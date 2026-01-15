Ошибки, баги, вопросы - страница 3414
кто-то может пояснить различие в стат показателях- по описанию они должэны соответствовать но отличаются.
Функция TesterStatistics, тратит время при её вызове на вычисление показателей ENUM_STATISTICS, или эти показатели автоматически всегда рассчитываются после окончания тестирования, а функция лишь даёт к ним доступ?
Обычно оптимизация.
Функция TesterStatistics, тратит время при её вызове на вычисление показателей ENUM_STATISTICS, или эти показатели автоматически всегда рассчитываются после окончания тестирования, а функция лишь даёт к ним доступ?
На одиночных прогонах считается автоматически все. Во время оптимизации автоматически - какая-то часть. Смотрите шапки tst/opt-файов.
кто-то может пояснить различие в стат показателях- по описанию они должэны соответствовать но отличаются.
STAT_CONPROFITMAX Максимальная прибыль в последовательности прибыльных трейдов. Значение больше или равно нулю 1, 2, 5, 18 , 33
STAT_MAX_CONWINS Общая прибыль в самой длинной серии прибыльных трейдов 1 + 2 + 5 + 18 + 33 = рез
STAT_MAX_CONLOSSES Общий убыток в самой длинной серии убыточных трейдов -1 + -2 + -5 + -18 + -33 = рез
STAT_CONLOSSMAX Максимальный убыток в последовательности убыточных трейдов. Значение меньше или равно нулю -1, -2, -5, -18 , -33
Перестал работать поиск.
https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=oshibka
Эта ссылка ведет только на одно сообщение.
Еще вчера их было несколько десятков. Вот последнее из не найденных.
А почему вы решили, что должно быть больше? Наберите по русски «ошибка» и получите гораздо больше вариантов.
А почему вы решили, что должно быть больше?
Потому что полно сообщений, где есть слово oshibka.
Кроме этих двух, теперь уже трёх, можете показать хоть пару?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2021.05.25 16:12
На сайте не всегда работает поиск.
https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=Oshibka
Этот запрос ничего не выдает, хотя должен.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 4000: Улучшения в торговом отчете и веб-терминале
fxsaber, 2023.10.11 20:10
Лучше писать лаконичный вариант - быстрее разобраться. Например, по этой ошибке.
Строка для поиска: Oshibka 073.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 4000: Улучшения в торговом отчете и веб-терминале
fxsaber, 2023.09.30 17:59b4000, в некоторых случаях не выводятся названия input group.
Строка для поиска: Oshibka 071.