Ошибки, баги, вопросы - страница 1773
Можно ли шрифты подключать в советника как ресурсы ?
Как то говорил, попробую еще раз
после оптимизации хотелось бы отчет с проходами сохранять с параметрами прохода
Ошибка при выполнении
A() { Print( __FUNCTION__ ); }
};
int g( int i )
{
static A a;
return 1;
}
void OnStart() {}
Результат: A::A
при том, что g() не вызывается вовсе
Хотите сказать, что без вызова функции статическая переменная не должна была быть инициализирована?
Она в данном случае вообще не участвует в вычислениях и функция g() попала в текст только благодаря включению общего .mqh файла
A() { Print( __FUNCTION__ ); }
};
class B {
static A a;
};
void OnStart() {}
Ошибка при компиляции
{
static int j = f( i ); //'i' - local variables cannot be used
return j + 1;
}
void OnStart() { f( 5 ); }
при создании отчета после тестирования часть настроек простоне вписывается
не могу отвечать своим покупателям в личку, фин. операции заблокированы, покупатели возмущаются из-за того что не могут активировать купленные продукты.
писал заявку в СД #1656656
Хотите сказать, что без вызова функции статическая переменная не должна была быть инициализирована?
Более того
A() { Print( __FUNCTION__ ); } //в MQL вызывается, в С++ - нет
};
void g( int i )
{
if ( i )
return;
static A a;
}
void OnStart()
{
g( 1 );
}