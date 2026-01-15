Ошибки, баги, вопросы - страница 3480
В свежей библиотеке написал такое.
Это UB?
Нет, но стиль опасный.
Every value computation and side effect of the first (left) argument of the built-in logical AND operator &&, the built-in logical OR operator || and the built-in comma operator , is sequenced before every value computation and side effect of the second (right) argument.
Опасный стиль тоже в команде выпиливаете?
Ну давай же. MetaQuotes не следует никаким стандартам MQL и, конечно же, C++17. MQL основан на C++, ни больше, ни меньше.
В любом случае, только MetaQuotes может сказать что-то полезное по этому вопросу. Мое мнение: это не ошибка, порядок последовательности не определен, и на него не следует полагаться. Хотя я понимаю вашу логическую точку зрения.
В данном вопросе мы просто не обратили внимание на обновление стандарта C++17, где впервые явно указан порядок исполнения параметров перегруженной операции. До этого был UB
Мы следим за данной дискуссией, но пока ничего не обещаем
Просьба привести цитату.
Не. Это мой личный болезненный опыт)))
mutable data менять либо в loop-statement, либо в iteration-expression. При смешении, можно много кофе (и не только) выпить, пока найдешь где ты сам себе злобный буратино)))
Понял, спасибо.
Какую цитату? Различие сохранено только для ленивости - все остальное по общим правилам. Правила меняются не только путем добавления, но и путем исключения старого
Я уже предоставил один.
Вот еще один :
И вы также можете прочитать текущий проект .
Извините, но я не могу предоставить источники на русском языке.
Error when running:
What is the fundamental difference between (1) and (2)?