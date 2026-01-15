Ошибки, баги, вопросы - страница 3230
Деля целое на целое - целое и получаем.
Если хотим получить плавающее (float/double) - хотя бы одно из исходных чисел должно быть приведено к плавающему. Иначе к нему приводится уже результат деления целых чисел.
Число с десятичной точкой - это плавающее.
Я понял
так тоже работает.
Но в Ваших словах есть доля правды
если добавляю 0 после запятой
то все ок
Отсюда вопрос:
Если я хочу получить дробное число, то обязательно добавлять 0 после запятой?
PS И главное - это баг или особенность mql4?
Ндя, бывает и на старуху))) Приведение типов еще раз перечитайте. У Вас делимое целое, результат деления тоже целый. Вообще лучше явно все типы в формулах приводить к нужному, предупреждений не будет))) И цифры в формулах лучше не мешать целые с дробными, что бы не перепроверять результат.
Ндя, бывает и на старуху))) Приведение типов еще раз перечитайте. У Вас делимое целое, результат деления тоже целый. Вообще лучше явно все типы в формулах приводить к нужному, предупреждений не будет))) И цифры в формулах лучше не мешать целые с дробными, что бы не перепроверять результат.
вот даже теряюсь, что и как на такое ответить... сказать что это просто основы программирования?
но вы-же массово консультируете новичков в темах про разработку
уже есть лёгкое подозрение, что кто-то завладел аккаунтом Ростислава :-)
Вообще-то это именно особенность языков программирования. В некоторых языках (например Паскаль) в этом случае будет именно корректное число с плавающей точкой.
Я не программист, для меня это увлечение. А с подобной ситуацией столкнулся впервые.
Просто надо не только учить кого-то, но и читать форум. Этот вопрос уже неоднократно обсуждался… А по вопросам mql4 лучше писать в этой теме.
b3391
Запускаю этот код в тестере, на кастомном символе.
Почему в тестере CopyTicksRange() копирует по одному нарастающему объекту?
А в терминале возвращает все доступные.
Странно, что до сих пор никто не поднимает вопрос почему на MT5 во вкладке "History" есть столбик "Commission", а во вкладке "Trade" нету.
При ручной торговле это очень не хватает, особенно когда слишком большая комиссия. Тем более когда надо отдельно подсчитать в обе стороны: открытие/закрытие.
Во вкладке Trade, когда Profit в плюсе, то никак не определить когда надо закрыть ордер, чтобы не выйти с минусом.
Почему то столбик "Change %" есть и наверно многие даже не знают для чего он, а более важный показатель как Комиссия, нету.
+
этот вопрос поднимался не однократно. однако воз и ныне там.
комиссия может быть взята из спецификации символа и не понятно почему она не показывается терминалом. даже для тех случаев, когда комиссия рассчитывается из текущей цены как % то всё равно терминал мог бы всё это рассчитывать автоматически и выводить сумарную коммиссию на текущий момент если бы позиция закрылась в текущий момент времени.