Вопрос банальный, поведение неожиданное (от мт4 такого явно не ожидал).
Подскажите, пожалуйста, вызываю iTime уже 09.11.23 в 3:00 по времени ПК, это 2:00 по времени сервера дилера. Получаю время открытия свечи предыдущего дня, а не текущего. Как такое возможно? В тестере все замечательно. Тики нового дня уже были, т.к. смог открыть позицию.
Но в 11:14 по времени пк и 10:14 по времени сервера получаю корректное время
Если график Д1 не открыт, первый запрос вернет устаревшие данные.
Можно дергать все ТФ каждую минуту, чтобы поддерживать все данные в актуальном состоянии. В МТ4 так было всегда.
Понял, спасибо вам
Справка также недостаточно информативна, имхо.
Код, который вы предоставили, выполняет вставку нового элемента в двусвязный список на заданной позиции. Однако вы правильно заметили, что есть несколько проблем с текущей реализацией.
if(index>m_data_total || index<0) return(-1); : Эта строка проверяет, что индекс находится в правильных границах. Если индекс меньше нуля или больше общего количества элементов в списке, возвращается -1. Вполне верно, что на практике часто используют возможность вставки элемента в конец списка по индексу -1, но в вашей реализации так делать нельзя из-за этой проверки.
if(index==-1) ... : Этот блок кода должен позволить вставить элемент в конец списка, если указан индекс -1. Но, как вы правильно заметили, до этого места кода выполнение не дойдет из-за предыдущей проверки.
В остальных строках обрабатываются остающиеся случаи: вставка элемента перед текущим узлом ( m_curr_node ) или добавление элемента в конец списка, если указанного индекса не существует.
Хорошо подмечено, что в этом коде есть противоречия/баги, которые не позволяют ему работать должным образом. Это могут быть ошибки, сделанные программистом. Если вы хотите изменить этот код, чтобы он позволил вставлять элемент в конец списка по индексу -1, вы можете изменить проверку индекса следующим образом:
if(index > m_data_total || index < -1) return(-1);
Такой код позволит пропускать индекс -1.
Под Wine файлы в UTF-8 не пишутся. Файл нулевой длины, и ошибки тоже нет.
Если сделать так
пишется в UTF-16
Под Wine файлы в UTF-8 не пишутся. Файл нулевой длины, и ошибки тоже нет.
Если сделать так
пишется в UTF-16
Проблема может быть связана с тем, что в MetaEditor (который, вероятно, используется для написания торговых советников на платформе MetaTrader) функция FileWriteString с параметром FILE_WRITE|FILE_UNICODE|FILE_TXT использует UTF-16 кодировку, как вы правильно заметили.
Если вы хотите записать файл в формате UTF-8, вам следует использовать параметры FILE_WRITE|FILE_ANSI|FILE_TXT и просто убедиться, что ваш текст предварительно преобразован в UTF-8. В вашем первом примере кода, убедитесь, что ваш текст сохранен в кодировке UTF-8. Вот исправленный фрагмент кода:
Убедитесь, что ваш редактор текста сохраняет файл в UTF-8 перед его запуском.
Файл сохранён в UTF-8.
Независимо от того, запускаю я ME5 и MT5 в локали ru_RU.CP1251 или ru_RU.UTF-8,
пишет 1251 и в файл пишет в CP1251, если указать только FILE_ANSI и не указывать CP_UTF8.
Если указать и FILE_ANSI, и CP_UTF8, получаем файл нулевой длины и не получаем кода ошибки.
и для
поведение такое же.
Под Wine файлы в UTF-8 не пишутся. Файл нулевой длины, и ошибки тоже нет.
Если сделать так
пишется в UTF-16
это copy-paste исходника или вы по памяти перепечатали ?
просто там ошибки
Это демонстрационный пример, только закомментированные строки выкинул.
Какие ошибки?