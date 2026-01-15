Ошибки, баги, вопросы - страница 3415

Новый комментарий
 
fxsaber #:

Аа… вы вот о чём говорите… А вы это сами дописываете в сообщение?

 
Alexey Viktorov #:

А вы это сами дописываете в сообщение?

Да. Иначе все уходило в никуда - не найти.

 

https://www.mql5.com/ru/users/fxsaber/publications/all

Когда ищу свое сообщение через "Все сообщения" в профиле, то показывает, что якобы никогда ничего не писал на форуме до ноября 2023 года.

 
fxsaber #:

https://www.mql5.com/ru/users/fxsaber/publications/all

Когда ищу свое сообщение через "Все сообщения" в профиле, то показывает, что якобы никогда ничего не писал на форуме до ноября 2023 года.

Похоже что-то правили. Вчера я среди ваших сообщений искал «oshibka» и находил только 3 сообщения. А сегодня

И самое старое сообщение датировано 2016г

 
fxsaber #:

https://www.mql5.com/ru/users/fxsaber/publications/all

Когда ищу свое сообщение через "Все сообщения" в профиле, то показывает, что якобы никогда ничего не писал на форуме до ноября 2023 года.

У меня показывает аж 1756 страниц.

Браузер хром.


 
Alexey Viktorov #:

Похоже что-то правили.

Grigori.S.B #:

У меня показывает аж 1756 страниц.

Действительно, исправили движок. Спасибо.

 
Sergey T #:

Проверил на Mac Air 2020 на Sonoma 14.0. Подключился к паре брокеров и Metaquotes-Demo. Маркет работает.

При установке приняли запрос Gecko и Mono?

Устанавливали с чисткой старых терминалов и их префиксов?

Можете приложить стартовый баннер терминала?
K 0 12:42:08.748 Terminal MetaTrader 5 x64 build 4055 started for MetaQuotes Software Corp.
FP 0 12:42:08.749 Terminal Windows 10 build 18362 on Wine 8.0.1 Darwin 22.6.0, 8 x VirtualApple @ 2.50GHz, 1 / 15 Gb memory, 289 / 460 Gb disk, bnfdknkn, GMT+2

При установке программы запроса на установку дополнительных компонентов Mono и Gecko не было. 


Устанавливал с чисткой старых терминалов и их префиксов через Finder, не помогло. Пробовал осуществить это с нескольких макбуков, в т.ч. тех, на которых МТ не был установлен вообще - результат такой же.


Стартовый баннер терминала прилагаю!


 
fxsaber #:

Действительно, исправили движок. Спасибо.

Иногда на этом сайте тут так же и у меня было с поиском- временно не работал.

 
fxsaber #:
На одиночных прогонах считается автоматически все. Во время оптимизации автоматически - какая-то часть. Смотрите шапки tst/opt-файов.

Подскажите, что значит смотреть шапки?

Шапки -то есть верх содержимого этих файлов? Или название файла?

Жалко через блокнот не открываются эти  tst/opt, я так понял через библиотеку TesterCache доставать инфу.

 
Aleksei Skrypnev #:

Подскажите, что значит смотреть шапки?

mqh соответствующих библиотек читалок tst/opt-форматов.

1...340834093410341134123413341434153416341734183419342034213422...3696
Новый комментарий