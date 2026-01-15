Ошибки, баги, вопросы - страница 3404

Михаил Шерстнёв #:

Делаю тест советника - прибыль 4339.

Делаю одиночное тестирование - убыток -336.

Как вообще такое возможно? 

Депозит 100 и соответственно 

Где может быть засада?

Добавьте в код советника. 

#property tester_everytick_calculate
 

а есть ли какойто способ узнать эту информацию


 

Почему диспетчер задач терминала (F2) также не показывает требования к оперативной памяти?

MT5, b. 4015:


Есть сервер NPBFX-Real, а не NPBFX-Real-2, дае у брокера нет такого сервера NPBFX-Real-2

Я не могу подключить свой сигнал, потому что в предлозеном варианте выбора сервера нет варианта NPBFX-Real, а предлагает вариант NPBFX-Real-2, 

но мей сервер NPBFX-Real... и что теперь делать ?

 
Carl Schreiber #:

Такая ситуация с b3460+. Ровно год как.

 
Carl Schreiber # :

Потому что это не тривиально. Диспетчер задач MT5 — это всего лишь оболочка для информации, предоставляемой Windows (WinAPI), а использование памяти осуществляется на уровне процесса, а не потока.
 
Alain Verleyen #:
Потому что это не тривиально. Диспетчер задач MT5 — это всего лишь оболочка для информации, предоставляемой Windows (WinAPI), а использование памяти осуществляется на уровне процесса, а не потока.

С самого начала это все было.

 

Но было бы полезно знать, особенно если MQ-VPS сообщает, что не хватает оперативной памяти, то можно было бы предпринять конкретные действия.

It would be good to know though, especially if the MQ-VPS reports not enough RAM, then you could target it.

 
fxsaber # :

Что там было ?

Я никогда не видел, чтобы использовалась «потоковая» память. Используется только глобальная оперативная память MT5.

 
Alain Verleyen #:

Память на каждый процесс. Столбец Memory. Вы можете скачать старый b3420- и посмотреть.

