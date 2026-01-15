Ошибки, баги, вопросы - страница 3229
Вот код:
Если (*) компилируется без ошибки, тогда вместо (1) можно было бы записать (2) - т.е. мы неявно обходим ограничение (1), поэтому С++ при компиляции (*) выдает ошибку
Спасибо за код.
Это действительно должна быть ошибка компиляции - исправлю
Ошибки, баги, вопросы
mktr8591, 2022.08.17 14:30
В чем причина ошибки компиляции? (в c++ компилируется без ошибок)
b3401
Нашел баг с простым делением...или я что-то не понимаю
вы перегрелись :-) бывает
если целое число делим на большее и тоже целое, то получается 0
15/100 = 0
Вы думаете я перегрелся?
А Вы сделайте так
double a = 15.0/100.0;
Но в Ваших словах есть доля правды
если добавляю 0 после запятой
то все ок
Отсюда вопрос:
Если я хочу получить дробное число, то обязательно добавлять 0 после запятой?
PS И главное - это баг или особенность mql4?
вот даже теряюсь, что и как на такое ответить... сказать что это просто основы программирования?
но вы-же массово консультируете новичков в темах про разработку
уже есть лёгкое подозрение, что кто-то завладел аккаунтом Ростислава :-)
Деля целое на целое - целое и получаем.
Если хотим получить плавающее (float/double) - хотя бы одно из исходных чисел должно быть приведено к плавающему. Иначе к нему приводится уже результат деления целых чисел.
Число с десятичной точкой - это плавающее.
Я не программист, для меня это увлечение. А с подобной ситуацией столкнулся впервые.