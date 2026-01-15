Ошибки, баги, вопросы - страница 3410

Новый комментарий
 
Aleksandr Slavskii #:

После какого то из обновлений, перестала работать функция CustomTicksAdd().

Точно сказать после какого обновления не могу, но на v 5.00 build 4000  функция работает нормально.

Вот минимальный код, который работает в старых версиях.

На последних версиях терминала в пользовательский символ ничего не записывается.


этот же код в старой версии терминала  работает нормально.



Просьба к разработчикам исправить работу функции. 

Уже исправили.

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 4000: Улучшения в торговом отчете и веб-терминале - Проверьте ошибку, которую удалось воспроизвести. Сделать так, чтобы объект не был присутствовать на графике.
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 4000: Улучшения в торговом отчете и веб-терминале - Проверьте ошибку, которую удалось воспроизвести. Сделать так, чтобы объект не был присутствовать на графике.
  • 2023.10.12
  • www.mql5.com
умный компилер разворачивает и получает что для одной конс. при подключении возникает ошибка authorization on RoboForex-Pro failed Как ее исправить. чтобы для работы Вам необходима была более свежая версия терминала
 
Slava #:

Уже исправили.

Прибыль в пипсах для ускорения расчётов

Сейчас не учитывает объёмы сделок. Верно?

 
Aleksei Skrypnev #:

Прибыль в пипсах для ускорения расчётов

Сейчас не учитывает объёмы сделок. Верно?

Учитывает.

 
Slava #:

Уже исправили.

Отлично !!! 

Спасибо.

 

Apparently I still have the cucumber slices on my eyelids - I don't understand or see the INVALID_STOPS[10016] error that the debugger threw out (MQ demo account):
## ORDER_TYPE_SELL_LIMIT RES S:INVALID_STOPS[10016] EURUSD ETE_Trade.mqh[304] 2022.02.03 16:00:00 bid/ask:1.13669 1.13675  m:390400028 id:0 v: 1.94 o: 1.13720 sl: 1.14235 tp: 1.26760

pend Order: ORDER_TYPE_SELL_LIMIT
price: 1.13720 (is above bid/ask)
sl:       1.14235 (is above price)
tp:      1.26760 (is below price)
Distances are also far enough?
Where is my error?

Видимо, у меня до сих пор на веках дольки огурца - я не понимаю и не вижу ошибки INVALID_STOPS[10016], которую выкинул отладчик (демо-счет MQ):
## ORDER_TYPE_SELL_LIMIT RES S:INVALID_STOPS[10016] EURUSD ETE_Trade.mqh[304] 2022.02.03 16:00:00 bid/ask:1.13669 1.13675  m:390400028 id:0 v: 1.94 o: 1.13720 sl: 1.14235 tp: 1.26760

отложить заказ: ORDER_TYPE_SELL_LIMIT
цена: 1.13720 (находится выше bid/ask)
sl:      1.14235 (находится выше цены)
tp:     1.26760 (ниже цены)
Расстояния также достаточно большие?
Где моя ошибка?

 
Carl Schreiber #:

Apparently I still have the cucumber slices on my eyelids - I don't understand or see the INVALID_STOPS[10016] error that the debugger threw out (MQ demo account):
## ORDER_TYPE_SELL_LIMIT RES S:INVALID_STOPS[10016] EURUSD ETE_Trade.mqh[304] 2022.02.03 16:00:00 bid/ask:1.13669 1.13675  m:390400028 id:0 v: 1.94 o: 1.13720 sl: 1.14235 tp: 1.26760

pend Order: ORDER_TYPE_SELL_LIMIT
price: 1.13720 (is above bid/ask)
sl:       1.14235 (is above price)
tp:      1.26760 (is below price)
Distances are also far enough?
Where is my error?

Видимо, у меня до сих пор на веках дольки огурца - я не понимаю и не вижу ошибки INVALID_STOPS[10016], которую выкинул отладчик (демо-счет MQ):
## ORDER_TYPE_SELL_LIMIT RES S:INVALID_STOPS[10016] EURUSD ETE_Trade.mqh[304] 2022.02.03 16:00:00 bid/ask:1.13669 1.13675  m:390400028 id:0 v: 1.94 o: 1.13720 sl: 1.14235 tp: 1.26760

отложить заказ: ORDER_TYPE_SELL_LIMIT
цена: 1.13720 (находится выше bid/ask)
sl:      1.14235 (находится выше цены)
tp:     1.26760 (ниже цены)
Расстояния также достаточно большие?
Где моя ошибка?

На сколько выше?  1.13720 - 1.13669 = 0.00051 допустимо-ли такое расстояние?

 

"На сколько выше?  1.13720 - 1.13669 = 0.00051 допустимо-ли такое расстояние?"

Даже если я меняю цену на 1.13820 и sl=1.15235 , tp=1.26760, я получаю ту же ошибку, причем не только в спецификации EURUSD демо-счета MQ.

Even if I change the price to 1.13820 and sl=1.15235 , tp= 1.26760 I am getting the same error, beside that from the EURUSD specifications of the MQ demo-account.


 
Carl Schreiber #:

"На сколько выше?  1.13720 - 1.13669 = 0.00051 допустимо-ли такое расстояние?"

Даже если я меняю цену на 1.13820 и sl=1.15235 , tp=1.26760, я получаю ту же ошибку, причем не только в спецификации EURUSD демо-счета MQ.

Even if I change the price to 1.13820 and sl=1.15235 , tp= 1.26760 I am getting the same error, beside that from the EURUSD specifications of the MQ demo-account.


Если в спецификации значение Stop level равен нулю, это означает плавающий уровень и равняется двум спредам. (Может и больше)

 

" Если в спецификации значение Stop level равен нулю, это означает плавающий уровень и равняется двум спредам. (Может и больше)"

Now (1.13820) the distance is 151 points - should be big enough, no?

Теперь (1.13820) расстояние составляет 151 пункт - должно быть достаточно большим, не так ли?

 
Carl Schreiber #:

отложить заказ: ORDER_TYPE_SELL_LIMIT
цена: 1.13720 (находится выше bid/ask)
sl:      1.14235 (находится выше цены)
tp:     1.26760 (ниже цены)
Расстояния также достаточно большие?
Где моя ошибка?

цена: 1.13720 (находится выше bid/ask)
sl:      1.14235 (находится выше цены)
tp:     1.26760 (ниже цены)   -   ошибка  tp   выше цены

1...340334043405340634073408340934103411341234133414341534163417...3696
Новый комментарий