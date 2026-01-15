Ошибки, баги, вопросы - страница 3538
:-) за такое в приличных местах бьют
Тогда уже и OrderSelect проверять. Я только на условие обратил внимание. По мне, оно сильно опасное.
Контекст был расчета просадки, а вы к тестерному советнику прицепились.
Отсутствие проверки сделано специально, потому что такая логика. Как и сравнение с двойкой.
ЗЫ Для эстетов можно писать так.
Контекст был расчета просадки, а вы к тестерному советнику прицепились.
Отсутствие проверки сделано специально, потому что такая логика. Как и сравнение с двойкой.
Та понятно, что тестерный. Это не придирки. Я к тому, что лучше не привыкать так писать.
fxsaber #:
ЗЫ Для эстетов можно писать так.
Сам таким грешил. Но C#, к примеру, откажется компилировать !(int), поэтому стараюсь отвыкать от подобной эстетики.
Если задать
компилятор в код сразу вставит 3600 или программа будет вычислять, чему равно PeriodSeconds(PERIOD_H1), каждый раз, когда надо?
?
Скорее всего, будет каждый раз вычислять, так как препроцессор сделает эту замену до компиляции. Получается, что вы как будто много раз в этих местах сами написали вызов функции. А дальше уже всё зависит от компилятора. Будет ли он заменять вызов этой стандартной функции на подстановку значений или такая оптимизация в нем не реализована.
Зависит от реализации PeriodSeconds . Если по уму делалось то точно 3600 будет, иначе ХЗ, сложно прогнозировать, не имея данных, как это под капотом работает, но, с большой долей вероятности, все же 3600 будет подставлено.
Получил зависание терминала таким образом - рисую каналы (OBJ_CHANNEL) на разных ТФ (см картинку), потом смотрю реализацию на М15, для чего масштабирую график через ctrl-колёсико. Замечаю, что сначала появляются тормоза, а потом терминал зависает совсем, что приходится сбрасывать через диспетчер задач. Убрал все индикаторы, тормоза остались. Отрисовал каналы через линии (OBJ_LINE) - тормозов нет. Вернул канналы -- тормоза есть. Направление -- реализация каналов. Если посмотрите на картинку, то увидите, что линии каналов имеют толщину 2 и стиль - черточка (STYLE_DASH). Через интерфейс свойств такое установить неполучится, а программно в своём индикаторе -- запросто. Пробую привести к "стандартному" виду - или толщина в 1 или стиль - сплошная линия. Тормозов и зависаний нет. Т.е. проблема проявляется именно в этом нестандартном сочетании -- толщина 2 (и выше) и стиль отличный от сплошнеая линия (STYLE_SOLID).