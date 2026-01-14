Ошибки, баги, вопросы - страница 1580

Новый комментарий
[Удален]  

На главной странице сайта отображаются HTML символы в тексте. Хром 64 Win 10 64.

 

 

Ошибка компиляции

template<typename T>
class A {
public:
        A( T t1 ) : t( t1 ) {}
        T operator[]( int ) { return t; }
        T t;
};
typedef void (*fn)();
void OnStart()
{
        A<fn> a( OnStart );
        a.operator[]( 0 )(); //нормально
        a[            0 ](); //error: ')' - expression expected
}
 

ArrayIsSeries() всегда выдаёт false в этом скрипте:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                     TestCopy.mq4 |
//|              Copyright 2016, Artem A. Trishkin, Skype artmedia70 |
//|                       https://login.mql5.com/ru/users/artmedia70 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2016, Artem A. Trishkin, Skype artmedia70"
#property link      "https://login.mql5.com/ru/users/artmedia70"
#property version   "1.00"
#property strict
#property script_show_inputs

enum enumYN
  {
   enYes=1, // Да
   enNo=0,  // Нет
  };

//--- input parameters
input int Search_Period=10;   // Количество копируемых свечей
int searchPeriod=(Search_Period<1)?1:Search_Period;
input int Delta=2;            // Количество пунктов допуска
int delta=(Delta<0)?0:Delta;
input enumYN AsSeries=enYes;  // Массив array как таймсерия
MqlRates array[];             // Массив структур для копирования Open, High, Low, Close, Time
  
struct DataCandle             // Структура для хранения всех совпадений
  {
   int number_matched;           // Количество совпадений
   MqlRates reference_candle;    // Данные эталонной свечи
   MqlRates matched_candles[];   // Массив свечей, совпадающих с эталонной по нужному критерию 
  };
  DataCandle dataCandle[];    // Массив структур данных свечей и их совпадений
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//---
   int copy_bars=(int)fmin(Search_Period,Bars(Symbol(),Period()));   // количество копируемых свечей
   int copied=CopyRates(Symbol(),PERIOD_CURRENT,1,copy_bars,array);  // копируем данные
   if(copied>0) {                                                    // если скопировали
      ArraySetAsSeries(array,AsSeries);                              // задаём массив как таймсерию или нет
      ArrayResize(dataCandle,copied);                                // задаём размер структуры равным числу скопированных данных
      ZeroMemory(dataCandle);                                        // Обнуляем данные в структуре
      //--- основной цикл по "эталонным" свечам в массиве array. Их параметры будем искать в доп. цикле
      for(int i=0; i<copy_bars-1; i++) {                             // цикл по скопированным данным от начала до "на один меньше размера массива"
         dataCandle[i].reference_candle.high=array[i].high;          // ищем этот high
         dataCandle[i].reference_candle.low=array[i].low;            // запомнили low для сравнения
         dataCandle[i].reference_candle.time=array[i].time;          // запомнили time для вывода в журнал
         //--- поиск совпадений с эталонной свечой, индексируемой индексом основного цикла i
         int size=0;                                                 // размер массива совпадающих свечей
         ArrayResize(dataCandle[i].matched_candles,size);            // Размер массива совпадений в ноль
         dataCandle[i].number_matched=size;                          // Инициализируем количество совпадений нулём
         //--- теперь ищем совпадения по high свечей в цикле j с high эталонной свечи с индексом i
         for(int j=0; j<copy_bars; j++) {                            // в цикле от i+1 до copy_bars
            if(j==i) continue;                                       // пропустим свечу "саму себя"
            //--- если совпадают high эталонной свечи (i) и свечи с индексом j (с допуском на величину Point)
            if(NormalizeDouble(delta*Point()-fabs(array[i].high-array[j].high),Digits())>=0) {
               size++;                                               
               ArrayResize(dataCandle[i].matched_candles,size);            // увеличим размер массива совпадающих свечей
               dataCandle[i].number_matched=size;                          // запишем количество совпадений
               dataCandle[i].matched_candles[size-1].high=array[j].high;   // запишем в массив high совпадающей свечи
               dataCandle[i].matched_candles[size-1].low=array[j].low;     // запишем в массив low совпадающей свечи
               dataCandle[i].matched_candles[size-1].time=array[j].time;   // запишем в массив время совпадающей свечи
               //Print("Время свечи ",i," :",TimeToString(dataCandle[i].reference_candle.time=array[i].time),", high=",DoubleToString(dataCandle[i].reference_candle.high=array[i].high,Digits()),". Совпадение со свечой ",TimeToString(dataCandle[i].matched_candles[size-1].time=array[j].time),", её high ",DoubleToString(dataCandle[i].matched_candles[size-1].high=array[j].high,Digits()),". Совпадений: ",(string)dataCandle[i].number_matched);
               }
            }
         }
      }

