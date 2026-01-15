Ошибки, баги, вопросы - страница 3414

кто-то может пояснить различие в стат показателях- по описанию они должэны соответствовать но отличаются.

STAT_CONPROFITMAX Максимальная прибыль в последовательности прибыльных трейдов. Значение больше или равно нулю int

int
STAT_MAX_CONWINS Общая прибыль в самой длинной серии прибыльных трейдов int
STAT_MAX_CONLOSSES Общий убыток в самой длинной серии убыточных трейдов int

int
STAT_CONLOSSMAX Максимальный убыток в последовательности убыточных трейдов. Значение меньше или равно нулю int
 

Функция TesterStatistics,  тратит время при её вызове  на вычисление показателей ENUM_STATISTICS, или эти показатели автоматически всегда рассчитываются после окончания тестирования, а функция лишь даёт к ним доступ?

Обычно оптимизация.

 
STAT_CONPROFITMAX Максимальная прибыль в последовательности прибыльных трейдов. Значение больше или равно нулю   1, 2, 5, 18 , 33

STAT_MAX_CONWINS Общая прибыль в самой длинной серии прибыльных трейдов   1 + 2 + 5 + 18 + 33   = рез

STAT_MAX_CONLOSSES Общий убыток в самой длинной серии убыточных трейдов  -1 + -2 + -5 + -18 + -33 = рез

STAT_CONLOSSMAX Максимальный убыток в последовательности убыточных трейдов. Значение меньше или равно нулю   -1, -2, -5, -18 , -33

 

Перестал работать поиск.

https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=oshibka

Эта ссылка ведет только на одно сообщение.

Еще вчера их было несколько десятков. Вот последнее из не найденных.

 
Теперь на два.
 

А почему вы решили, что должно быть больше? Наберите по русски «ошибка» и получите гораздо больше вариантов.


 
Alexey Viktorov #:

А почему вы решили, что должно быть больше?

Потому что полно сообщений, где есть слово oshibka.

 
fxsaber #:

Потому что полно сообщений, где есть слово oshibka.

Кроме этих двух, теперь уже трёх, можете показать хоть пару?

 
Alexey Viktorov #:

Кроме этих двух, теперь уже трёх, можете показать хоть пару?

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 4000: Улучшения в торговом отчете и веб-терминале

fxsaber, 2023.10.11 20:10

Лучше писать лаконичный вариант - быстрее разобраться. Например, по этой ошибке.

void OnStart()
{
  MathSrand((int)TimeLocal());
  const string Symb = "TEST" + (string)MathRand();
  
  MqlTick Tick[1];
    
  if (CustomSymbolCreate(Symb, NULL, _Symbol) && SymbolSelect(Symb, true) && SymbolInfoTick(_Symbol, Tick[0]))
  {
    Print(CustomTicksAdd(Symb, Tick)); // 0
    Print(_LastError); // 0
  }
}

Строка для поискаOshibka 073.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 4000: Улучшения в торговом отчете и веб-терминале

fxsaber, 2023.09.30 17:59

b4000, в некоторых случаях не выводятся названия input group. 
input group "Hi"  // Два символа - пусто?
input group "Hi!" // OK

void OnInit() {}

Строка для поискаOshibka 071.

