Denis Kirichenko #:
А что Вы ожидали? Стесняюсь спросить...

Я ожидал, что в тестере можно сделать тест по любым символам, для которых есть торговая история. Какие принципиальные есть причины для невозможности этого? История есть - протестировать нельзя, что за ерунда?

Флаг "Только закрытие" не должен учитываться тестером.

Или Вы предлагаете выгружать историю в *csv, создавать кастомный символ и загружать в него историю из *csv а потом тестировать на кастомном символе? - какой сокровенный смысл в этом бестолковом таинстве и бесполезном телодвижении?

Ценность и полезность кастомных символов к данному случаю не имеют отношения.

 
Andrey Dik #:

Много эмоций. Попробуйте поменять значение параметра Trade в настройке символа в Тестере. 

 
Denis Kirichenko #:

Много эмоций. Попробуйте поменять значение параметра Trade в настройке символа в Тестере. 

Так всё таки предлагаете создавать кастомный символ? Зачем? Я же не спрашивал совета про кастомные символы, не так ли?

Вы не сделали открытия, просто предлагаете ненужные действия. "Только закрытие" - это просто атрибут, это не таймсерия и не свойство торговых сессий, сегодня советник оптимизируется а завтра брокер сделает "Только закрытие" и пользователь не сможет тестировать и оптимизировать символ.

 
Andrey Dik # :

Это не собственный символ, а пользовательская настройка.

Что, кстати, не работает. Изменение его на «Полный доступ» все равно не позволит торговать.

 
Andrey Dik #:

Вы что то путаете.

Когда у символа выставлен атрибут "Только закрытие" его нельзя торговать.

Вы можете только закрыть позиции, если они у вас были открыты, когда на этом инструменте был разрешающий атрибут открывать позиции.

 
Andrey Dik #:

Так всё таки предлагаете создавать кастомный символ?

Ну торговать не позволит, а вот тестировать такой символ вполне можно, не создавая пользовательский.

Просто менять этот атрибут нужно в тестере. Как вам предлагал Denis Kirichenko

 
Aleksandr Slavskii #:

если установлен этот флаг, то и закрывать советнику будет нечего, т.е. сделать тестирование не получится

в свойствах символа в тестере действительно, как оказалось, можно включить для торговли символ. тыщу лет пользуюсь тестером и попал на такую траблу, а что говорить про совсем зелёных новичков?

этот флаг может быть включен брокером в любой момент и пользователь столкнётся с проблемой. может быть разработчикам сделать подсветку красным или как то ещё дать пользователю знать, что символ не торгуемый.

Denis Kirichenko #:

я погорячился, извините.

 
Andrey Dik #:

этот флаг может быть включен брокером в любой момент и пользователь столкнётся с проблемой. может быть разработчикам сделать подсветку красным или как то ещё дать пользователю знать, что символ не торгуемый.

Дак вроде сделано уже. Не то?


А в роботе это всё проверяется легко, поэтому проблемы вроде как и нету.

 
Aleksandr Slavskii #:

Вы говорите про "Откл.", тогда символ серый.

А речь о "Только закрытие", тогда визуально никак не понять, что символ тестировать в тестере не получится не залезая в настройки символа в тестере.


 

Делаю тест советника - прибыль 4339.



Делаю одиночное тестирование - убыток -336.


Как вообще такое возможно? 

Депозит 100 и соответственно 

Где может быть засада?

