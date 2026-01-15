Ошибки, баги, вопросы - страница 3406
Тестер на RAM-drive с отключенными логами. Три гига на такой RAM-drive - за глаза. Забивать может только bases-папка. Поэтому ее можно просто удалить при нехватке.
Про батник и рам-драйв я пока неразобрался, просто запуск из корневой папки терминала у меня не работает-то есть ничего не создаётся.
Хотя я запускал из папки в режиме портабле.
Вот где стоит курсор на скриншоте.
На котором кстати так же видно загрузка HDD на 100%
У меня полностью отключен Swap-файл.
Скорее всего, нет exe-файла RAM-диска. Запустите сначала консоль (cmd.exe), а там батник. Тогда будет видно, что происходило.
Так выглядит RAM-drive, 6/8 агентов задействованы.
fxsaber, 2023.07.19 18:55Ошибка в документации.
ЗЫ HistoryOrderGetTicket, PositionGetTicket, OrderGetTicket - аналогично.
Да в командной строке запустил вручную-выдало ошибку -imdisk не является внутренней или внешней командой
Странно что даже через диспетчер дисков вручную не создавались виртуальные диски.
Скачал и установил ImDisk install package помогло- создаётся, но содержимое папки Z отличается от вашей. Там присутствует только папка Cache
Сейчас разбираюсь.
создаётся, но содержимое папки Z отличается от вашей. Там присутствует только папка Cache
Запускать из корня MT5.
fxsaber, 2023.10.16 17:14
Может быть проблема, если там существует папка Tester. Ее можно удалить перед запуском.
Проблема была в этом. Я удалил частично внутри программы МТ5 в папке Тестер- папки агентов и кеш, но саму папку Tester не удалил.
Всё стало как на вашем скриншоте
Размер RAM диска в 3 гб был чем обусловлен?
У меня получилось пока так- выбрал диск в 6 гб.
RAM- диск работает туда все пишется.
Часть данных умудрилась записаться и на HDD. (Папу тестер удалял полностью) Возможно то что не поместилось на RAM-диск.
Обнаружилась другая проблема- Стартует оптимизацию на 12 агентах-потом сбрасывается до 1 агента.)
Вместе с тем выявлена загрузка оперативной памяти стабильно на 95%. И возросла нагрузка на SSD на котором файл подкачки, а на HDD (где терминал нагрузка ушла-там постоянно писалось в папку Temp агента)
В последствии работающие агенты вообще сбросились до 0 то есть все сами выключились.
Стартует оптимизацию на 12 агентах-потом сбрасывается до 1 агента.
Так батник писался под мою машину - восемь агентов. Пропишите туда еще четыре по пой же логике.
Зачем используете файл подкачки - не знаю. Лучше нарваться на нехватку памяти и остаться без расчета, чем изнасиловать HDD и все равно остаться без расчета.
С батником на HDD пишутся только результаты расчетов - tst/opt-файлы. Три гига - это размер bases папки и он никак не зависит от количества агентов. Хоть 256 их, все равно сделал бы три. Можно и меньше.
На этом скрине
fxsaber, 2023.10.16 14:27
В колонке "Размер" посмотрите занимаемое место агентами, должно быть нулевое.
Если папка агента занимает гигабайты - это либо логи (не отключены), либо сам советник в песочницу что-то дико пишет.
Так батник писался под мою машину - восемь агентов. Пропишите туда еще четыре по пой же логике.