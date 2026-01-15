Ошибки, баги, вопросы - страница 3404
Делаю тест советника - прибыль 4339.
Делаю одиночное тестирование - убыток -336.
Как вообще такое возможно?
Депозит 100 и соответственно
Где может быть засада?
Добавьте в код советника.
а есть ли какойто способ узнать эту информацию
Почему диспетчер задач терминала (F2) также не показывает требования к оперативной памяти?
MT5, b. 4015:
Есть сервер NPBFX-Real, а не NPBFX-Real-2, дае у брокера нет такого сервера NPBFX-Real-2
Я не могу подключить свой сигнал, потому что в предлозеном варианте выбора сервера нет варианта NPBFX-Real, а предлагает вариант NPBFX-Real-2,
но мей сервер NPBFX-Real... и что теперь делать ?
Такая ситуация с b3460+. Ровно год как.
Why doesn't Terminal Task Manager (F2) show the RAM requirements either?
Потому что это не тривиально. Диспетчер задач MT5 — это всего лишь оболочка для информации, предоставляемой Windows (WinAPI), а использование памяти осуществляется на уровне процесса, а не потока.
С самого начала это все было.
Но было бы полезно знать, особенно если MQ-VPS сообщает, что не хватает оперативной памяти, то можно было бы предпринять конкретные действия.
It would be good to know though, especially if the MQ-VPS reports not enough RAM, then you could target it.
Что там было ?
Я никогда не видел, чтобы использовалась «потоковая» память. Используется только глобальная оперативная память MT5.
Память на каждый процесс. Столбец Memory. Вы можете скачать старый b3420- и посмотреть.