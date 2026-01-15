Ошибки, баги, вопросы - страница 3157

Новый комментарий
 
guty27041960 #:

Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста почему после обновлений 28 января и позже на терминале не открываются пользовательские индикаторы?

Можно пример привести? Прикрепите пожалуйста логи из папки "Эксперты" и "Журнал" терминала.

 
А можно ли сделать так, чтобы к новому документу IDE автоматически применял стилизатор? ведь стилизатор уже настроен, почему бы его не применять для новых документов сразу?
 

Баг со стилями в IDE. Metaquotes style  и  whitesmith style  идентичны, а должно быть так ( и было до обновлений) :

IDE style bug

 

Заметил, что подавляющее большинство скринов результатов торговли - мобильный терминал.

BalanceNegative
Вот такая гадость попадается повсеместно. Смартфон - зло.
 

Добрый день!

Нужно сделать подсчет когда A1[i]>0

for(int i=Start;i<rates_total-1 && !IsStopped();i++)
    {
     int a=0;
     
     if(A1[i]>0) 
      {
       a++;
       Max1[i]=high[i];
      }
     else Max1[i]=EMPTY_VALUE;
    }

но счетчик постоянно обновляется. Помогите пожалуйста сделать счетчик.

 
Sergey Gubar #:

Добрый день!

Нужно сделать подсчет когда A1[i]>0

но счетчик постоянно обновляется. Помогите пожалуйста сделать счетчик.

Вынести 

int a=0;
За цикл.
 

Здравствуйте. В разделе сервисдеск по техническим вопросам перенаправляло на форум, я создал отдельные темы и только сейчас заметил эту тему, возможно, надо было писать сюда. Если требуется весь текст перенести сюда, а те темы удалить, скажите.

Баг: утечка памяти в CopyTicks и CopyTicksRange

https://www.mql5.com/ru/forum/389074

Предложение: добавить OnTick(string) для слежения за тиками сторонних символов

https://www.mql5.com/ru/forum/388651

Утечка памяти в CopyTicks
Утечка памяти в CopyTicks
  • 2022.02.17
  • www.mql5.com
Здравствуйте. Проблема присутствует в последнем билде 3211 и в более ранних...
 
JRandomTrader #:

Вынести

За цикл.
Спасибо
 

Возможно ошибка в валидаторе маркета:

Позиция на продажу, работает трейлинг стоп. Трейлинг стоп задан по принципу 

 int st = fmax(StopLevel(), FreezeLevel());

и если трейлинг меньше  st то устанавливается трейлингу расстояние  st (Пробовал умышленно умножать st на 10 и более, делал даже равным 300 пунктов)

Ответ Валидатора маркета (Sell FL SL max = 0.00030 Price 1.09744 old_sl = 1.10205 new_sl = 1.10204)

Уровень Заморозки и стоп левела взят максимальный max = 0.00030

Текущая цена Price 1.09744

Старый стоп лосс  old_sl = 1.10205

Новое запрашиваемое значение Стоп лосса new_sl = 1.10204

Разница между текущей ценой и запрашиваемым значением 0,00460 пунктов что больше чем в 10 раз уровней стопа левела и уровня заморозки.

Текущая рыночная цена Price 1.09744  меньше запрашиваемого нового Стоп Лосса  new_sl = 1.10204 

Валидатор говорит [Modification failed due to order or position being close to market]

В чем может быть проблема? Позиция выбирается по тиккету.

 

Можно ли было бы улучшить это? MetaEditor 3211. Работать с ним крайне непрактично.


1...315031513152315331543155315631573158315931603161316231633164...3696
Новый комментарий