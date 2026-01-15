Ошибки, баги, вопросы - страница 3159

Новый комментарий
 
Slava #:
Идея интерсная. Приняли подумать.

Шрифт уменьшить) Если сокращать, то при наведении мышки показывать полный путь.

 

Вопрос знатокам оптимизации.

Есть такие параметры:

Насколько понимаю, то первый проход будет таким:

Param 1 = 10;
Param 2 = 20;
Param 3 = 30;

Второй:

Param 1 = 11;
Param 2 = 20;
Param 3 = 30;

Третий:

Param 1 = 12;
Param 2 = 20;
Param 3 = 30;

И т.д.

Если ли какая-то возможность с помощью функции ParameterSetRange() сгенерировать серию проходов, перетасовав возможные комбинации? Например так:

//--- 1-ый проход
Param 1 = 17;
Param 2 = 24;
Param 3 = 33;

//--- 2-ой проход
Param 1 = 12;
Param 2 = 26;
Param 3 = 37;

//--- 3-ий проход
Param 1 = 14;
Param 2 = 21;
Param 3 = 36;
Документация по MQL5: Работа с результатами оптимизации / ParameterSetRange
Документация по MQL5: Работа с результатами оптимизации / ParameterSetRange
  • www.mql5.com
ParameterSetRange - Работа с результатами оптимизации - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
Denis Kirichenko #:

Если ли какая-то возможность с помощью функции ParameterSetRange() сгенерировать серию проходов, перетасовав возможные комбинации? Например так:

MQ не пойдут на такое, но мало ли: в Тестере галка формирования оптимизационных пакетов с рандомными точками оптимизационного пространства в режиме полного перебора. А-ля пакетизация от генетики, но для полного перебора.

 
x572intraday #:
 Криптовалюты исчезли с серверов MQ. Деградация, печаль и досада.

 Будьте добры, поясните, криптовалюты навсегда выпилили?

 

График после тестера

Мне кажется что то здесь не верно.

 
Можно ли реализовать сохранение счетов в терминале в зашифрованный файл с мастер-паролем? -Чтобы было удобно восстанавливать счета из этого файла. 
 

Добрый день!

Написал код, по историческим данным работает, а по новым нет. Подскажите пожалуйста что нужно сделать.

 for(int i=Start;i<rates_total-1 && !IsStopped();i++)
    {
     int a;
     double iH;
     
     if(high[i-1]<high[i] && low[i-1]<low[i])
      {
       iH=high[i];
       a=i;
       for(i;i<rates_total-1 && !IsStopped();i++)
         {
          if(high[i]>iH)
           {
            iH=high[i];
            a=i;
           }
          if(high[i-1]>high[i] && low[i-1]>low[i])
           { 
            A1[a]=a;
            break;
           }
          else continue;
         }
      }
    }
 
Andrey Dik #:
Можно ли реализовать сохранение счетов в терминале в зашифрованный файл с мастер-паролем? -Чтобы было удобно восстанавливать счета из этого файла. 

Номера счетов да, пароли нет.

 
Vladimir Pastushak #:

Номера счетов да, пароли нет.

почему пароли нет?

 
Andrey Dik #:

почему пароли нет?

Б - безопасность.
;)

Я тоже против сохранения паролей, но ЗА сохранение списка счетов 
1...315231533154315531563157315831593160316131623163316431653166...3696
Новый комментарий