170202 (Si-3.17,M1)       OnCalculate: Текущее время мс = 1486067376304 (2017.02.02 20:29:36), предыдущее = 1486067376307
2017.02.02 22:31:26.462 test_SymbolInfoTick_20170202 (Si-3.17,M1)       OnCalculate: ОШИБКА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ! SymbolInfoTick() вернуло не последнее значение!
2017.02.02 22:31:26.462 test_SymbolInfoTick_20170202 (Si-3.17,M1)       OnCalculate: Текущее время мс = 1486067486339 (2017.02.02 20:31:26), предыдущее = 1486067486344
2017.02.02 22:32:14.441 test_SymbolInfoTick_20170202 (Si-3.17,M1)       OnCalculate: ОШИБКА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ! SymbolInfoTick() вернуло не последнее значение!
2017.02.02 22:32:14.441 test_SymbolInfoTick_20170202 (Si-3.17,M1)       OnCalculate: Текущее время мс = 1486067534360 (2017.02.02 20:32:14), предыдущее = 1486067534363
2017.02.02 22:36:07.509 test_SymbolInfoTick_20170202 (Si-3.17,M1)       OnCalculate: ОШИБКА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ! SymbolInfoTick() вернуло не последнее значение!
2017.02.02 22:36:07.510 test_SymbolInfoTick_20170202 (Si-3.17,M1)       OnCalculate: Текущее время мс = 1486067767443 (2017.02.02 20:36:07), предыдущее = 1486067767463
2017.02.02 22:39:29.606 test_SymbolInfoTick_20170202 (Si-3.17,M1)       OnCalculate: ОШИБКА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ! SymbolInfoTick() вернуло не последнее значение!
2017.02.02 22:39:29.606 test_SymbolInfoTick_20170202 (Si-3.17,M1)       OnCalculate: Текущее время мс = 1486067969557 (2017.02.02 20:39:29), предыдущее = 1486067969558

Реал, Открытие, Access Server V. Печаль! Обратите внимание на проблему, пожалуйста. А также на проблему в заявке #1598238 (начиная с 10 стр., пост от 2017.01.26 09:43).

Уважаемые разработчики, давайте править тики! Код предоставлен, вот она - проблема, ничего искать не нужно, только отреагируйте и исправьте!

Да, и поправьте, пожалуйста, уже панельки в терминале! Баг незначительный, но надоедливый, если нужно часто сжимать/растягивать окно панельки на место не встают! Билд 1525 х64.
 
Проверим.
 
Alexey Kozitsyn:

Ошибка возврата не актуальных данных функцией SymbolInfoTick() - перескок тиков. Билд 1525 х64. Тест из индикатора, на советнике не проверял:


Уважаемые разработчики, давайте править тики! Код предоставлен, вот она - проблема, ничего искать не нужно, только отреагируйте и исправьте!

Пожалуйста, оформите ваше сообщение заявкой в сервисдеск.
Alexey Da:
Пожалуйста, оформите ваше сообщение заявкой в сервисдеск.
#1664077
 

Ошибка при компиляции

static string text1 =
                      "ABC"
                      "DEF"; //нормально
static string text2 =
#ifndef MACRO
                      "ABC"
#endif
                      "DEF"; //Error: 'DEF' - some operator expected
 

Неверный порядок вызова функций при смене периода графика

  • Путь расположения Индикатора:   \Indicators\Test_i.ex5
  • Путь расположения Эксперта:      \Experts\Test.ex5

Последовательность действий:

  1. Присоединить Эксперт 'Test.ex5' к графику M5 (символ GBPUSD)
  2. Сменить период графика на M15
  3. Сменить период графика на M30
  4. Удалить Эксперт с графика 

Результат:

                   #шаг 1: присоединение
I::I->M5
OnInit->M5
                   #шаг 2: смена периода M5 ->M15
I::I->M15
OnInit->M15
                   #шаг 3: смена периода M15->M30
I::I->M30
OnInit->M30
OnDeinit->M15:3
I::~I->M15
                    #шаг 4: удаление
OnDeinit->M5:1                            ##эта строка ожидалась на шаге #2 в таком виде: OnDeinit->M5:3
I::~I->M5                                 ##эта строка ожидалась на шаге #2
OnDeinit->M30:1
I::~I->M30

Ожидалось, что строки помеченные ## будут выведены на шаге #2 и кроме того ожидалась деинициализия по причине смены периода (REASON_CHARTCHANGE:3), а не удаления с графика (REASON_REMOVE:1). Другими словами шаг #2 ожидался схожим с шагом #3

//Test_i.mq5 //Индикатор
void Prn( string f, int i = -1 ) { Print( f, "->", StringSubstr( EnumToString( Period()), 7 ), (i == -1 ? "" : ":" + i )); }
struct I {
         I() { Prn( __FUNCTION__ ); }
        ~I() { Prn( __FUNCTION__ ); }
};
static const I i;
void OnInit()                     { Prn( __FUNCTION__ ); }
void OnDeinit( const int reason ) { Prn( __FUNCTION__, reason ); }
int OnCalculate( const int, const int, const int, const double& [] ) { return 0; }
//Test.mq5 //Эксперт
struct B {
         B();
        ~B();
        const int h;
        static const string name;
};
const string B::name = "Test_i";
B::B() : h( iCustom( NULL, 0, name ))
{
        if ( !ChartIndicatorAdd(    0, 0, h )    ) Print( "-1:", GetLastError());
}
B::~B()
{
        if ( !ChartIndicatorDelete( 0, 0, name ) ) Print( "-2:", GetLastError());
        if ( !IndicatorRelease( h )              ) Print( "-3:", GetLastError());
}
static const B b;
void OnInit() export {}
 

Глюки при установке индикаторов Билла Вильямса

ставлю фракталы - ставится

 

ставлю  АО - ставится ADX

 

билд 1031 

 
Vladimir Gribachev:

Глюки при установке индикаторов Билла Вильямса

ставлю фракталы - ставится

 

ставлю  АО - ставится ADX

 

билд 1031 

не только при установке этого индикатора, но время от времени и других.

перезагрузка терминала устраняет проблему.

заметил что начинается после тестирования.

 

Периодически мерцает (без перерисовки) поставочный индикатор ZigZag в MT5 bild 1525

