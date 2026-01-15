Ошибки, баги, вопросы - страница 3405
Я ошибаюсь, или раньше указывалось места ошибки в коде?
Сейчас, похоже, только в Debug-режиме. Возможно, в настройках проекта можно выбрать. Для боевых советников текущее поведение плохое - не видно место проблемы.
Я не помню чтобы указывалось место деления на ноль, а например выход за пределы массива и сейчас указывается в какой строке и не в режиме отладки.
Читал тут мнение что на 1 ядро надо закладывать 2 гигабайта оперативки.
Запустил тут тесты на 12 поток и что я вижу- потребление 15 гигабайт оперативки на 1 ядро на 2 года тестов OHLС стабильно.
У вас тоже бывает жрёт много оперативки?
Это оптимизация на реальных тиках за два года. Кастомный символ, режим по пипсам. Торговля в виртуальном окружении.
А это тоже самое, но в реальном окружении.
Кушает память побольше и считает медленнее.
Тестер на RAM-drive с отключенными логами. Три гига на такой RAM-drive - за глаза. Забивать может только bases-папка. Поэтому ее можно просто удалить при нехватке.
Через диспетчер задач с разбивкой по процессам это не заметить. Он там не показывает эти данные. Свой вывод я делал на основе Диспетчер задач- вкладка/столбик -"Память", потом строчка/значение - "выделено" вот тут показывает страшные цифры, у меня взлетало до 125 гигабайт. Как отключишь 1 агента сразу -15 гигабайт, отключишь 2- 30гб и т.п. В том столбике что вы показали у меня тоже значения маленькие)
Проверьте пожалуйста и сравните ваш результат в строке "выделено" сопоставив их с вашими же данными выше. Я предполагаю что это могут быть проблемки с советниками но-интересно кто-то видел такие гигантские цифры.
К сожалению, не понял, где смотреть. Покажите на скрине.
К сожалению, не понял, где смотреть. Покажите на скрине.
Вот где стоит курсор на скриншоте. На котором кстати так же видно загрузка HDD на 100%
-2ой скриншот по загрузке на агента-как у вас - это тики на 5 лет на стандартных- символах-но брокер без кучи мусора в тиках.