Ошибки, баги, вопросы - страница 3407

fxsaber #:

Так батник писался под мою машину - восемь агентов. Пропишите туда еще четыре по пой же логике.

Зачем используете файл подкачки - не знаю. Лучше нарваться на нехватку памяти и остаться без расчета, чем изнасиловать HDD и все равно остаться без расчета.

С батником на HDD пишутся только результаты расчетов - tst/opt-файлы. Три гига - это размер bases папки и он никак не зависит от количества агентов. Хоть 256 их, все равно сделал бы три. Можно и меньше.


На этом скрине

В колонке "Размер" посмотрите занимаемое место агентами, должно быть нулевое.

Если папка агента занимает гигабайты - это либо логи (не отключены), либо сам советник в песочницу что-то дико пишет.

Прописал в батник все 19 папок агентов.

Папки с агентами не пустые. Папка Temp почти всегда полная.

Без хорошего файла подкачки крашится винда-процесс рабочего стола- экран черный, всегда и стабильно. Пришлось его даже вручную ставить так как автоподкачка слишком слабые значения выбирала.

Папка Bases у меня доходит до 10 гб +/-

Забивает папку Temp - от советника не зависит - даже на стандартных машках макдах по 1-5 гб в папку пишет.

За 3 минуты по 30 гб.

Вот что это, и что это за папка куда уже записалось 9 терабайт за месяц.

Нашёл что вы это тоже спрашивали ранее

https://www.mql5.com/ru/forum/321438/page14#comment_13220532

А так же вот еще 2 темки

https://www.mql5.com/en/forum/335448

https://www.mql5.com/pt/forum/455559

 
Aleksei Skrypnev #:

Однозначно, это жуткий баг MQ, который надо править. У меня не получается воспроизвести.
 

Билд 4024 (да и все до него). Очень часто, примерно в начале торгового дня, рисуемый буфер пользовательского индикатора вдруг смещается на 400+ баров вправо. При этом с буфером расчётной части индикатора всё в порядке - из него данные возвращаются в нормальном виде, а вот рисуемый буфер смещён сильно вправо:

Смещение рисуемой части индикатора

Контроль соответствующего бара в буфере расчётной части указывает на несоответствие с данными, находящимися в рисуемом буфере:

Буфер расчётной части в порядке, буфер рисуемой смещён

Это давний древний баг, который появляется от терминала к терминалу.

Кто-нибудь боролся с ним? Каким образом?

Могу дать исходники разработчикам. Но и без них баг воспроизводим на любом пользовательском индикаторе - раз в день на начале торговой сессии данные рисуемой части смещаются.

После переключения таймфрейма всё становится на свои места:


 
Konstantin Kulikov #:
Как ведёт себя функция FileOpen, если файл уже открыт? Возвращает хэндл этого файла или INVALID_HANDLE?
Зависит от указанных share-флагов. Больше про это в мсдн написано https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/fileapi/nf-fileapi-createfilea
 

Подскажите, как найти самый экономичный вьюер текстовых html?

При попытке открыть 14Mb html хром-32bit начинает выделять все больше и больше памяти, пока не упрется в 4 гига, после чего выдает это.

Не пойму, как в поисковике составить запрос. Пробую в TotalCommander по F3 посмотреть - зависает намертво.

Не понимаю, что сложного в открытии небольшого текстового html-файла.


Пытаюсь открыть statement.

 
fxsaber #:

Подскажите, как найти самый экономичный вьюер текстовых html?

При попытке открыть 14Mb html хром-32bit начинает выделять все больше и больше памяти, пока не упрется в 4 гига, после чего выдает это.

Не пойму, как в поисковике составить запрос. Пробую в TotalCommander по F3 посмотреть - зависает намертво.

Не понимаю, что сложного в открытии небольшого текстового html-файла.


Пытаюсь открыть statement.

SAX парсер :-)

XSLT

XPath/XQuery кстати. Можно загнать отчёт в https://basex.org/ и запрашивать всякое

 
fxsaber #:

Подскажите, как найти самый экономичный вьюер текстовых html?

w3m, Links

 
Maxim Kuznetsov #:

JRandomTrader #:

Возможно, я терминологически плохо выразился.

html-statement надо посмотреть в том виде, в каком его показывает браузер. Т.е. не исходник html-кода, а визуальный результат - история торговли.

И вот такой стейтмент на 14 мегабайтов не в состоянии открыть браузеры, что пробовал.

 
fxsaber #:

Возможно, я терминологически плохо выразился.

html-statement надо посмотреть в том виде, в каком его показывает браузер. Т.е. не исходник html-кода, а визуальный результат - история торговли.

И вот такой стейтмент на 14 мегабайтов не в состоянии открыть браузеры, что пробовал.

тогда ой 

рендер в картинку - "это другое" :-)

PS/ осмелюсь предложить что стейт в тегах <table> и их можно поточно переправить на div или вообще его лучше пропустить (не просто table удалить, а просто элемент лишний), без значительных визуальных и смысловых потерь

с таблицами швах - пока вся таблица не прилетит, броузер не может рассчитать столбцы, нельзя и всё плохо. Или в надо задавать фикс.ширину всему.

 

чтобы решить частный случай можно там где <table > добавить аттрибут width и где <th > тоже...в сумме должны сойтись

да поправятЪ меня веб-мастеры

