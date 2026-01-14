Ошибки, баги, вопросы - страница 1631
mt5, 1375, случилось после обновления. винхп32
Обновления чего и на что? Пожалуйста, если Вы указываете на возможный глюк - не экономьте чернила и указывайте максимально подробно обстоятельства.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
Karputov Vladimir, 2016.08.07 14:11
Ошибка при выполнении
Последовательность действий:
1. Запустить эксперта Test.ex5, который построчно выводит на график однотипный текст до появления ошибки
2. На том же графике запустить упрощенный скрипт, демонстрирующий ошибку
Получаем результат
2016.08.08 02:21:25.979 Test (EURUSD,M15) 120-136
... а должен быть "OK"
Не вижу ошибки, между вызовами ChartGetString, комментарий чарта был изменён, поэтому и разница между строками в 16 символов, как раз на размер добавленной к комментарию чарта строки.
Эксперт выгружен (т.е. уже не может влиять на график). Загружаем проверочный скрипт (10 строк). Вопрос: какие из приведенных строк меняют комментарий графика?
Между вызовами ::ChartGetString() нет кода
Да что с мобильной версией форума?
Нажимаю "Ответить" - появляется цитата с крокозябами htlm- кода. И курсор из нее не вытащишь.
Аndroid 2.3.4
По действиям (для чарта операции синхронные/последовательные, эксперт и скрипт работают в своих потоках):
Эксперт Test.ex5 не может ничего вызывать (п.2), поскольку к моменту запуска скрипта он уже заблаговременно выгружен,
т.е. п.3 заведомо до п.1
Ниже результат скрипта Test.ex5
2016.08.08 02:21:25.979 Test (EURUSD,M15) 120-136
...а должен быть "OK"
ExpertRemove не удаляет эксперта с графика моментально, а только по завершению OnTick. И не является аналогом функции exit()
Цитата из лога иллюстрирует только факт вызова функции ExpertRemove(). Факт выгрузки эксперта будет отражён в журнале клиентского терминала записью "expert removed"
Покажите исходник эксперта
Цитата из лога иллюстрирует только факт вызова функции ExpertRemove(). Факт выгрузки эксперта будет отражён в журнале клиентского терминала записью "expert removed"
Детализированная последовательность действий:
В результате во вкладке Эксперты появится сообщение вида: '2016.08.08 15:52:43.173 Scripts1 (EURUSD,M15) 120-136'
А должно быть: '2016.08.08 15:52:43.173 Scripts1 (EURUSD,M15) OK'
В чем нетрудно убедится заменив в Script1.mq5 строку (*) на