Ну и в справке к тому же написано " Если за обратной косой чертой следует символ, отличный от перечисленных, результат не определен."
Может быть в этом причина?
Название символа
Мнемокод или изображение
Запись в MQL5
Числовое значение
десятичный код
d
'\d'
десятичное число от 0 до 65535
Вместо d подставьте 0 - получится \0
а могло быть и \1 и \2 и \65535
В Вашем примере.
Сами увидели ошибку и объяснили, что ее нет. Там был просто код без комментариев.
Я ошибку в другом увидел, а именно
Ошибка при выполнении:
Результат: false
Ожидалось: trueНет единообразия
Результат: false
Ожидалось: true
Данный пример подтверждает тезис, что свой особый путь (перенос \ через пробел) нецелесообразен: разные запутанные правила переноса получаются. Проще сделать непрерывный перенос, а кому непрерывность не подходит - пусть переносит через многострочный комментарий - там добавленный пробел не вызывает неоднозначности
Может быть в календаре ошибка: https://www.mql5.com/de/forum/455280
Он говорит, что 170k будет правильным из-за других ресурсов.
Всем привет!
Получал новости с _https://ec.forexprostools.com без проблем.
С какого-то времени советник престал получать новости и соответственно перестал их учитывать.
Код получения новостей реализован так:
string headers;
char post[],result[];
int res;
ResetLastError();
//res = WebRequest("GET", url, NULL, NULL, 5000, post, 0, result, headers); //--- загрузка html-страницы
res = WebRequest("GET", url, NULL, 5000, post, result, headers); //--- загрузка html-страницы
if (res == -1) {
Print("Ошибка в WebRequest. Код ошибки =", GetLastError());
MessageBox("Необходимо добавить адрес '" + url + "' в список разрешенных URL во вкладке 'Советники'", "Ошибка", MB_ICONINFORMATION);
} else {
PrintFormat("Файл успешно загружен, Размер файла =%d байт.",ArraySize(result));
int filehandle = FileOpen("MyPage.htm", FILE_WRITE|FILE_BIN);
if (filehandle != INVALID_HANDLE) {
FileWriteArray(filehandle, result, 0, ArraySize(result));
FileClose(filehandle);
} else {
Print("Ошибка в FileOpen. Код ошибки =",GetLastError());
}
}
То что получается в файле "MyPage.htm" см. во вложении в zip архиве "MyPage.zip"
Содержимое невозможно прочитать, какая-то абракадабра, и соответственно невозможно распарсить для получения данных о выходе новостей.
Может кто-то сталкивался с этой проблемой и уже сеть решение?
Буду очень признателен любым идеям!
Заранее благодарю!
Похоже, что в тестере невозможно протестировать символы со свойством "Только закрытие"
2023.10.08 17:49:03.695 Core 1 2023.09.15 16:29:59 10044: Terminal Comment: <Only position closing is allowed> YMU23 1.0
Похоже, что в тестере невозможно протестировать символы со свойством "Только закрытие"
2023.10.08 17:49:03.695 Core 1 2023.09.15 16:29:59 10044: Terminal Comment: <Only position closing is allowed> YMU23 1.0