Ошибки, баги, вопросы - страница 3162
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Всем привет.
Я вот обновил в очередной раз свой МТ5 build 3211 от 14 февраля, но баг "показать линию последней цены" как был так и остался. Это только у меня такие проблемы или нет?
Суть: я открываю новый график, снимаю галку "показать линию последней цены", через время меняю профиль, потом возвращаюсь обратно и он опять показывает последнюю цену - галка опять стоит. И так с любым графиком. Не знаю, как от этого избавиться.
Переключитесь с биржевого сервера на Форекс сервер.
Использование символов Unicode в именах статических переменных не работает в отладчике. Но это хорошо работает для переменных экземпляра. Можно ли это исправить?
Спасибо.
Как вернуть сваи средства?
Любые обсуждение брокеров и торговых организаций на форуме запрещены. Здесь MQL5 сообщество. Рекомендую Вам:
Перед тем, как переводить средства проводить маломальский анализ относительно фирмы куда Вы собираетесь выполнить перевод средств.
Найдите специализированный форум в интернете и там ищите пути решения возврата средств.
И вопросы про средства на ТОРГОВОМ СЧЕТЕ Вы должны адресовать своему БРОКЕРУ - то есть тому, кому Вы отдали свои средства.
MQL5.community может ответить только на вопросы по средствам на Вашем MQL5.Аккаунте (https://www.mql5.com/ru/users/ostr698-gmail/accounting)
Переключитесь с биржевого сервера на Форекс сервер.
ну да, на форе работает, но мне фьючерсы нужны, а тут не работает :-/ в чём фокус?
Может так получится
Добрый день
Подскажите пожалуйста как сделать чтобы за один раз добавлялась только одна еденица, а не десятки
Переключитесь с биржевого сервера на Форекс сервер.
А смена сервера какое отношение имеет к описанному багу? И зачем Вы советуете менять сервер? Если терминал подключен к биржевому серверу, то у человека там счёт.
На форексе нет цены Last.А решение такое.
Это такой треш наверно ))
Настроить все свойства отображения графика так как душе угодно, и сохранить его в шаблон как default.tpl
Добрый день
Подскажите пожалуйста как сделать чтобы за один раз добавлялась только одна еденица, а не десятки
CMax1 и CMin1, это что за переменные? Какой у них тип?