Коллеги по увлечению помогите ( кто торгует в Open-Broker АКЦИИ ) , удавалось ли кому нибудь выставить отложки у этого чудесного брокера с врменем истечения

ORDER_TIME_GTC

Ордер будет находится в очереди до тех пор, пока не будет снят

ORDER_TIME_DAY

Ордер будет действовать только в течение текущего торгового дня

ORDER_TIME_SPECIFIED

Ордер будет действовать до даты истечения

ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY

Ордер будет действовать до 23:59:59 указанного дня. Если это время не попадает на торговую сессию, истечение наступит в ближайшее торговое время.


    Парни, не работают ENUM_ORDER_TYPE_TIME на отложках в Open-Broker ,  хотел было выставлять отложенные ордера  по дате истечения  не дает ,  может кто то знает в чем причина ?

 
Прежде чем устанавливать ордера, нужно проверять что поддерживает брокер

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert Check Market Parameters function                          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CheckMarketParam(const string a_symbol)
{
//--- Check real accaunt
  ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE acc_trade_mode = ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE(AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_MODE));
#ifdef DEBUG
  if(acc_trade_mode != ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO)
  {
    MessageBox("Эксперт запущен не на демо-счёте!", "Ошибка", MB_OK | MB_ICONHAND);
    return(false);
  }
#else
  if(acc_trade_mode != ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL)
  {
    MessageBox("Эксперт запущен не на реальном счёте!", "Ошибка", MB_OK | MB_ICONHAND);
    return(false);
  }
#endif  
//--- Check margine mode
  ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE margin_mode = ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE(AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE));
  if(margin_mode != ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING)
  {
    MessageBox("Брокер не поддерживает биржевой расчёт маржи в режиме 'Неттинг'!", "Ошибка", MB_OK | MB_ICONHAND);
    return(false);
  }
//--- Check symbol calc mode 
  ENUM_SYMBOL_CALC_MODE calc_mode = ENUM_SYMBOL_CALC_MODE(SymbolInfoInteger(a_symbol, SYMBOL_TRADE_CALC_MODE));
  
  if((calc_mode != SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS) && (calc_mode != SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_OPTIONS_MARGIN))
  {
    MessageBox("Символ " + a_symbol + " не поддерживает расчёт фьючерсов для FORTS!", "Ошибка", MB_OK | MB_ICONHAND);
    Print("Текуший расчёт: ", EnumToString(calc_mode));
    return( false );
  } 
//--- Check for full mode
  ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE trade_mode = ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE(SymbolInfoInteger(a_symbol, SYMBOL_TRADE_MODE));
  
  if(trade_mode != SYMBOL_TRADE_MODE_FULL)
  {
    MessageBox("Символ " + a_symbol + " не поддерживает полную торговлю!", "Ошибка", MB_OK | MB_ICONHAND);
    return(false);
  }
//--- Check trade execution mode
  ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION market_info = ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION( SymbolInfoInteger(a_symbol, SYMBOL_TRADE_EXEMODE));
    
  if((market_info & SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE) != SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE)
  {
    MessageBox("Символ " + a_symbol + " не поддерживает TRADE EXECUTION EXCHANGE режим!", "Ошибка", MB_OK | MB_ICONHAND);
    return(false);
  }
//--- Check orders mode
  int order_mode = int(SymbolInfoInteger(a_symbol, SYMBOL_ORDER_MODE));
  
  if((SYMBOL_ORDER_MARKET & order_mode) != SYMBOL_ORDER_MARKET)
  {
    MessageBox("Символ " + a_symbol + " не поддерживает Market Execution режим установки ордеров!", "Ошибка", MB_OK | MB_ICONHAND);
    return(false);
  }
  
  if((SYMBOL_ORDER_LIMIT & order_mode) != SYMBOL_ORDER_LIMIT)
  {
    MessageBox("Символ " + a_symbol + " не поддерживает Limit режим установки ордеров!", "Ошибка", MB_OK | MB_ICONHAND);
    return(false);
  }
  
  if((SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT & order_mode) != SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT)
  {
    MessageBox("Символ " + a_symbol + " не поддерживает Stop Limit режим установки ордеров!", "Ошибка", MB_OK | MB_ICONHAND);
    return(false);
  }
  
  if((SYMBOL_ORDER_STOP & order_mode) != SYMBOL_ORDER_STOP)
  {
    MessageBox( "Символ " + a_symbol + " не поддерживает Stop режим установки ордеров!", "Ошибка", MB_OK | MB_ICONHAND );
    return(false);
  }
  
