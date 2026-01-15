Ошибки, баги, вопросы - страница 3560

Mickey Moose #:

можно подробнее?

Вы всё равно не поймёте…

 
Alexey Viktorov #:

Вы всё равно не поймёте…

может быть, а может и нет

я потестил к вечеру после дня серфинга в интернете - не запускается, а сразу после перезагрузки - всё норм.

так то получается что его нельзя оставлять без присмотра что ли.

 

Поломалось вертикальное изменение масштаба. Можно только уменьшить вертикальный размер графика. 



 
Nikolai Semko #:

прикольно, действительно сломали :-)

как смогли ?! 

 
Maxim Kuznetsov #:

как смогли ?! 

делов-то. где-то * поменяли на /, или наоборот.

 
Nikolai Semko #:

Двойной щелчок работает

 
Artyom Trishkin #:

Двойной щелчок работает

да, с двойным щелчком недоработочка вышла :-)

 
Теперь фон текста во всех списках белый. У меня тёмная тема оформления через wine на linux сломалась. Можно вернуть зависимость от системных цветов?
 

Ошибка в \Inclide\Charts\Chart.mqh

метод CChart::VisibleBars(void)

#999 return((int)ChartGetInteger(m_chart_id,CHART_WIDTH_IN_BARS));

Должно быть return((int)ChartGetInteger(m_chart_id,CHART_VISIBLE_BARS));

 

На заметку разработчикам платформы MT5 и программистам MQL5.

При повышении нагрузки на процессор становится критически важным все циклические операции, такие как for и while (while  с большей вероятностью). Если загрузка процессора близка к 100% (например, агентами оптимизатора и другими нагрузками), то такие циклические операции приводят к зависанию программы MQL5 на чарте. Причем профилирование не может выявить проблемных мест в коде. Логического объяснения явлению не обнаружил.

К сожалению, не могу привести воспроизводимый пример, просто кто заинтересован - имейте ввиду. Намучался. Если есть в коде whilе, то держите в уме, что при загрузке процессора другими задачами (не касающиеся данной программы), то такая программа может вызывать нежданные висяки исполнения - программа (эксперт или скрипт, на индикаторах не пробовал) просто зависает и ничего не делает, при этом терминал работает нормально и отзывчиво.