   //--- Посмотрим чего понаписали в массивы
   Alert("Array is series: ",ArrayIsSeries(array),
         "\ntime array[0]: ",TimeToString(array[0].time,TIME_DATE|TIME_MINUTES),
         "\ntime array[",string(searchPeriod-1),"]: ",TimeToString(array[ArraySize(array)-1].time,TIME_DATE|TIME_MINUTES));
   for(int i=0; i<ArraySize(dataCandle)-1; i++) {
      string refs_txt="";
      string matched_txt="";
      refs_txt="Свеча "+IntegerToString(i,2,'0')+": время "+TimeToString(dataCandle[i].reference_candle.time)+", high: "+DoubleToString(dataCandle[i].reference_candle.high,Digits())+" имеет совпадений: "+(string)dataCandle[i].number_matched+" шт. ";
      if(dataCandle[i].number_matched>0) {
         for(int j=0; j<ArraySize(dataCandle[i].matched_candles); j++) {
            matched_txt="Совпадение "+IntegerToString(j+1)+": "+TimeToString(dataCandle[i].matched_candles[j].time)+", high: "+DoubleToString(dataCandle[i].matched_candles[j].high,Digits());
            }
         }
      Print(refs_txt,matched_txt);
      }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
Есть ли возможность через параметры графика узнать показатель PPI (pixels per inch)? Очень понадобился для моей панели. WinAPI не предлагать.
 
Andrey Voytenko:
Есть ли возможность через параметры графика узнать показатель PPI (pixels per inch)? Очень понадобился для моей панели. WinAPI не предлагать.

Нашел в анонсах:

MQL5: В перечисление свойств клиентского терминала ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER добавлено значение TERMINAL_SCREEN_DPI — разрешающая способность вывода информации на экран измеряется в количестве точек на линейный дюйм поверхности (DPI). Знание этого параметра позволяет задавать размеры графических объектов таким образом, чтобы они выглядели одинаково на мониторах с различной разрешающей способностью. 

Поможет?
 
При написании статьи, при попытке вставки картинки, нет фильтра "только картинки" - в выбранной папке видны абсолютны все файлы, даже те, которые вовсе не имеют ничего общего с картинками.
 
Karputov Vladimir:

Нашел в анонсах: TERMINAL_SCREEN_DPI

Поможет?

Да, то что нужно. Благодарю.
 
OnChartEvent в индикаторе не работает CHARTEVENT_MOUSE_MOVE, пока не загрузишь на график эксперта

Прошу помочь с ошибкой,

 

 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

ОШИБКА!!! OnChartEvent в индикаторе не работает CHARTEVENT_MOUSE_MOVE, пока не загрузишь на график эксперта.

Vladislav Andruschenko, 2016.05.13 12:29

OnChartEvent в индикаторе не работает CHARTEVENT_MOUSE_MOVE, пока не загрузишь на график эксперта

 

 Собственно сабж. 

2016.05.13 13:23:49.434 Windows 7 Ultimate (x64 based PC), IE 11.00, 8 x Intel Core i7-6700  @ 3.40GHz, RAM: 22784 / 32684 Mb, HDD: 16315 / 1498122 Mb, GMT+02:00

 

 

 

итак.

есть проверочный индикатор

 код минимален:

void OnChartEvent(const int id,

                  const long &lparam,

                  const double &dparam,

                  const string &sparam)

  {

   Comment(" MOVE \n id="+id+" \n lparam="+lparam+" \n dparam="+dparam+" \n sparam="+sparam
           );


  }

 

так вот, при присоединении индикатора на график -  комментарий не отображает текущее положение курсора мышки,

Если нажать на график - он отображает последние координаты, и далее не изменяет их при перемещении, Т.е. параметр  CHARTEVENT_MOUSE_MOVE - в данном случае не работает

 

Проблема решается только так:

при присоединении любого эксперта на график - далее индикатор нормально обновляет комментарий, Т.е. следит за курсором и отображает его координаты.

 Даже если потом удалить эксперта с графика - то индикатор нормально отображает координаты курсора. 

 

 

Порядок действий:

1. открываю новый график

2. Кидаю проверочный индикатор

3. Комментарий не отображает флаг  CHARTEVENT_MOUSE_MOVE (id=0)

 

4. Кидаю на график любого эксперта 

5. Индикатор начинает нормально отображать действие  CHARTEVENT_MOUSE_MOVE (id=10)

 


 
Vladislav Andruschenko:
OnChartEvent в индикаторе не работает CHARTEVENT_MOUSE_MOVE, пока не загрузишь на график эксперта

Прошу помочь с ошибкой,

1й вопрос, который вам зададут разрабы - CHART_EVENT_MOUSE_MOVE включено?
 
Alexander Puzanov:
1й вопрос, который вам зададут разрабы - CHART_EVENT_MOUSE_MOVE включено?

Спасибо. Чего то я не знал. ... .. .... ... 

1...157315741575157615771578157915801581158215831584158515861587...3695
Новый комментарий