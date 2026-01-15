Ошибки, баги, вопросы - страница 3561

Andrey Dik #:
for и while (while  с большей вероятностью). Если загрузка процессора близка к 100%

циклы сами по себе могут сделать нагрузку близкую к 100%.. например пустой цикл :-)

просто не надо цикле опрашивать состояние, оно не поменяется. Если в советнике есть "while не_пришёл_следующий_тик {...}"  то вы делаете что-то не то и не так

 
Maxim Kuznetsov #:

Нет, проблема выявлена в утилите, которая никак не обрабатывает цены и не запрашивает их. while прекрасно отрабатывает когда процессор не загружен полностью, но когда загружен - полный ступор, зависание утилиты. Есть ощущение, что исполнительная среда терминала на чарте приостанавливает работу программы. Я просто поделился наблюдением, кому-то, возможно, это будет полезным принять к сведению.
 
Maxim Kuznetsov #:

циклы сами по себе могут сделать нагрузку близкую к 100%.. например пустой цикл :-)

просто не надо цикле опрашивать состояние, оно не поменяется. Если в советнике есть "while не_пришёл_следующий_тик {...}"  то вы делаете что-то не то и не так

Вот неправильные пчёлы:


А вот правильные:


 
Artyom Trishkin #:

Вот неправильные пчёлы:


А вот правильные:


когда ваши "правильные пчёлы" будут не в OnStart() а в OnTick() то принесут они отнюдь не мёд ;-) 

будет ситуация близкая к описываемой Андреем, всё встанет колом. 

не надо в событийно управляемом софте ( в советнике, где всё на обработчиках OnXXX ) делать циклы ожидания событий. 

 
Maxim Kuznetsov #:

А зачем делать в OnTick() зацикленные вещи? Что Вы мне прописные истины рассказываете?

 
Maxim Kuznetsov #:

не надо в событийно управляемом софте ( в советнике, где всё на обработчиках OnXXX ) делать циклы ожидания событий. 

При работе с событиями - да, всё верно и понятно. Но проблема может возникнуть там, где её совсем не ожидаешь, например, в каких нибудь математических расчётах (в том же алглиб активно и повсеместно используются while).

 
Artyom Trishkin #:

А зачем делать в OnTick() зацикленные вещи? Что Вы мне прописные истины рассказываете?

это ты начал сыпать прописью про пчёл и разгрузку длинных циклов переключением контекста (слипом)..там кстати можно было обойтись https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/processthreadsapi/nf-processthreadsapi-switchtothread

Andrey Dik #:

При работе с событиями - да, всё верно и понятно. Но проблема может возникнуть там, где её совсем не ожидаешь, например, в каких нибудь математических расчётах (в том же алглиб активно и повсеместно используются while).

с нехорошими фризами сталкивался когда баловался с канвасом. Полноэкранный Canvas вполне втормозит весь терминал. Если ещё и RDP то гарантированно

Может CUDA подвести, считать на видяхе это быстро и удобно, но она одна. 

 
Зачем спорить о очевидных вещах?
В руках ламера любой цикл может подвесить систему.
В руках опытного разработчика никакой цикл не подвесит систему, в том числе и с канвасом 8K
 
Maxim Kuznetsov #:

с нехорошими фризами сталкивался когда баловался с канвасом. Полноэкранный Canvas вполне втормозит весь терминал. Если ещё и RDP то гарантированно

Может CUDA подвести, считать на видяхе это быстро и удобно, но она одна. 

Нет, речь не о проблемном тяжёлом цикле (он не делает нагрузку на проц), а в том, что терминал блокирует выполнение программы в теле while тогда, когда проц сильно загружен другими процессами, например, агентами при оптимизации. Если нет других нагрузок на проц, то программа с while не зависает и даже не оказывает существенной нагрузки на процессор. Возможно дело в том, что терминал это делает специально, что бы гарантировать свою собственную (терминала) бесперебойную работу.

Т.е., проблема программы с while может проявляться когда процессор загружен другими процессами. Частично помогает рукопашное повышение приоритета процессу терминала. Ещё помогает оставление хотя бы одного агента невключенным.

