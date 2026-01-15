Ошибки, баги, вопросы - страница 3157
Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста почему после обновлений 28 января и позже на терминале не открываются пользовательские индикаторы?
Можно пример привести? Прикрепите пожалуйста логи из папки "Эксперты" и "Журнал" терминала.
Баг со стилями в IDE. Metaquotes style и whitesmith style идентичны, а должно быть так ( и было до обновлений) :
Заметил, что подавляющее большинство скринов результатов торговли - мобильный терминал.
Добрый день!
Нужно сделать подсчет когда A1[i]>0
но счетчик постоянно обновляется. Помогите пожалуйста сделать счетчик.
ВынестиЗа цикл.
Здравствуйте. В разделе сервисдеск по техническим вопросам перенаправляло на форум, я создал отдельные темы и только сейчас заметил эту тему, возможно, надо было писать сюда. Если требуется весь текст перенести сюда, а те темы удалить, скажите.
Баг: утечка памяти в CopyTicks и CopyTicksRange
https://www.mql5.com/ru/forum/389074
Предложение: добавить OnTick(string) для слежения за тиками сторонних символов
https://www.mql5.com/ru/forum/388651
ВынестиЗа цикл.
Возможно ошибка в валидаторе маркета:
Позиция на продажу, работает трейлинг стоп. Трейлинг стоп задан по принципу
и если трейлинг меньше st то устанавливается трейлингу расстояние st (Пробовал умышленно умножать st на 10 и более, делал даже равным 300 пунктов)
Ответ Валидатора маркета (Sell FL SL max = 0.00030 Price 1.09744 old_sl = 1.10205 new_sl = 1.10204)
Уровень Заморозки и стоп левела взят максимальный max = 0.00030
Текущая цена Price 1.09744
Старый стоп лосс old_sl = 1.10205
Новое запрашиваемое значение Стоп лосса new_sl = 1.10204
Разница между текущей ценой и запрашиваемым значением 0,00460 пунктов что больше чем в 10 раз уровней стопа левела и уровня заморозки.
Текущая рыночная цена Price 1.09744 меньше запрашиваемого нового Стоп Лосса new_sl = 1.10204
Валидатор говорит [Modification failed due to order or position being close to market]
В чем может быть проблема? Позиция выбирается по тиккету.
Можно ли было бы улучшить это? MetaEditor 3211. Работать с ним крайне непрактично.