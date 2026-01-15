Ошибки, баги, вопросы - страница 3162

user4321 #:

Всем привет.

Я вот обновил в очередной раз свой МТ5 build 3211 от 14 февраля, но баг "показать линию последней цены" как был так и остался. Это только у меня такие проблемы или нет? 

Суть: я открываю новый график, снимаю галку "показать линию последней цены", через время меняю профиль, потом возвращаюсь обратно и он опять показывает последнюю цену - галка опять стоит. И так с любым графиком. Не знаю, как от этого избавиться. 

Переключитесь с биржевого сервера на Форекс сервер.

 

Использование символов Unicode в именах статических переменных не работает в отладчике. Но это хорошо работает для переменных экземпляра. Можно ли это исправить?

Спасибо.

Vladimir Karputov #:

Переключитесь с биржевого сервера на Форекс сервер.

ну да, на форе работает, но мне фьючерсы нужны, а тут не работает :-/ в чём фокус? 
 
user4321 #:
ну да, на форе работает, но мне фьючерсы нужны, а тут не работает :-/ в чём фокус? 

Может так получится


 

Добрый день

Подскажите пожалуйста как сделать чтобы за один раз добавлялась только одна еденица, а не десятки

 for(int i=Start;i<rates_total-1 && !IsStopped();i++)
   {
    if             (H1[i]>0) {CMax1++; Print("CMax1 ",CMax1);}
    else if        (L1[i]>0) {CMin1++; Print("CMin1 ",CMin1);}
    else continue;
   }
 
Vladimir Karputov #:

Переключитесь с биржевого сервера на Форекс сервер.

А смена сервера какое отношение имеет к описанному багу? И зачем Вы советуете менять сервер? Если терминал подключен к биржевому серверу, то у человека там счёт.
 
Sergey Gridnev #:
А смена сервера какое отношение имеет к описанному багу? И зачем Вы советуете менять сервер? Если терминал подключен к биржевому серверу, то у человека там счёт.

На форексе нет цены Last.
Это такой треш наверно ))

А решение такое.
Настроить все свойства отображения графика так как душе угодно, и сохранить его в шаблон как default.tpl 
 
Sergey Gubar #:

Добрый день

Подскажите пожалуйста как сделать чтобы за один раз добавлялась только одна еденица, а не десятки

CMax1 и CMin1, это что за переменные? Какой у них тип?

