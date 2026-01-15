Ошибки, баги, вопросы - страница 3560
можно подробнее?
Вы всё равно не поймёте…
может быть, а может и нет
я потестил к вечеру после дня серфинга в интернете - не запускается, а сразу после перезагрузки - всё норм.
так то получается что его нельзя оставлять без присмотра что ли.
Поломалось вертикальное изменение масштаба. Можно только уменьшить вертикальный размер графика.
прикольно, действительно сломали :-)
как смогли ?!
делов-то. где-то * поменяли на /, или наоборот.
Двойной щелчок работает
да, с двойным щелчком недоработочка вышла :-)
Ошибка в \Inclide\Charts\Chart.mqh
метод CChart::VisibleBars(void)
#999 return((int)ChartGetInteger(m_chart_id,CHART_WIDTH_IN_BARS));
Должно быть return((int)ChartGetInteger(m_chart_id,CHART_VISIBLE_BARS));
На заметку разработчикам платформы MT5 и программистам MQL5.
При повышении нагрузки на процессор становится критически важным все циклические операции, такие как for и while (while с большей вероятностью). Если загрузка процессора близка к 100% (например, агентами оптимизатора и другими нагрузками), то такие циклические операции приводят к зависанию программы MQL5 на чарте. Причем профилирование не может выявить проблемных мест в коде. Логического объяснения явлению не обнаружил.
К сожалению, не могу привести воспроизводимый пример, просто кто заинтересован - имейте ввиду. Намучался. Если есть в коде whilе, то держите в уме, что при загрузке процессора другими задачами (не касающиеся данной программы), то такая программа может вызывать нежданные висяки исполнения - программа (эксперт или скрипт, на индикаторах не пробовал) просто зависает и ничего не делает, при этом терминал работает нормально и отзывчиво.