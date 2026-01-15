Ошибки, баги, вопросы - страница 3413
Уважаемые пользователи, сегодня утром в МТ5 на Mac Air 2020 перестал работать Trade Assistant, после чего мною принято решение о переустановке MT5.
Скачав новую версию МТ5 с сайта, установив приложение, мною обнаружена проблема - не удается подключиться к торговому счету на проп аккаунтах, подключается только к Metoquotes demo. Также при нажатии Market в МТ5 - просто выбивает из приложения через несколько секунд.
Раньше все работало отлично, до переустановки МТ5 сегодня. Я так понимаю, такая проблема присутствует не только у меня.
Может кто-то сможет помочь, буду очень благодарен! Все про аккаунт подвязаны под МТ5, и я просто не пойму как решить эту проблему...
А что вот это все означает? Вроде, каждое предложение по отдельности понятно, но что делать - не ясно.
2023.11.03 11:00:43.619 MQL5.chats users.dat file encryption invalid
2023.11.03 11:00:43.620 MQL5.chats chats.dat file encryption invalid
2023.11.03 11:00:45.569 MQL5.chats activated for 'Dima_S'
2023.11.03 11:00:57.620 Virtual Hosting 'Webzilla Moscow 01' failed to send status command [1001]
2023.11.03 11:01:11.636 Virtual Hosting 'Webzilla Moscow 01' failed to send status command [1001]
2023.11.03 11:01:25.660 Virtual Hosting 'Webzilla Moscow 01' failed to send status command [1001]
Это терминал 4040.
Проверил на Mac Air 2020 на Sonoma 14.0. Подключился к паре брокеров и Metaquotes-Demo. Маркет работает.
При установке приняли запрос Gecko и Mono?
Устанавливали с чисткой старых терминалов и их префиксов?
Можете приложить стартовый баннер терминала?
K 0 12:42:08.748 Terminal MetaTrader 5 x64 build 4055 started for MetaQuotes Software Corp.
FP 0 12:42:08.749 Terminal Windows 10 build 18362 on Wine 8.0.1 Darwin 22.6.0, 8 x VirtualApple @ 2.50GHz, 1 / 15 Gb memory, 289 / 460 Gb disk, bnfdknkn, GMT+2
Справка также недостаточно информативна, имхо.
Пытаюсь установить Менеджер Агентов Тестирования. Никак не запускается.
Из разумного только это:
2023.11.03 21:41:55.581 please upgrade to Windows 10 Codename 21H1 (november 2021 update) or later
У меня система Windows 7 Home. С ней не будет работать?
Похоже, у Вас уже запущено два агента - судя по имени служб на скрине. Посмотрите в диспетчере задач - нет ли там уже активных служб от терминала, установленного в другой директории.
Помогла простая перезагрузка. :D
Гоняю систему не отключаясь пять дней. Сегодня выходной, перезагрузился -- заработало.
PS Предложение о Windows, так теперь понимаю, носит рекомендательный характер.
Похоже, у Вас уже запущено два агента - судя по имени служб на скрине. Посмотрите в диспетчере задач - нет ли там уже активных служб от терминала, установленного в другой директории.
Спасибо. Проверю. Уже не сегодня.