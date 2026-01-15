Ошибки, баги, вопросы - страница 3409
Подскажите, как найти самый экономичный вьюер текстовых html?
При попытке открыть 14Mb html хром-32bit начинает выделять все больше и больше памяти, пока не упрется в 4 гига, после чего выдает это.
Не пойму, как в поисковике составить запрос. Пробую в TotalCommander по F3 посмотреть - зависает намертво.
Не понимаю, что сложного в открытии небольшого текстового html-файла.
Пытаюсь открыть statement.
K-Meleon ранее был самый экономичный браузер по памяти.-100-150 мб на все страницы.
Сам использовал на слабых серверах. Кастом настройка.
По скорости открытия, похоже, лучший. Хоть и десятки секунд. Скроллинг отличный. 600 Mb RAM.
Рейтинг самых быстрых браузеров при открытии больших html-таблиц - стейтментов. Сводный результат для таблицы на 35К строк.
Мой однозначный выбор - MyPal.
После какого то из обновлений, перестала работать функция CustomTicksAdd().
Точно сказать после какого обновления не могу, но на v 5.00 build 4000 функция работает нормально.
Вот минимальный код, который работает в старых версиях.
На последних версиях терминала в пользовательский символ ничего не записывается.
этот же код в старой версии терминала работает нормально.
Просьба к разработчикам исправить работу функции.
Приветствую всех, подскажите мне, что бы пополнить долларовый баланс на MQL5 обязательно переводить доллары? или можно рубли а они автоматических конвертируются в доллары ??
В общем иногда люди задают одинаковые вопросы в разных темах и еще и создают отдельно темы по вопросу. Это не правильно.
Но тут не знаю что делать. Задал вопрос в теме задавайте вопросы. К концу дня вопрос был на 7й странице от конца и шансов получить ответ как то не стало. Сделал отдельную тему вопроса в общих вопросах и из кармана поставил свой вопрос. Система увидела одинаковый текст и убрала тему. Хорошо, повторил тему, расширил ее, код советника в теме конечно не изменял, но файлы прикрепил один такой же, другой с другим именем. Топик в теме задавайте вопросы уже удалению не подлежал, так бы я его удалил. Система удалила и тему и топик))) О чем уведомила тут же.
Вопрос? Я могу повторить свой видимо не простой вопрос в отдельной теме? не забанят?
Система не удалила его. Я был тем, кто удалил дубликат.
Однако со второй попытки я удалил оригинал и оставил вашу новую тему открытой.
Оба они не были удалены. Ваша последняя тема все еще здесь — https://www.mql5.com/ru/forum/455937
Спасибо, возможно куки браузера отработали как то не так, обновление страницы не показывало новую тему или может у меня просто глаз замылился.
Спасибо еще раз!)