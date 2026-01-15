Ошибки, баги, вопросы - страница 3156
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться с небольшим кодом:
Требуется чтобы данный бар сравнивался с предыдущим, а он наоборот сравнивается с нулевым.
Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться с небольшим кодом:
Требуется чтобы данный бар сравнивался с предыдущим, а он наоборот сравнивается с нулевым.
Приложите скриншот графика (очень желательно НА ЬЕЛОМ ФОНЕ) и покажите КТО такой у Вас "данный бар" и кто "предыдущий". Это важно.
Прикрепил скриншот
А вот тут ошибочка.
Массивы в OnCalculate Вы не переворачивали, а значит индексация у них такая, что самый правый бар на графике имеет индекс [rates_total-1], соответственно бар слева от него будет иметь индекс [rates_total-1-1]
А вот тут ошибочка.
Массивы в OnCalculate Вы не переворачивали, а значит индексация у них такая, что самый правый бар на графике имеет индекс [rates_total-1], соответственно бар слева от него будет иметь индекс [rates_total-1-1]
А вот тут ошибочка.
Массивы в OnCalculate Вы не переворачивали, а значит индексация у них такая, что самый правый бар на графике имеет индекс [rates_total-1], соответственно бар слева от него будет иметь индекс [rates_total-1-1]
Я смотрел на эту картинку (картинка в прикрепленном файле).
Как вы вставляете картинку? У меня не получается.
Я смотрел на эту картинку (картинка в прикрепленном файле).
Как вы вставляете картинку? У меня не получается.
Если нет такой кнопки - значит рейтинг ещё маловат. Сейчас он 11 у Вас.
Если нет такой кнопки - значит рейтинг ещё маловат. Сейчас он 11 у Вас.
Мультивалютный советник на mql5 умудрился купить рубль по 0,86 и сорвать профит. Причем в визуальном режиме, а в обычном - нет
Подозреваю что дело не в котировках, а в сделке по NZDCAD
Мультивалютный советник на mql5 умудрился купить рубль по 0,86 и сорвать профит. Причем в визуальном режиме, а в обычном - нет
Подозреваю что дело не в котировках, а в сделке по NZDCAD
Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста почему после обновлений 28 января и позже на терминале не открываются пользовательские индикаторы?