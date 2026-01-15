Ошибки, баги, вопросы - страница 3230

JRandomTrader #:

Деля целое на целое - целое и получаем.

Если хотим получить плавающее (float/double) - хотя бы одно из исходных чисел должно быть приведено к плавающему. Иначе к нему приводится уже результат деления целых чисел.

Число с десятичной точкой - это плавающее.

Я понял

   double a = (double)15/100;

так тоже работает.

 
Tretyakov Rostyslav #:

Но в Ваших словах есть доля правды

если добавляю 0 после запятой

то все ок

Отсюда вопрос:

Если я хочу получить дробное число, то обязательно добавлять 0 после запятой?

PS И главное - это баг или особенность mql4?

Ндя, бывает и на старуху))) Приведение типов еще раз перечитайте. У Вас делимое целое, результат деления тоже целый. Вообще лучше явно все типы в формулах приводить к нужному, предупреждений не будет))) И цифры в формулах лучше не мешать целые с дробными, что бы не перепроверять результат.

 
Valeriy Yastremskiy #:

Ндя, бывает и на старуху))) Приведение типов еще раз перечитайте. У Вас делимое целое, результат деления тоже целый. Вообще лучше явно все типы в формулах приводить к нужному, предупреждений не будет))) И цифры в формулах лучше не мешать целые с дробными, что бы не перепроверять результат.

Спасибо.
 
Maxim Kuznetsov #:

вот даже теряюсь, что и как на такое ответить... сказать что это просто основы программирования? 

но вы-же массово консультируете новичков в темах про разработку

уже есть лёгкое подозрение, что кто-то завладел аккаунтом Ростислава :-)

Вообще-то это именно особенность языков программирования. В некоторых языках (например Паскаль) в этом случае будет именно корректное число с плавающей точкой.

 
Tretyakov Rostyslav #:

Я не программист, для меня это увлечение. А с подобной ситуацией столкнулся впервые.

Просто надо не только учить кого-то, но и читать форум. Этот вопрос уже неоднократно обсуждался…  А по вопросам mql4 лучше писать в этой теме.

b3391

Запускаю этот код в тестере, на кастомном символе.
Почему в тестере CopyTicksRange() копирует по одному нарастающему объекту?
А в терминале возвращает все доступные. 

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                    TestTicks.mq5 |
//|                                  Copyright 2021, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"

MqlTick tick[];

int T = 0;

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{

   return(INIT_SUCCEEDED);
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{

}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
   T = CopyTicksRange("LJ", tick, COPY_TICKS_TRADE, 0, 0);
   Print("Скопировано тиков:  ", T);

}
//+------------------------------------------------------------------+
2022.08.26 19:17:58.672 LJ,M1: testing of Experts\TestTicks.ex5 from 2022.08.22 00:00 to 2022.08.23 00:00 started
2022.08.26 19:17:58.714 LJ : real ticks begin from 2022.08.22 00:00:00
2022.08.26 19:17:58.715 2022.08.22 00:00:44   Скопировано тиков:  1
2022.08.26 19:18:01.114 2022.08.22 00:01:15   Скопировано тиков:  2
2022.08.26 19:18:03.515 2022.08.22 00:01:44   Скопировано тиков:  3
2022.08.26 19:18:05.916 2022.08.22 00:02:12   Скопировано тиков:  4
2022.08.26 19:18:08.316 2022.08.22 00:02:32   Скопировано тиков:  5
2022.08.26 19:18:10.716 2022.08.22 00:02:52   Скопировано тиков:  6
2022.08.26 19:18:13.117 2022.08.22 00:04:05   Скопировано тиков:  7
2022.08.26 19:18:15.517 2022.08.22 00:04:21   Скопировано тиков:  8
 

Странно, что до сих пор никто не поднимает вопрос почему на MT5 во вкладке "History" есть столбик "Commission", а во вкладке "Trade" нету.

При ручной торговле это очень не хватает, особенно когда слишком большая комиссия. Тем более когда надо отдельно подсчитать в обе стороны: открытие/закрытие.

Во вкладке Trade, когда  Profit в плюсе, то никак не определить когда надо закрыть ордер, чтобы не выйти с минусом.

Почему то столбик "Change %" есть и наверно многие даже не знают для чего он, а более важный показатель как Комиссия, нету.



 
Ребят проверьте теорию ....провел твик кэша цпу, и у меня PR со 126 до 132 повысился на 6 едениц, твик делал на второй и третий кэш процца, мой проц R7 2700
 
Petros Shatakhtsyan #:

Странно, что до сих пор никто не поднимает вопрос почему на MT5 во вкладке "History" есть столбик "Commission", а во вкладке "Trade" нету.

При ручной торговле это очень не хватает, особенно когда слишком большая комиссия. Тем более когда надо отдельно подсчитать в обе стороны: открытие/закрытие.

Во вкладке Trade, когда  Profit в плюсе, то никак не определить когда надо закрыть ордер, чтобы не выйти с минусом.

Почему то столбик "Change %" есть и наверно многие даже не знают для чего он, а более важный показатель как Комиссия, нету.

+

этот вопрос поднимался не однократно. однако воз и ныне там.

комиссия может быть взята из спецификации символа и не понятно почему она не показывается терминалом. даже для тех случаев, когда комиссия рассчитывается из текущей цены как % то всё равно терминал мог бы всё это рассчитывать автоматически и выводить сумарную коммиссию на текущий момент если бы позиция закрылась в текущий момент времени. 

 
Другие Терминалы или Маркет-продукты показывают комиссию открытых позиций?
