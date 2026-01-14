Ошибки, баги, вопросы - страница 1580
На главной странице сайта отображаются HTML символы в тексте. Хром 64 Win 10 64.
Ошибка компиляции
ArrayIsSeries() всегда выдаёт false в этом скрипте:
Есть ли возможность через параметры графика узнать показатель PPI (pixels per inch)? Очень понадобился для моей панели. WinAPI не предлагать.
Нашел в анонсах:
MQL5: В перечисление свойств клиентского терминала ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER добавлено значение TERMINAL_SCREEN_DPI — разрешающая способность вывода информации на экран измеряется в количестве точек на линейный дюйм поверхности (DPI). Знание этого параметра позволяет задавать размеры графических объектов таким образом, чтобы они выглядели одинаково на мониторах с различной разрешающей способностью.
Поможет?
Прошу помочь с ошибкой,
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
ОШИБКА!!! OnChartEvent в индикаторе не работает CHARTEVENT_MOUSE_MOVE, пока не загрузишь на график эксперта.
Vladislav Andruschenko, 2016.05.13 12:29
OnChartEvent в индикаторе не работает CHARTEVENT_MOUSE_MOVE, пока не загрузишь на график эксперта
Собственно сабж.
2016.05.13 13:23:49.434 Windows 7 Ultimate (x64 based PC), IE 11.00, 8 x Intel Core i7-6700 @ 3.40GHz, RAM: 22784 / 32684 Mb, HDD: 16315 / 1498122 Mb, GMT+02:00
итак.
есть проверочный индикатор
код минимален:
так вот, при присоединении индикатора на график - комментарий не отображает текущее положение курсора мышки,
Если нажать на график - он отображает последние координаты, и далее не изменяет их при перемещении, Т.е. параметр CHARTEVENT_MOUSE_MOVE - в данном случае не работает
Проблема решается только так:
при присоединении любого эксперта на график - далее индикатор нормально обновляет комментарий, Т.е. следит за курсором и отображает его координаты.
Даже если потом удалить эксперта с графика - то индикатор нормально отображает координаты курсора.
Порядок действий:
1. открываю новый график
2. Кидаю проверочный индикатор
3. Комментарий не отображает флаг CHARTEVENT_MOUSE_MOVE (id=0)
4. Кидаю на график любого эксперта
5. Индикатор начинает нормально отображать действие CHARTEVENT_MOUSE_MOVE (id=10)
1й вопрос, который вам зададут разрабы - CHART_EVENT_MOUSE_MOVE включено?
Спасибо. Чего то я не знал. ... .. .... ...