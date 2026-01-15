Ошибки, баги, вопросы - страница 3163
На форексе нет цены Last.А решение такое.
Это такой треш наверно ))
Настроить все свойства отображения графика так как душе угодно, и сохранить его в шаблон как default.tpl
это как сделать?
Вообще не понимаю зачем эта линия последней цены была добавлена, в практическом смысле толка нет.
ПКМ на графике -> Шаблоны -> Сохранить шаблон
Имя файла: default.tpl
MrBrooklin, 2022.02.25 07:15
Доброе утро, уважаемые эксперты!
Сегодня столкнулся ещё с двумя непонятными для меня моментами, но уже в коде взятом целиком и полностью из справочника MQL5. В этот раз сам ничего не писал, а только взял готовый пример.
Открываю Справочник MQL5 / Константы, перечисления и структуры / Структуры данных / Структура торгового запроса. Там нахожу:Структура торгового запроса
Это понятно. И далее идёт пример с таким вот кодом:
Пытаюсь понять строчку, которая выделена желтым цветом. Сразу возник вопрос - причём здесь PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN), если пример связан с отложенными ордерами? Может здесь должна быть вот такая строчка:
Во вкладке эксперты нахожу только вот это: Уважаемые эксперты помогите разобраться с данным примером, почему он находится в справочнике, но при этом его код не работает?
С уважением, Владимир.
Добрый день. Подскажите как вывести депозит на карту?
Это сайт разработчика торговой платформы. Это не брокер, не ДЦ, нет реальных торговых счетов.
Внизу страницы об этом явно написано:
Задавайте, пожалуйста, такие вопросы у Вашего брокера - кому Вы деньги перечисляли на свой торговый счёт.
Уважаемые разработчики! Почему во втором и третьем вызове выполняется перегрузка (T* const Ptr) , а не (T* & Ptr)?
Это баг или фича? b3213.
Такой шаблон есть по умолчанию. Я его заменил. Не помогло, увы. Всё так же осталось при переключении на него или с него.
А как разработчиками написать, не знаете? Наверняка им уже несколько сотен раз об этом сообщали, ну ещё раз напишу.
При скролинге едет шапка в сигналах