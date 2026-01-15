Ошибки, баги, вопросы - страница 3156

Добрый день!

Помогите пожалуйста разобраться с небольшим кодом:

int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
{

//-- начальные установки --
 if(rates_total<3) return(0);
   
 int Start;
 
 if(prev_calculated<5)
  {
   Start=2;
   ArrayInitialize(Max1,EMPTY_VALUE);
   ArrayInitialize(Min1,EMPTY_VALUE);
  }
 
 else Start=rates_total-2;
   
//-- 1-й главный цикл --
  for(int i=Start;i<rates_total-1 && !IsStopped();i++)
    {
     if(high[i]>high[i+1] && low[i]>low[i+1])
      { 
       Max1[i]=high[i];
       Min1[i]=low[i];
      }
else if (high[i]<high[i+1] && low[i]<low[i+1])
      { 
       Max1[i]=high[i];
       Min1[i]=low[i];
      }
      else 
         {
          Max1[i]=EMPTY_VALUE;
          Min1[i]=EMPTY_VALUE;
         }

    }
 return(rates_total);
}

Требуется чтобы данный бар сравнивался с предыдущим, а он наоборот сравнивается с нулевым.

 
Приложите скриншот графика (очень желательно НА ЬЕЛОМ ФОНЕ) и покажите КТО такой у Вас "данный бар" и кто "предыдущий". Это важно.

 
Прикрепил скриншот
 
А вот тут ошибочка.

Массивы в OnCalculate Вы не переворачивали, а значит индексация у них такая, что самый правый бар на графике имеет индекс [rates_total-1], соответственно бар слева от него будет иметь индекс [rates_total-1-1]

 
Большое спасибо за вразумление, теперь все стало на свои места.
 
Я смотрел на эту картинку (картинка в прикрепленном файле).

Как вы вставляете картинку? У меня не получается.

 
Если нет такой кнопки - значит рейтинг ещё маловат. Сейчас он 11 у Вас.

 
Понял,спасибо
 

Мультивалютный советник на mql5 умудрился купить рубль по 0,86 и сорвать профит. Причем в визуальном режиме, а в обычном - нет

Подозреваю что дело не в котировках, а в сделке по NZDCAD

DP      0       02:25:32.172    Trade   2021.12.13 01:44:38   market buy 0.01 USDRUB, close #26 (0.86458 / 0.86480 / 0.86458)
FQ      0       02:25:32.172    Trades  2021.12.13 01:44:38   deal #228 buy 0.01 NZDCAD at 0.86480 done (based on order #228)
EO      0       02:25:32.172    Trade   2021.12.13 01:44:38   deal performed [#228 buy 0.01 NZDCAD at 0.86480]
LH      0       02:25:32.172    Trade   2021.12.13 01:44:38   order performed buy 0.01 at 0.86480 [#228 buy 0.01 USDRUB at 0.86480]
GD      0       02:25:32.174    _job_ (15) (AUDCAD,M5)  2021.12.13 01:44:38   CTrade::OrderSend: market buy 0.01 position #26 USDRUB [done at 0.865]
 
Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста почему после обновлений 28 января и позже на терминале не открываются пользовательские индикаторы?

