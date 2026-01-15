Ошибки, баги, вопросы - страница 3400
Советник торгует Ваш, и по той стратегии, которая в него заложена. А вот входные данные ему выдаёт тестер. Не со всеми входными данными Ваш советник справляется.
и как пройти такой краш тест? к примеру у меня фиксированный лот, а по логам он его крутит как ему удобно
подскажите как же мне изменить lots?
Ознакомьтесь: https://www.mql5.com/ru/forum/91657
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
Alexey Viktorov, 2023.10.04 07:57
Всех телепатов уволили…
С уважением, Владимир.
Всем привет)
Вопрос всем, и админам/модераторам в частности.
На тематическом ресурсе по трейдингу, один неадекватный пользователь утверждает, что мой сигнал <ссылку на сигнал удалил модератор; ссылка на страницу сигнала видн в профиле сигнал-провайдера> является, внимание :) , демо счетом. Только он, перед тем как выс*ать это, не подумал, что на MQL запрещено продавать сигналы с демо счета.
Если кто-то из пользователей, или админов/модераторов будет столь любезен указать на пункт правил сайта MQL, где четко указано, что это запрещено, и иную информацию, которая может подтвердить, что данный счет реальный, буду благодарен!
Запрос брокеру уже делал, брокер подтвердил ну разумеется, что счет реальный. А этому типу всё мало.
Вот что он пишет)) Попросил аргументировать - дальше начал высеры сообщения странные писать и утверждать, что это демо счет))
Демо, или центовый счет, или реальный - это определяется автоматически.
Если какой-то другой сигнал-провайдер "сигнализирует", что, например, робот-автомат ошибся - то "добро пожаловать в сервис деск".
А если пока жалоб нет и автомат определил как не демо счет и разрешил подписку - то все нормально.
Правила пользования сервисом "Сигналы"
Для реальных счетов запрещена подписка на Сигналы, созданные на основе демосчетов. Недоступны для подписки все Сигналы, созданные на торговых счетах с плечом больше 1:500.
Сигналы на основе реальных счетов доступны только по платной подписке, сигналы на демосчетах доступны только по бесплатной подписке.
Сигналы на основе центовых счетов не могут иметь платной подписки, такие Сигналы доступны только в терминале MetaTrader на бесплатной основе. Определение центового счета происходит автоматически.
ещё бы и кредитные запретили..
в кухнях же всё просто: "свой" брокер выписывает кредит и получается реальный счёт.
Результат: false:true
Ожидалось: true:true
Ошибка при выполнении:
Результат: false:true
Ожидалось: true:true
Вряд ли это ошибка.
Результат: true:true
Вряд ли это ошибка.
Результат: true:true
Не путайте - у Вас другая исходная строка (поэтому и результат другой) - для понимания разницы сравните их через StringLen