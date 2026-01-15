Ошибки, баги, вопросы - страница 3403
А что Вы ожидали? Стесняюсь спросить...
Я ожидал, что в тестере можно сделать тест по любым символам, для которых есть торговая история. Какие принципиальные есть причины для невозможности этого? История есть - протестировать нельзя, что за ерунда?
Флаг "Только закрытие" не должен учитываться тестером.
Или Вы предлагаете выгружать историю в *csv, создавать кастомный символ и загружать в него историю из *csv а потом тестировать на кастомном символе? - какой сокровенный смысл в этом бестолковом таинстве и бесполезном телодвижении?
Ценность и полезность кастомных символов к данному случаю не имеют отношения.
Много эмоций. Попробуйте поменять значение параметра Trade в настройке символа в Тестере.
Так всё таки предлагаете создавать кастомный символ? Зачем? Я же не спрашивал совета про кастомные символы, не так ли?
Вы не сделали открытия, просто предлагаете ненужные действия. "Только закрытие" - это просто атрибут, это не таймсерия и не свойство торговых сессий, сегодня советник оптимизируется а завтра брокер сделает "Только закрытие" и пользователь не сможет тестировать и оптимизировать символ.
Это не собственный символ, а пользовательская настройка.
Что, кстати, не работает. Изменение его на «Полный доступ» все равно не позволит торговать.
"Только закрытие" и пользователь не сможет тестировать и оптимизировать символ.
Вы что то путаете.
Когда у символа выставлен атрибут "Только закрытие" его нельзя торговать.
Вы можете только закрыть позиции, если они у вас были открыты, когда на этом инструменте был разрешающий атрибут открывать позиции.
Так всё таки предлагаете создавать кастомный символ?
Ну торговать не позволит, а вот тестировать такой символ вполне можно, не создавая пользовательский.
Просто менять этот атрибут нужно в тестере. Как вам предлагал Denis Kirichenko
если установлен этот флаг, то и закрывать советнику будет нечего, т.е. сделать тестирование не получится
в свойствах символа в тестере действительно, как оказалось, можно включить для торговли символ. тыщу лет пользуюсь тестером и попал на такую траблу, а что говорить про совсем зелёных новичков?
этот флаг может быть включен брокером в любой момент и пользователь столкнётся с проблемой. может быть разработчикам сделать подсветку красным или как то ещё дать пользователю знать, что символ не торгуемый.
Много эмоций.
я погорячился, извините.
этот флаг может быть включен брокером в любой момент и пользователь столкнётся с проблемой. может быть разработчикам сделать подсветку красным или как то ещё дать пользователю знать, что символ не торгуемый.
Дак вроде сделано уже. Не то?
А в роботе это всё проверяется легко, поэтому проблемы вроде как и нету.
Вы говорите про "Откл.", тогда символ серый.
А речь о "Только закрытие", тогда визуально никак не понять, что символ тестировать в тестере не получится не залезая в настройки символа в тестере.
Делаю тест советника - прибыль 4339.
Делаю одиночное тестирование - убыток -336.
Как вообще такое возможно?
Депозит 100 и соответственно
Где может быть засада?