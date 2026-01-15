Ошибки, баги, вопросы - страница 3406

Тестер на RAM-drive с отключенными логами. Три гига на такой RAM-drive - за глаза. Забивать может только bases-папка. Поэтому ее можно просто удалить при нехватке.

Про батник и рам-драйв я пока неразобрался, просто запуск из корневой папки терминала у меня не работает-то есть ничего не создаётся.

Хотя я запускал из папки в режиме портабле.

 
Aleksei Skrypnev #:

Вот где стоит курсор на скриншоте.

На котором кстати так же видно загрузка HDD на 100%

У меня полностью отключен Swap-файл.

 
Aleksei Skrypnev #:

Про батник и рам-драйв я пока неразобрался, просто запуск из корневой папки терминала у меня не работает-то есть ничего не создаётся.

Хотя я запускал из папки в режиме портабле.

Скорее всего, нет exe-файла RAM-диска. Запустите сначала консоль (cmd.exe), а там батник. Тогда будет видно, что происходило.

Так выглядит RAM-drive, 6/8 агентов задействованы.

 
Не поменяли документацию.
 
fxsaber #:

Скорее всего, нет exe-файла RAM-диска. Запустите сначала консоль (cmd.exe), а там батник. Тогда будет видно, что происходило.

Так выглядит RAM-drive, 6/8 агентов задействованы.

Да в командной строке запустил вручную-выдало ошибку -imdisk не является внутренней или внешней командой

Странно что даже через диспетчер дисков вручную не создавались виртуальные диски.

Скачал и установил ImDisk install package помогло- создаётся, но содержимое папки Z отличается от вашей. Там присутствует только папка Cache

Сейчас разбираюсь.

 
Aleksei Skrypnev #:

создаётся, но содержимое папки Z отличается от вашей. Там присутствует только папка Cache

mkdir z:\Tester // Создание папки Tester на RAM-drive - не должно быть проблем
mklink /j Tester z:\Tester // Линкование созданной папки с папкой в корне MT5. Может быть проблема, если там существует папка Tester. Ее можно удалить перед запуском.

Запускать из корня MT5.

 

Проблема была в этом. Я удалил частично внутри программы МТ5  в папке Тестер- папки агентов и кеш, но саму папку Tester не удалил.

Всё стало как на вашем скриншоте

Размер RAM диска в 3 гб был чем обусловлен?

У меня получилось пока так- выбрал диск в 6 гб.

RAM- диск работает туда все пишется.

Часть данных умудрилась записаться и на HDD. (Папу тестер удалял полностью) Возможно то что не поместилось на RAM-диск.

Обнаружилась другая проблема- Стартует оптимизацию на 12 агентах-потом сбрасывается до 1 агента.)

Вместе с тем выявлена загрузка оперативной памяти стабильно на 95%. И возросла нагрузка на SSD на котором файл подкачки, а на HDD (где терминал нагрузка ушла-там постоянно писалось в папку Temp агента)

В последствии работающие агенты вообще сбросились до 0 то есть все сами выключились.


Как ведёт себя функция FileOpen, если файл уже открыт? Возвращает хэндл этого файла или INVALID_HANDLE?
 
Aleksei Skrypnev #:

Стартует оптимизацию на 12 агентах-потом сбрасывается до 1 агента.

Так батник писался под мою машину - восемь агентов. Пропишите туда еще четыре по пой же логике.

Зачем используете файл подкачки - не знаю. Лучше нарваться на нехватку памяти и остаться без расчета, чем изнасиловать HDD и все равно остаться без расчета.

С батником на HDD пишутся только результаты расчетов - tst/opt-файлы. Три гига - это размер bases папки и он никак не зависит от количества агентов. Хоть 256 их, все равно сделал бы три. Можно и меньше.


На этом скрине

В колонке "Размер" посмотрите занимаемое место агентами, должно быть нулевое.

Если папка агента занимает гигабайты - это либо логи (не отключены), либо сам советник в песочницу что-то дико пишет.

 
fxsaber #:

Так батник писался под мою машину - восемь агентов. Пропишите туда еще четыре по пой же логике.