  if((SYMBOL_ORDER_SL & order_mode) != SYMBOL_ORDER_SL)
  {
    MessageBox( "Символ " + a_symbol + " не поддерживает Stop Loss режим установки ордеров!", "Ошибка", MB_OK | MB_ICONHAND );
    return(false);
  }
  
  if((SYMBOL_ORDER_TP & order_mode) != SYMBOL_ORDER_TP)
  {
    MessageBox( "Символ " + a_symbol + " не поддерживает Take Profit режим установки ордеров!", "Ошибка", MB_OK | MB_ICONHAND );
    return(false);
  }
//---Filing mode
  int filling_mode = int(SymbolInfoInteger(a_symbol, SYMBOL_FILLING_MODE));
  
  if((SYMBOL_FILLING_IOC & filling_mode) != SYMBOL_FILLING_IOC)
  {
    MessageBox("Символ " + a_symbol + " не поддерживает filling IOC режим исполнения ордеров!", "Ошибка", MB_OK | MB_ICONHAND);
    return(false);
  }
  
  if((SYMBOL_FILLING_FOK & filling_mode) != SYMBOL_FILLING_FOK)
  {
    MessageBox("Символ " + a_symbol + " не поддерживает filling FOK режим исполнения ордеров!", "Ошибка", MB_OK | MB_ICONHAND);
    return(false);
  }
//---Ckeck expiration
  int symbol_exp_type = int( SymbolInfoInteger(a_symbol, SYMBOL_EXPIRATION_MODE));
//---  
  if((symbol_exp_type & SYMBOL_EXPIRATION_DAY) != SYMBOL_EXPIRATION_DAY)
  {
    MessageBox("Символ " + a_symbol + " не поддерживает экспирацию DAY!", "Ошибка", MB_OK | MB_ICONHAND);
    return(false);
  }
  if((symbol_exp_type & SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED_DAY) != SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED_DAY)
  {
    MessageBox("Символ " + a_symbol + " не поддерживает экспирацию SPECIFIED DAY!", "Ошибка", MB_OK | MB_ICONHAND);
    return(false);
  }
  return(true);
}

В вашем случае нужно проверить

int symbol_exp_type = int( SymbolInfoInteger(a_symbol, SYMBOL_EXPIRATION_MODE));
 
prostotrader:

Прежде чем устанавливать ордера, нужно проверять что поддерживает брокер

В вашем случае нужно проверить

Спасибо большое, попробую.

 
Друзья по увлечению, подскажите пожалуйста где прочитать пояснение прчины, удаление отложенных ордеров по окончании сесссии. При торговле по уровням очень неудобно, еще растет история.
 
Yuriy Zaytsev:
Друзья по увлечению, подскажите пожалуйста где прочитать пояснение прчины, удаление отложенных ордеров по окончании сесссии. При торговле по уровням очень неудобно, еще растет история.

Вы проверили, поддерживает ли брокер  ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY ?

Если поддерживает, то так:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Place order                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
void Place(const double price, const double volume, const bool buy_sell)
{
  MqlTradeRequest request = {0};
  MqlTradeResult  result  = {0};
  //--- Fill structure
  request.action = TRADE_ACTION_PENDING;
  request.magic  = 90123456789;
  request.symbol = Symbol();
  request.volume = volume;
  request.price  = price;
  if(buy_sell)
  {
    request.type = ORDER_TYPE_BUY_LIMIT;
  }
  else
  {
    request.type = ORDER_TYPE_SELL_LIMIT;
  } 
  request.comment = "Отложенный ордер...";      
  request.type_filling = ORDER_FILLING_RETURN;
  request.type_time = ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY;
  request.expiration = datetime(ulong(TimeTradeServer() + 24 * 3600 * 5)); //Будет стоять 5 суток
//--- Send order

}
 
prostotrader:

Вы проверили, поддерживает ли брокер  ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY ?

Если поддерживает, то так:

открывашка и тинек  ( но судя по всему не они   а биржа СПБ и ММВБ) удаляют вечером отложенные ордера  , у тинька нет мт5, а в отрывашке перешел на квик т. к.  в мт5 нет доступа к спб

Тут вопрос , почему по окончании сессии снимаются отложенные ордера.

 
Yuriy Zaytsev:

открывашка и тинек  ( но судя по всему не они   а биржа СПБ и ММВБ) удаляют вечером отложенные ордера  , у тинька нет мт5, а в отрывашке перешел на квик т. к.  в мт5 нет доступа к спб

Тут вопрос , почему по окончании сессии снимаются отложенные ордера.

Да потому что в Квик их нужно правильно устанавливать


 
prostotrader:

Да потому что в Квик их нужно правильно устанавливать


Спасибо , попробую 
