Ошибки, баги, вопросы - страница 3409

fxsaber #:

Подскажите, как найти самый экономичный вьюер текстовых html?

При попытке открыть 14Mb html хром-32bit начинает выделять все больше и больше памяти, пока не упрется в 4 гига, после чего выдает это.

Не пойму, как в поисковике составить запрос. Пробую в TotalCommander по F3 посмотреть - зависает намертво.

Не понимаю, что сложного в открытии небольшого текстового html-файла.


Пытаюсь открыть statement.

K-Meleon ранее был самый экономичный браузер по памяти.-100-150 мб на все страницы.

Сам использовал на слабых серверах. Кастом настройка.

 
Aleksei Skrypnev #:

По скорости открытия, похоже, лучший. Хоть и десятки секунд. Скроллинг отличный. 600 Mb RAM.

 
Thorium открыл очень быстро (< 10 секунд), скроллинг отличный. Почти 4 гига RAM.
  • Alex313031
  • github.com
Chromium fork for Windows named after radioactive element No. 90; Windows builds of https://github.com/Alex313031/Thorium - Alex313031/Thorium-Win
 

Рейтинг самых быстрых браузеров при открытии больших html-таблиц - стейтментов. Сводный результат для таблицы на 35К строк.

Browser LengthTime (sec)
MyPal 24
Basilisk 35
PaleMoon 50
K-Meleon 52
Thorium 55

Мой однозначный выбор - MyPal.

  • Feodor2
  • github.com
web browser. Contribute to Feodor2/Mypal68 development by creating an account on GitHub.
 

После какого то из обновлений, перестала работать функция CustomTicksAdd().

Точно сказать после какого обновления не могу, но на v 5.00 build 4000  функция работает нормально.

Вот минимальный код, который работает в старых версиях.

string c_Name = "";
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   c_Name = _Symbol + "_c";
   CustomSymbolCreate(c_Name, "\\" + c_Name, _Symbol);
   SymbolSelect(c_Name, true);
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   MqlTick ticks[1];

   SymbolInfoTick(_Symbol, ticks[0]);
   ResetLastError();
   if(CustomTicksAdd(c_Name, ticks) < 0)
      Print("CustomTicksAdd ERROR ", GetLastError());
  }
//+------------------------------------------------------------------+

На последних версиях терминала в пользовательский символ ничего не записывается.


этот же код в старой версии терминала  работает нормально.



Просьба к разработчикам исправить работу функции. 

 
Приветствую всех, подскажите мне, что бы пополнить долларовый баланс на MQL5 обязательно переводить доллары? или можно рубли а они автоматических конвертируются в доллары ??   
 
см пост:
Как теперь оплачивать сервисы?
Хотел занести деньги оплатить сигнал. Система не приняла...
 

В общем иногда люди задают одинаковые вопросы в разных темах и еще и создают отдельно темы по вопросу. Это не правильно.

Но тут не знаю что делать. Задал вопрос в теме задавайте вопросы. К концу дня вопрос был на 7й странице от конца и шансов получить ответ как то не стало. Сделал отдельную тему вопроса в общих вопросах и из кармана поставил свой вопрос. Система увидела одинаковый текст и убрала тему. Хорошо, повторил тему, расширил ее, код советника в теме конечно не изменял, но файлы прикрепил один такой же, другой с другим именем. Топик в теме задавайте вопросы уже удалению не подлежал, так бы я его удалил. Система удалила и тему и топик))) О чем уведомила тут же.

Вопрос? Я могу повторить свой видимо не простой вопрос в отдельной теме? не забанят?

 
@Valeriy Yastremskiy # :

Система не удалила его. Я был тем, кто удалил дубликат.

Однако со второй попытки я удалил оригинал и оставил вашу новую тему открытой.

Оба они не были удалены. Ваша последняя тема все еще здесь — https://www.mql5.com/ru/forum/455937

(Автоперевод с английского)

Помогите с тестом кастомного символа на своих котировках
Помогите с тестом кастомного символа на своих котировках
  • 2023.10.18
  • www.mql5.com
Гружу бары 100 штук минутки. Можно ли по ним провести тест? возможно что то не дописываю в советник...
 
Fernando Carreiro #:

Спасибо, возможно куки браузера отработали как то не так, обновление страницы не показывало новую тему или может у меня просто глаз замылился. 

Спасибо еще раз!)

