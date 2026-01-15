Ошибки, баги, вопросы - страница 3537
Правильно ли я понимаю, что просадка в Сигналах (да много где) считается, как расхождение эквити относительно баланса?
Возьмем такую ТС.
ЗЫ И прибыльность вычисляется по закрытым позициям...
Вроде как так.
Тогда неадекватные оценки в Сигналах.
Ну, иначе как? Просадка же относительно баланса считается...
Тогда неадекватные оценки в Сигналах.
Правильно считать по средствам.
Как тогда просадку считать, на какую дату от средств? Особенно если позиций много в рынке и по разным парам?
Как тогда просадку считать, на какую дату от средств? Особенно если позиций много в рынке и по разным парам?
Вот так.
Сильно так-себе условие. А если OrdersTotal() > 2? На всю котлету?
Ни чем не хуже:
Сильно так-себе условие. А если OrdersTotal() > 2? На всю котлету?
Вот так моя паранойя одобряет
1 - OrderType()
:-) за такое в приличных местах бьют