Не работают индикаторы на MetaTrader 5 (после последнего обновления 28.01.2022) на Mac OS
Добрый день!
После последнего обновления у меня перестали работать некоторые индикаторы... уточните, пожалуйста, как устранить эту проблему?
Для начала попробуйте перекомпилировать. И дайте больше информации - что это за индикаторы, что происходит, какие сообщения выдаются.
У меня 17 индикаторов - на 1-ой картинке видно - нажимаю на любой (с 1-го по 16-ый) - они не применяются - ничего не происходит.
Работает только 17-ый - нажимаю на него (картинка № 2) и он применяется (картинка № 3).
Уточните, пожалуйста, может есть какая-то пошаговая инструкция - как, куда и чего...
я не совсем понял, что мне нужно сделать:(
Когда какой-то индикатор (или советник) не приаттачивается к графику, то (в большинстве случаев)
тут на писано почему не приаттачивается.
Это называется - логи терминала -
Когда какой-то индикатор (или советник) не приаттачивается к графику, то (в большинстве случаев)
тут на писано почему не приаттачивается.
Это называется - логи терминала -
и так со всеми 16-тью, кроме одного...
Там у вас написано -
'Elder - AutoEnvelope.ex5' version is too old, it should be recompiled
Это ознавает, что вам надо открыть MetaEditor и перекомпилировать (скомпилировать) индикаторы еще раз.
Компилирование (или перекомпилирование) - это создание *.ex5 файла из исходника *.mq5
(потому что Метатрейдер использует *.ex5 файлы как исполняемые, а файлы *.mq5 - это исходные коды, которые можно открыть).
Жмете в Метатрейдере сюда -
Находите в MetaEditor ваш индикатор который не приаттачивается (это картинка MetaEditor'a ниже), кликаете на нем два раза мышкой, открывается код, и компилируете:
В результате этих действий MetaEditor создавет новый *.ex5 файл (например - новый Elder - AutoEnvelope.ex5 взамен старого),
и вы потом его в Метатрейдере нормально приаттачите.
Если у вас нет исходников этих файлов (если вы получили это все как *.ex5 файлы) - то обратитесь к автору или к кодеру, кто делал эти индикаторы, и попросите его перекомпилировать эти файлы и дать вам новые *.ex5 файлы.
Там у вас написано -
'Elder - AutoEnvelope.ex5' version is too old, it should be recompiled
Это ознавает, что вам надо открыть MetaEditor фтв перекомпилировать (скомпилировать) индикаторы еще раз.
Компилирование (или перекомпилирование) - это создание *.ex5 файла из исходника *.mq5
(потому что Метатрейдер использует *.ex5 файлы как исполняемые, а файлы *.mq5 - это исходные коды, которые можно открыть).
Спасибо Вам огромное!!!
Я разобрался и все сделал:) все работает!
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Добрый день!
После последнего обновления у меня перестали работать некоторые индикаторы... уточните, пожалуйста, как устранить эту проблему?
На старой версии все работает, но MetaTrader 5 ( на Mac OS) автоматически обновляется и индикаторы снова перестают применяться на графики.