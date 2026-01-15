Ошибки, баги, вопросы - страница 3557
in Demo/Real/Contest trading : TerminalInfoInteger(TERMINAL_CONNECTED) !=0 and (optional but recommended) first tick reached or TimeCurrent() changed
always true for testing/optimization
Спасибо, не подумал, искал аккаунт и логин...
Thank you, didn't thought of it, I was searching for account and login ...
Build 4435
Если вместо шаблона функции get написать:
то всё работает нормально.
https://www.mql5.com/ru/code/50597
Вот этот индикатор ломает все терминалы
Ничего плохого, отличный индикатор. Но вот терминалы всех брокеров сыпятся и в тестерах показывают рандомные результаты, как только вызываешь данный индикатор.
То есть, запускаешь оптимизацию, сперва фактор восстановления держится около 1-3, потом, через несколько секунд появляется сет с фактором 70, потом 80, и огромное число с 90 и выше.
Запускаешь эти "лютые" сеты, а они при первом запуске показывают слив, при втором запуске - чистый грааль (только вверх), отрабатывая этот исполинский ФВ, а третий раз - какую-то рандомную картину. Потом по кругу.
Какой-то хаос.
У меня такое было с индикатором фракталов полгода назад. (а может и сейчас тоже, я тогда забросил тестить его).
новый бар не используется?
у newbar есть 2 варианта, на каждом тике проверяется условие на новом баре, (по инидкатору -1 бар)
и только в момент появления нового бара, вот этот режим надо раз и навсегда исключить,
в каких случаях возникает, что время у бара новое, а цену закрытия берет из прошлого бара не знаю, может пинг большой,
условие не срабатывает, такое я видел и писал тут. 3 терминала приходилось запускать и иногда такое получалось,
ну а тестер благодаря оптимизации от разработчиком, вообще не надежная штука
Новый бар....
Ну, в других советниках есть отдельная функция, но в этом именно - берутся последние значения ЗигЗага.
Они не меняются несколько баров, и когда появляется новая нога - то меняется картина, и тогда советник реагирует.
Короче говоря, тестирую по ценам открытия.
При этом, стандартный зиг-заг работает исправно
у меня тоже всегда все работало, я еще с этой лажой столкнулся с ASCTRend 15 лет назад. в онлайне все идеально открывалось под каждой отметкой, в тестере пропуски, прошло 15 лет, тестер все тот же.
где-то там скрывается нюанс, и не тот который в проперти нужно прописывать....
удалил свои сообщения,
написанные останутся видными им.
Уже видели про несколько ваших аккаунтов.
какие смог, удалил,
а про те которые удалил, они видны остались администрации.надеюсь пойдет на пользу, для всех не будешь
Спасибо, что проверили. Это не я решил, что в коде ошибка. В режиме отладки, я вижу что тикет берется с "потолка". Соответственно до расчетов профита дело не доходит. Терминал у меня глючит получается? Или компилятор?
вот в отладке прошли строку получения тикета. Выдал не понятно что?! По истории смотрю закрыто было всего не более 20 сделок.
Соответственно в тестере советник работает не правильно. Это у меня уже не первый раз такое. Как то заказчик остался не доволен, а я так ничего и сделать не смог, чтобы исправить этот баг
Очевидно, что отладчик поломали совсем.
Этот цикл
в режиме отладки всегда показывает, что i всегда 2; с всегда 0 и l всегда 0;
Только когда выполнено условие if(i == 5) печатает правильные значения, но в дебагере по прежнему никаких изменений.
Как быстро человек привыкает к хорошему и как болезненно от этого отвыкать. Что случилось с командой MQ???