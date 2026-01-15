Ошибки, баги, вопросы - страница 3405

Новый комментарий
 
По какому маршруту интересно идут PUSH оповещения от моего терминала мт5 до телефона (2-3 ч). Вы уверены что это PUSH, а не голубиная почта?
 

Я ошибаюсь, или раньше указывалось места ошибки в коде?

2023.10.14 00:45:02.952 Q_Error_Otbor (CHFJPY,M15)      Zero divide, check divider for zero to avoid this error in 'E:\FX\MT5_CB\MQL5\Scripts\Quant\Q_Error_Otbor.ex5'
 
Aleksey Vyazmikin #:

Я ошибаюсь, или раньше указывалось места ошибки в коде?

Сейчас, похоже, только в Debug-режиме. Возможно, в настройках проекта можно выбрать. Для боевых советников текущее поведение плохое - не видно место проблемы.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Я ошибаюсь, или раньше указывалось места ошибки в коде?

Я не помню чтобы указывалось место деления на ноль, а например выход за пределы массива и сейчас указывается в какой строке и не в режиме отладки.

 
Пожалуйста, добавьте метки вывода и пополнения средств на графике после прогона в тестере как это отображается на графиках в сигналах.  
 

Читал тут мнение что на 1 ядро надо закладывать 2 гигабайта оперативки.

Запустил тут тесты на 12 поток и что я вижу- потребление 15 гигабайт оперативки на 1 ядро на 2 года тестов OHLС стабильно.

У вас тоже бывает жрёт много оперативки?

 
Aleksei Skrypnev #:

У вас тоже бывает жрёт много оперативки?

Это оптимизация на реальных тиках за два года. Кастомный символ, режим по пипсам. Торговля в виртуальном окружении.

8061407 ticks, 737749 M1-bars generated.


А это тоже самое, но в реальном окружении.


Кушает память побольше и считает медленнее.


Тестер на RAM-drive с отключенными логами. Три гига на такой RAM-drive - за глаза. Забивать может только bases-папка. Поэтому ее можно просто удалить при нехватке.

 
fxsaber #:

Это оптимизация на реальных тиках за два года. Кастомный символ, режим по пипсам. Торговля в виртуальном окружении.


А это тоже самое, но в реальном окружении.


Кушает память побольше и считает медленнее.


Тестер на RAM-drive с отключенными логами. Три гига на такой RAM-drive - за глаза. Забивать может только bases-папка. Поэтому ее можно просто удалить при нехватке.

Через диспетчер задач с разбивкой по процессам это не заметить. Он там не показывает эти данные. Свой вывод я делал на основе Диспетчер задач- вкладка/столбик -"Память", потом строчка/значение - "выделено" вот тут показывает страшные цифры, у меня взлетало до 125 гигабайт. Как отключишь 1 агента сразу -15 гигабайт, отключишь 2- 30гб и т.п. В том столбике что вы показали у меня тоже значения маленькие)

Проверьте пожалуйста и сравните ваш результат в строке "выделено" сопоставив их с вашими же данными выше. Я предполагаю что это могут быть проблемки с советниками но-интересно кто-то видел такие гигантские цифры.

 
Aleksei Skrypnev #:

Через диспетчер задач с разбивкой по процессам это не заметить. Он там не показывает эти данные. Свой вывод я делал на основе Диспетчер задач- вкладка/столбик -"Память", потом строчка/значение - "выделено" вот тут показывает страшные цифры, у меня взлетало до 125 гигабайт. Как отключишь 1 агента сразу -15 гигабайт, отключишь 2- 30гб и т.п. В том столбике что вы показали у меня тоже значения маленькие)

Проверьте пожалуйста и сравните ваш результат в строке "выделено" сопоставив их с вашими же данными выше. Я предполагаю что это могут быть проблемки с советниками но-интересно кто-то видел такие гигантские цифры.

К сожалению, не понял, где смотреть. Покажите на скрине.

 
fxsaber #:

К сожалению, не понял, где смотреть. Покажите на скрине.

Вот где стоит курсор на скриншоте. На котором кстати так же видно загрузка HDD на 100%


-2ой скриншот по загрузке на агента-как у вас  - это тики на 5 лет на стандартных- символах-но брокер без кучи мусора в тиках.


1...339833993400340134023403340434053406340734083409341034113412...3696
Новый комментарий