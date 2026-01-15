Ошибки, баги, вопросы - страница 3410
После какого то из обновлений, перестала работать функция CustomTicksAdd().
Точно сказать после какого обновления не могу, но на v 5.00 build 4000 функция работает нормально.
Вот минимальный код, который работает в старых версиях.
На последних версиях терминала в пользовательский символ ничего не записывается.
этот же код в старой версии терминала работает нормально.
Просьба к разработчикам исправить работу функции.
Уже исправили.
Уже исправили.
Прибыль в пипсах для ускорения расчётов
Сейчас не учитывает объёмы сделок. Верно?
Прибыль в пипсах для ускорения расчётов
Сейчас не учитывает объёмы сделок. Верно?
Учитывает.
Уже исправили.
Отлично !!!
Спасибо.
Apparently I still have the cucumber slices on my eyelids - I don't understand or see the INVALID_STOPS[10016] error that the debugger threw out (MQ demo account):
## ORDER_TYPE_SELL_LIMIT RES S:INVALID_STOPS[10016] EURUSD ETE_Trade.mqh[304] 2022.02.03 16:00:00 bid/ask:1.13669 1.13675 m:390400028 id:0 v: 1.94 o: 1.13720 sl: 1.14235 tp: 1.26760
pend Order: ORDER_TYPE_SELL_LIMIT
price: 1.13720 (is above bid/ask)
sl: 1.14235 (is above price)
tp: 1.26760 (is below price)
Distances are also far enough?
Where is my error?
Видимо, у меня до сих пор на веках дольки огурца - я не понимаю и не вижу ошибки INVALID_STOPS[10016], которую выкинул отладчик (демо-счет MQ):
## ORDER_TYPE_SELL_LIMIT RES S:INVALID_STOPS[10016] EURUSD ETE_Trade.mqh[304] 2022.02.03 16:00:00 bid/ask:1.13669 1.13675 m:390400028 id:0 v: 1.94 o: 1.13720 sl: 1.14235 tp: 1.26760
отложить заказ: ORDER_TYPE_SELL_LIMIT
цена: 1.13720 (находится выше bid/ask)
sl: 1.14235 (находится выше цены)
tp: 1.26760 (ниже цены)
Расстояния также достаточно большие?
Где моя ошибка?
На сколько выше? 1.13720 - 1.13669 = 0.00051 допустимо-ли такое расстояние?
"На сколько выше? 1.13720 - 1.13669 = 0.00051 допустимо-ли такое расстояние?"
Даже если я меняю цену на 1.13820 и sl=1.15235 , tp=1.26760, я получаю ту же ошибку, причем не только в спецификации EURUSD демо-счета MQ.
Even if I change the price to 1.13820 and sl=1.15235 , tp= 1.26760 I am getting the same error, beside that from the EURUSD specifications of the MQ demo-account.
"На сколько выше? 1.13720 - 1.13669 = 0.00051 допустимо-ли такое расстояние?"
Даже если я меняю цену на 1.13820 и sl=1.15235 , tp=1.26760, я получаю ту же ошибку, причем не только в спецификации EURUSD демо-счета MQ.
Even if I change the price to 1.13820 and sl=1.15235 , tp= 1.26760 I am getting the same error, beside that from the EURUSD specifications of the MQ demo-account.
Если в спецификации значение Stop level равен нулю, это означает плавающий уровень и равняется двум спредам. (Может и больше)
" Если в спецификации значение Stop level равен нулю, это означает плавающий уровень и равняется двум спредам. (Может и больше)"
Now (1.13820) the distance is 151 points - should be big enough, no?
Теперь (1.13820) расстояние составляет 151 пункт - должно быть достаточно большим, не так ли?
цена: 1.13720 (находится выше bid/ask)
sl: 1.14235 (находится выше цены)
tp: 1.26760 (ниже цены) - ошибка tp выше цены