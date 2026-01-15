Ошибки, баги, вопросы - страница 3158
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Можно ли было бы улучшить это? MetaEditor 3211. Работать с ним крайне непрактично.
Я часто с этим мучаюсь и вижу только (как мне видится) решение - расширить ширину окна. В такой случае строка ввода будет видна вся и можно будет быстро выбирать путь из выпадающего списка.
Я часто с этим мучаюсь и вижу только (как мне видится) решение - расширить ширину окна. В такой случае строка ввода будет видна вся и можно будет быстро выбирать путь из выпадающего списка.
Да, или просто отобразите путь как:
[TERMINAL_DATA_PATH]\MQL5\Experts...
вместо полного бесполезного пути.
Да, или просто отобразите путь как:
[TERMINAL_DATA_PATH]\MQL5\Experts...
вместо полного бесполезного пути.
Не знаю ... Я иногда ищу ВО ВСЕХ терминалах.
Не знаю ... Я иногда ищу ВО ВСЕХ терминалах.
в те далёкие времена, когда деревья были выше, девушки краше а мёд слаще, уже тогда когда появился МТ5 с его манерой хранить файлы пользователя в папках с непонятными менами, и я как то предложил разработчикам: "Уважаемые разработчики, сделайте пожалуйста опцию в терминале, дабы нам, смертным, не плутать в хитросплетениях папок от множества терминалов и не хранить все файлы в одной общей папке, и не сотворить случайное рукоблудное действие и не плакать потом о содеянном или же долго и мучительно не искать то что нужно". И услышали разработчики пользователей и снизошла благодать, через долгие годы, но оно того стоило!
и стало не нужно тогда создавать общие папки терминалов путём линковки, но.... привычка так и осталась - хранить и запускать терминалы с ключем /portable и хранить файлы в общей залинкованной папке.... когда ни будь, новое поколение юзверей начнут пользоваться дарами разработчиков, привыкнут... когда нибудь...
в те далёкие времена, когда деревья были выше, девушки краше а мёд слаще, уже тогда когда появился МТ5 с его манерой хранить файлы пользователя в папках с непонятными менами, и я как то предложил разработчикам: "Уважаемые разработчики, сделайте пожалуйста опцию в терминале, дабы нам, смертным, не плутать в хитросплетениях папок от множества терминалов и не хранить все файлы в одной общей папке, и не сотворить случайное рукоблудное действие и не плакать потом о содеянном или же долго и мучительно не искать то что нужно". И услышали разработчики пользователей и снизошла благодать, через долгие годы, но оно того стоило!
и стало не нужно тогда создавать общие папки терминалов путём линковки, но.... привычка так и осталась - хранить и запускать терминалы с ключем /portable и хранить файлы в общей залинкованной папке.... когда ни будь, новое поколение юзверей начнут пользоваться дарами разработчиков, привыкнут... когда нибудь...
Можно пример привести? Прикрепите пожалуйста логи из папки "Эксперты" и "Журнал" терминала.
Можно пример привести? Прикрепите пожалуйста логи из папки "Эксперты" и "Журнал" терминала.
Можно пример привести? Прикрепите пожалуйста логи из папки "Эксперты" и "Журнал" терминала.
Вот снимок
Как брать лог-файл:
Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies
Very Glitchy MetaTrader
Vladimir Karputov, 2021.03.16 04:20
If you have a question, first of all you should show the first three lines from the 'Journal' tab
(select these lines, copy to the clipboard and paste into the message using the button ). It should look like this:
Вам нужно перекомпилировать свои файлы - Ваши файлы были скомпилированы очень давно и на старых билдах. Обновите терминал и перекомпилируйте свои файлы.
Может всё-таки модераторы будут удалять из этой темы посты не относящиеся к ошибкам и багам?
Всё-таки это не тема "Вопросы новичков".
Да, или просто отобразите путь как:
[TERMINAL_DATA_PATH]\MQL5\Experts...
вместо полного бесполезного пути.