Ошибки, баги, вопросы - страница 3415
Аа… вы вот о чём говорите… А вы это сами дописываете в сообщение?
А вы это сами дописываете в сообщение?
Да. Иначе все уходило в никуда - не найти.
https://www.mql5.com/ru/users/fxsaber/publications/all
Когда ищу свое сообщение через "Все сообщения" в профиле, то показывает, что якобы никогда ничего не писал на форуме до ноября 2023 года.
Похоже что-то правили. Вчера я среди ваших сообщений искал «oshibka» и находил только 3 сообщения. А сегодня
И самое старое сообщение датировано 2016г
У меня показывает аж 1756 страниц.
Браузер хром.
Похоже что-то правили.
У меня показывает аж 1756 страниц.
Действительно, исправили движок. Спасибо.
Проверил на Mac Air 2020 на Sonoma 14.0. Подключился к паре брокеров и Metaquotes-Demo. Маркет работает.
При установке приняли запрос Gecko и Mono?
Устанавливали с чисткой старых терминалов и их префиксов?
Можете приложить стартовый баннер терминала?
K 0 12:42:08.748 Terminal MetaTrader 5 x64 build 4055 started for MetaQuotes Software Corp.
FP 0 12:42:08.749 Terminal Windows 10 build 18362 on Wine 8.0.1 Darwin 22.6.0, 8 x VirtualApple @ 2.50GHz, 1 / 15 Gb memory, 289 / 460 Gb disk, bnfdknkn, GMT+2
При установке программы запроса на установку дополнительных компонентов Mono и Gecko не было.
Устанавливал с чисткой старых терминалов и их префиксов через Finder, не помогло. Пробовал осуществить это с нескольких макбуков, в т.ч. тех, на которых МТ не был установлен вообще - результат такой же.
Стартовый баннер терминала прилагаю!
Действительно, исправили движок. Спасибо.
Иногда на этом сайте тут так же и у меня было с поиском- временно не работал.
На одиночных прогонах считается автоматически все. Во время оптимизации автоматически - какая-то часть. Смотрите шапки tst/opt-файов.
Подскажите, что значит смотреть шапки?
Шапки -то есть верх содержимого этих файлов? Или название файла?
Жалко через блокнот не открываются эти tst/opt, я так понял через библиотеку TesterCache доставать инфу.
Подскажите, что значит смотреть шапки?
mqh соответствующих библиотек читалок tst/opt-форматов.
tst: эквити, баланс, нагрузка.
opt: cтатистика каждого прохода.