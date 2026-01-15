Ошибки, баги, вопросы - страница 3400

Artyom Trishkin #:

Советник торгует Ваш, и по той стратегии, которая в него заложена. А вот входные данные ему выдаёт тестер. Не со всеми входными данными Ваш советник справляется.

и как пройти такой краш тест? к примеру у меня фиксированный лот, а по логам он его крутит как ему удобно
подскажите как же мне изменить lots? 

 
Dmitrii Kuznetsov #:

и как пройти такой краш тест? к примеру у меня фиксированный лот, а по логам он его крутит как ему удобно

Ознакомьтесь: https://www.mql5.com/ru/forum/91657

  • 2016.07.19
  • www.mql5.com
Любые вариации AccountFreeMarginCheck выдают ошибки. нужен пример простейшего советника который может 100 пройти валидацию чтоб изучить его код и сравнить с собственным чтоб найти в чем может быть ошибка
 
Dmitrii Kuznetsov #:

и как пройти такой краш тест? к примеру у меня фиксированный лот, а по логам он его крутит как ему удобно
подскажите как же мне изменить lots? 

С уважением, Владимир.

 
как понимаю эти кода должны быть использованы?
 

Всем привет)

Вопрос всем, и админам/модераторам в частности.


На тематическом ресурсе по трейдингу, один неадекватный пользователь утверждает, что мой сигнал <ссылку на сигнал удалил модератор; ссылка на страницу сигнала видн в профиле сигнал-провайдера> является, внимание :) , демо счетом. Только он, перед тем как выс*ать это, не подумал, что на MQL запрещено продавать сигналы с демо счета.


Если кто-то из пользователей, или админов/модераторов будет столь любезен указать на пункт правил сайта MQL, где четко указано, что это запрещено, и иную информацию, которая может подтвердить, что данный счет реальный, буду благодарен!

Запрос брокеру уже делал, брокер подтвердил ну разумеется, что счет реальный. А этому типу всё мало.


Вот что он пишет)) Попросил аргументировать - дальше начал высеры сообщения странные писать и утверждать, что это демо счет))


 
Демо, или центовый счет, или реальный - это определяется автоматически.
Если какой-то другой сигнал-провайдер "сигнализирует", что, например, робот-автомат ошибся - то "добро пожаловать в сервис деск".
А если пока жалоб нет и автомат определил как не демо счет и разрешил подписку - то все нормально.

----------------------

Правила пользования сервисом "Сигналы"

Для реальных счетов запрещена подписка на Сигналы, созданные на основе демосчетов. Недоступны для подписки все Сигналы, созданные на торговых счетах с плечом больше 1:500.

Сигналы на основе реальных счетов доступны только по платной подписке, сигналы на демосчетах доступны только по бесплатной подписке.

Сигналы на основе центовых счетов не могут иметь платной подписки, такие Сигналы доступны только в терминале MetaTrader на бесплатной основе. Определение центового счета происходит автоматически.


 
ещё бы и кредитные запретили..

в кухнях же всё просто: "свой" брокер выписывает кредит и получается реальный счёт. 

 
Ошибка при выполнении: 
string f( const string& s, string p = "&" ) 
{
    string    ss = NULL;   
    StringAdd(ss,s);
    StringAdd(ss,p);
    StringAdd(ss,s);
    string result[];
    StringSplit(ss,StringGetCharacter(p,0),result);
    return result[0];
}
void OnStart()
{
    const string s1 = "abc\0def",
	         s2 = "01234567";
    Print(s1 == f(s1), ":", s2 == f(s2));
}

Результат:   false:true

Ожидалось: true:true

 
A100 #:
Ошибка при выполнении:

Результат:   false:true

Ожидалось: true:true

Вряд ли это ошибка.

const string s1 = "abc\\0def"

Результат:  true:true

 
Aleksandr Slavskii #:

Вряд ли это ошибка.

Результат:  true:true

Не путайте - у Вас другая исходная строка (поэтому и результат другой) - для понимания разницы сравните их через StringLen

