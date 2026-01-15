Ошибки, баги, вопросы - страница 1773

Можно ли шрифты подключать в советника как ресурсы ?
 
Vladimir Pastushak:
Можно ли шрифты подключать в советника как ресурсы ?
https://www.mql5.com/ru/forum/33051#comment_4023823
Можно ли интегрировать шрифт с свою ex5 программу? И если можно то как это сделать?
Можно ли интегрировать шрифт с свою ex5 программу? И если можно то как это сделать?
Для работы mql5-программы может потребоваться множество разнообразных загружаемых ресурсов в виде файлов изображений и звуков.
 

Как то говорил, попробую еще раз

после оптимизации хотелось бы отчет с проходами сохранять с параметрами прохода 

 

 

 

 

Ошибка при выполнении

class A { public:
        A() { Print( __FUNCTION__ ); }
};
int g( int i )
{
static A a;
        return 1;
}
void OnStart() {}

Результат: A::A

при том, что g() не вызывается вовсе 

 
Хотите сказать, что без вызова функции статическая переменная не должна была быть инициализирована?
 
Она в данном случае вообще не участвует в вычислениях и функция g() попала в текст только благодаря включению общего .mqh файла

class A { public:
        A() { Print( __FUNCTION__ ); }
};
class B {
        static A a;
};
void OnStart() {}
Здесь например нет вызова A::A
 

Ошибка при компиляции

int f( int i )
{
static int j = f( i ); //'i' - local variables cannot be used
        return j + 1;
}
void OnStart() { f( 5 ); }
 

при создании отчета после тестирования часть настроек простоне вписывается

 

 

 

 

не могу отвечать своим покупателям в личку, фин. операции заблокированы, покупатели возмущаются из-за того что не могут активировать купленные продукты.

писал заявку в СД #1656656

 
Более того

class A { public:
    A() { Print( __FUNCTION__ ); } //в MQL вызывается, в С++ - нет
};
void g( int i )
{
    if ( i )
        return;
    static A a;
}
void OnStart()
{
    g( 1 );
}
в С++ например не всякий вызов функции автоматически приводит к вызову конструктора A::A
