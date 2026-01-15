Ошибки, баги, вопросы - страница 3402

Новый комментарий
 
Aleksandr Slavskii #:

Ну и в справке к тому же написано " Если за обратной косой чертой следует символ, отличный от перечисленных, результат не определен."

Может быть в этом причина?

Название символа

Мнемокод или изображение

Запись в MQL5

Числовое значение

десятичный код

d

'\d'

десятичное число от 0 до 65535

Вместо d подставьте 0 - получится \0

а могло быть и \1 и \2 и \65535

 
A100 #:

В Вашем примере.

Сами увидели ошибку и объяснили, что ее нет. Там был просто код без комментариев.

 
A100 #:

Название символа

Мнемокод или изображение

Запись в MQL5

Числовое значение

десятичный код

d

'\d'

десятичное число от 0 до 65535

Вместо d подставьте 0 - получится \0

а могло быть и \1 и \2 и \65535

Спасибо. 
С этим я ещё не экспериментировал.
Посмотрю на досуге.
 
fxsaber #:

Сами увидели ошибку и объяснили, что ее нет. Там был просто код без комментариев.

Я ошибку в другом увидел, а именно

Ошибка при выполнении:

void OnStart()
{
    Print( "123\x004" + "567" == 
           "123\x004"   "567"
    );
}

Результат:   false

Ожидалось: true

Нет единообразия
 
Ошибка при выполнении: 
#define STRING(X)    #X
void OnStart()
{
    Print( STRING(ABC\
DEFG)         == "ABC\
DEFG"    );
}

Результат:   false

Ожидалось: true

Данный пример подтверждает тезис, что свой особый путь (перенос \ через пробел) нецелесообразен: разные запутанные правила переноса получаются. Проще сделать непрерывный перенос, а кому непрерывность не подходит - пусть переносит через многострочный комментарий - там добавленный пробел не вызывает неоднозначности

 

Может быть в календаре ошибка: https://www.mql5.com/de/forum/455280


Он говорит, что 170k будет правильным из-за других ресурсов.

Wirtschaftskalender liefert falsche Daten
Wirtschaftskalender liefert falsche Daten
  • 2023.10.06
  • www.mql5.com
Hallo zusammen und hallo @Carl Schreiber , mir ist aufgefallen, dass der Wirtschaftskalender bei MQL5 leider falsche Daten liefert...
 
Как понял что бы выложить продукт надо исправить все ошибки, мне скинули ссылку как это делать  https://www.mql5.com/ru/forum/91657 , если она верна но следуя ей у меня в советнике там нету ошибок что тогда делать? 
Обсуждение статьи "Какие проверки должен пройти торговый робот перед публикацией в Маркете" - Спасибо за статью, что потратил время на описание грабель в Маркете MetaQuotes Software Corp.
Обсуждение статьи "Какие проверки должен пройти торговый робот перед публикацией в Маркете" - Спасибо за статью, что потратил время на описание грабель в Маркете MetaQuotes Software Corp.
  • 2016.07.19
  • www.mql5.com
Любые вариации AccountFreeMarginCheck выдают ошибки. нужен пример простейшего советника который может 100 пройти валидацию чтоб изучить его код и сравнить с собственным чтоб найти в чем может быть ошибка
 

Всем привет!

Получал новости с _https://ec.forexprostools.com без проблем.

С какого-то времени советник престал получать новости и соответственно перестал их учитывать.

Код получения новостей реализован так:

string headers;

   char post[],result[];

   int res;


   ResetLastError();

   //res = WebRequest("GET", url, NULL, NULL, 5000, post, 0, result, headers); //--- загрузка html-страницы

   res = WebRequest("GET", url, NULL, 5000, post, result, headers); //--- загрузка html-страницы

   

   if (res == -1) {

      Print("Ошибка в WebRequest. Код ошибки  =", GetLastError());

      MessageBox("Необходимо добавить адрес '" + url + "' в список разрешенных URL во вкладке 'Советники'", "Ошибка", MB_ICONINFORMATION);

   } else {

      PrintFormat("Файл успешно загружен, Размер файла =%d байт.",ArraySize(result));

      int filehandle = FileOpen("MyPage.htm", FILE_WRITE|FILE_BIN);

      if (filehandle != INVALID_HANDLE) {

         FileWriteArray(filehandle, result, 0, ArraySize(result));

         FileClose(filehandle);

      } else {

         Print("Ошибка в FileOpen. Код ошибки =",GetLastError());

      }

   }


То что получается в файле  "MyPage.htm" см. во вложении в zip архиве  "MyPage.zip"

Содержимое невозможно прочитать, какая-то абракадабра, и соответственно невозможно распарсить для получения данных о выходе новостей.

Может кто-то сталкивался с этой проблемой и уже сеть решение?

Буду очень признателен любым идеям!

Заранее благодарю!

Файлы:
MyPage.zip  4 kb
 

Похоже, что в тестере невозможно протестировать символы со свойством "Только закрытие"

2023.10.08 17:49:03.695    Core 1    2023.09.15 16:29:59   10044: Terminal Comment: <Only position closing is allowed> YMU23 1.0

 
Andrey Dik #:

Похоже, что в тестере невозможно протестировать символы со свойством "Только закрытие"

2023.10.08 17:49:03.695    Core 1    2023.09.15 16:29:59   10044: Terminal Comment: <Only position closing is allowed> YMU23 1.0

А что Вы ожидали? Стесняюсь спросить...
1...339533963397339833993400340134023403340434053406340734083409...3696
Новый комментарий