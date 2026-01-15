Ошибки, баги, вопросы - страница 3413

Уважаемые пользователи, сегодня утром в МТ5 на Mac Air 2020 перестал работать Trade Assistant, после чего мною принято решение о переустановке MT5. 

Скачав новую версию МТ5 с сайта, установив приложение, мною обнаружена проблема - не удается подключиться к торговому счету на проп аккаунтах, подключается только к Metoquotes demo. Также при нажатии Market в МТ5 - просто выбивает из приложения через несколько секунд. 


Раньше все работало отлично, до переустановки МТ5 сегодня. Я так понимаю, такая проблема присутствует не только у меня. 


Может кто-то сможет помочь, буду очень благодарен! Все про аккаунт подвязаны под МТ5, и я просто не пойму как решить эту проблему...

 

А что вот это все означает? Вроде, каждое предложение по отдельности понятно, но что делать - не ясно.

2023.11.03 11:00:43.618    MQL5.community    activated for 'Dima_S', balance: 5.93
2023.11.03 11:00:43.619    MQL5.chats    users.dat file encryption invalid
2023.11.03 11:00:43.620    MQL5.chats    chats.dat file encryption invalid
2023.11.03 11:00:45.569    MQL5.chats    activated for 'Dima_S'
2023.11.03 11:00:57.620    Virtual Hosting    'Webzilla Moscow 01' failed to send status command [1001]
2023.11.03 11:01:11.636    Virtual Hosting    'Webzilla Moscow 01' failed to send status command [1001]
2023.11.03 11:01:25.660    Virtual Hosting    'Webzilla Moscow 01' failed to send status command [1001]

Это терминал 4040.

 
avoronkin #:


Проверил на Mac Air 2020 на Sonoma 14.0. Подключился к паре брокеров и Metaquotes-Demo. Маркет работает.

При установке приняли запрос Gecko и Mono?

Устанавливали с чисткой старых терминалов и их префиксов?

Можете приложить стартовый баннер терминала?
K 0 12:42:08.748 Terminal MetaTrader 5 x64 build 4055 started for MetaQuotes Software Corp.
FP 0 12:42:08.749 Terminal Windows 10 build 18362 on Wine 8.0.1 Darwin 22.6.0, 8 x VirtualApple @ 2.50GHz, 1 / 15 Gb memory, 289 / 460 Gb disk, bnfdknkn, GMT+2

  

//+------------------------------------------------------------------+
//| Inserting a new element to the specified position in the list.   |
//| Inserting element to the current position of the list if index=-1|
//+------------------------------------------------------------------+
int CList::Insert(CObject *new_node,int index)
  {
   CObject *tmp_node;
//--- check
   if(!CheckPointer(new_node))
      return(-1);
   if(index>m_data_total || index<0)   // Думаю, что это лишнее.
      return(-1);
//--- adjust
   if(index==-1)     // c index < 0  сюда не дойдет.  и код ниже никогда не сработает.         
     {
      if(m_curr_node==NULL)
         return(Add(new_node));
     }
   else
     {
      if(GetNodeAtIndex(index)==NULL)
         return(Add(new_node));
     }
//--- no need to check m_curr_node
   tmp_node=m_curr_node.Prev();
   new_node.Prev(tmp_node);
   if(tmp_node!=NULL)
      tmp_node.Next(new_node);
   else
      m_first_node=new_node;
   new_node.Next(m_curr_node);
   m_curr_node.Prev(new_node);
   m_data_total++;
   m_data_sort=false;
   m_curr_node=new_node;
//--- result
   return(index);
  }
Думаю, что это ошибка в Стандартном классе.

Справка также недостаточно информативна, имхо.

Пытаюсь установить Менеджер Агентов Тестирования. Никак не запускается. 


Из разумного только это:

2023.11.03 21:41:55.581 please upgrade to Windows 10 Codename 21H1 (november 2021 update) or later

У меня система Windows 7 Home. С ней не будет работать?

 
Putnik #:

Пытаюсь установить Менеджер Агентов Тестирования. Никак не запускается. 


Из разумного только это:

2023.11.03 21:41:55.581 please upgrade to Windows 10 Codename 21H1 (november 2021 update) or later

У меня система Windows 7 Home. С ней не будет работать?

Похоже, у Вас уже запущено два агента - судя по имени служб на скрине. Посмотрите в диспетчере задач - нет ли там уже активных служб от терминала, установленного в другой директории.

 
Putnik #:

Пытаюсь установить Менеджер Агентов Тестирования. Никак не запускается. 


Из разумного только это:

2023.11.03 21:41:55.581 please upgrade to Windows 10 Codename 21H1 (november 2021 update) or later

У меня система Windows 7 Home. С ней не будет работать?

Помогла простая перезагрузка. :D

Гоняю систему не отключаясь пять дней. Сегодня выходной, перезагрузился -- заработало.

PS Предложение о Windows, так теперь понимаю, носит рекомендательный характер.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Похоже, у Вас уже запущено два агента - судя по имени служб на скрине. Посмотрите в диспетчере задач - нет ли там уже активных служб от терминала, установленного в другой директории.

Спасибо. Проверю. Уже не сегодня.

 
Подскажите, какой синтаксис для использования шаблона конструктора без входных? 
class A
{
public:
  template <typename T>
  A(T) {}

  template <typename T>
  A() {}
};

void OnStart()
{
  A a1(1);
  A b1(1.0);
  
  A a2<int>(); // '<' - semicolon expected
}
Шаблон на класс не нужен.
 
Возможно ли такое? 
class A
{
public:  
  virtual string MyType()
  {
    return(typename(this));
  }
};
class B : public A
{
public:  
  virtual string MyType()
  {
    return(typename(this));
  }
};

void OnStart()
{
  A* Obj1 = new B;
  Print(Obj1.MyType()); // class B

  A* Obj2 = NULL; // Надо сделать такой же объект, как Obj1.
}
