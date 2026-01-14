Ошибки, баги, вопросы - страница 1769
здравствуйте, подскажите пожалуйста, возможно ли настраивать "разделитель периодов" в метатрейдере? я просто хочу чтобы на м5 я мог видеть, где кончались свечки 15, 30 и часовые, чтобы не смотреть всегда по времени, как это сделать можно?
да, это можно видеть
сделайте индикатор с рисованием вертикальных линий на нужном времени
Ошибка в <Math\Stat\Math.mqh>
Ошибка в <Math\Stat\Math.mqh>
Какой long тогда соответствует QNaN?
0x7FF8000000000000
Спасибо, здесь подробнее
Кроме минус бесконечности существуют плюс бесконечность и NaN (не число). Чтобы определить, что данное число недействительно, можно использовать функциюMathIsValidNumber(). По стандарту IEEE они имеют специальное машинное представление. Например, плюс бесконечность для типа double имеет битовое представление 0x7FF0 0000 0000 0000.
Примеры:
{
double d;
};
struct str2
{
long l;
};
//--- начнем
str1 s1;
str2 s2;
//---
s1.d=MathArcsin(2.0); // получим недействительное число -1.#IND
s2=s1;
printf("1. %f %I64X",s1.d,s2.l);
//---
s2.l=0xFFFF000000000000; // недействительное число -1.#QNAN
s1=s2;
printf("2. %f %I64X",s1.d,s2.l);
//---
s2.l=0x7FF7000000000000; // наиобльшее нечисло SNaN
s1=s2;
printf("3. %f %I64X",s1.d,s2.l);
//---
s2.l=0x7FF8000000000000; // наименьшее нечисло QNaN
s1=s2;
printf("4. %f %I64X",s1.d,s2.l);
//---
s2.l=0x7FFF000000000000; // наибольшее нечисло QNaN
s1=s2;
printf("5. %f %I64X",s1.d,s2.l);
//---
s2.l=0x7FF0000000000000; // плюс бесконечность 1.#INF и наименьшее нечисло SNaN
s1=s2;
printf("6. %f %I64X",s1.d,s2.l);
//---
s2.l=0xFFF0000000000000; // минус бесконечность -1.#INF
s1=s2;
printf("7. %f %I64X",s1.d,s2.l);
//---
s2.l=0x8000000000000000; // отрицательный ноль -0.0
s1=s2;
printf("8. %f %I64X",s1.d,s2.l);
//---
s2.l=0x3FE0000000000000; // 0.5
s1=s2;
printf("9. %f %I64X",s1.d,s2.l);
//---
s2.l=0x3FF0000000000000; // 1.0
s1=s2;
printf("10. %f %I64X",s1.d,s2.l);
//---
s2.l=0x7FEFFFFFFFFFFFFF; // наибольшее нормализованное число (MAX_DBL)
s1=s2;
printf("11. %.16e %I64X",s1.d,s2.l);
//---
s2.l=0x0010000000000000; // наименьшее положительное нормализованное (MIN_DBL)
s1=s2;
printf("12. %.16e %.16I64X",s1.d,s2.l);
//---
s1.d=0.7; // покажем, что число 0.7 – бесконечная дробь
s2=s1;
printf("13. %.16e %.16I64X",s1.d,s2.l);
/*
1. -1.#IND00 FFF8000000000000
2. -1.#QNAN0 FFFF000000000000
3. 1.#SNAN0 7FF7000000000000
4. 1.#QNAN0 7FF8000000000000
5. 1.#QNAN0 7FFF000000000000
6. 1.#INF00 7FF0000000000000
7. -1.#INF00 FFF0000000000000
8. -0.000000 8000000000000000
9. 0.500000 3FE0000000000000
10. 1.000000 3FF0000000000000
11. 1.7976931348623157e+308 7FEFFFFFFFFFFFFF
12. 2.2250738585072014e-308 0010000000000000
13. 6.9999999999999996e-001 3FE6666666666666
*/
как то так что то есть схожее...
Выручайте... Ставлю свеженаписанного советника на оптимизацию и что бы Вы думали, этот гад выдаёт каждый день новый результат. Т.е. кажды день я с предыдущими параметрами с которыми вчера мог зарабатывать сегодня всё буду сливать.... настройки при этом я не трогаю!!!! Как такое возможно, а главное что делать???
Очень жду ответа , коментария, помощи!!!!
Зарание спасибо!
Вам сюда, https://www.mql5.com/ru/articles/1417
да и по больше тут читайте, тут больше чем нужно.
Ребят поправьте, "шаг" с большой буквы и еще хотелось бы уже либо центрироваться либо все в право прижимать либо все в лево прижимать а то какой то разнобой получается.