Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1919
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо за подсказку, Алексей! Сначала подожду ответ в этой ветке, но уж если будет тишина, вот тогда обращусь в тему Ошибки, баги, вопросы.
С уважением, Владимир.
В этой ветке вряд ли Вы дождётесь ответов от разработчиков. Нашли ошибку - убедились, что это действительно ошибка - сообщили в озвученную Алексеем ветку. Не нужно ожидать действий модераторов по этому поводу - мы тоже люди, и у нас тоже бывает времени нет.
В этой ветке вряд ли Вы дождётесь ответов от разработчиков. Нашли ошибку - убедились, что это действительно ошибка - сообщили в озвученную Алексеем ветку. Не нужно ожидать действий модераторов по этому поводу - мы тоже люди, и у нас тоже бывает времени нет.
Здравствуйте, Артём!
Всё понятно.
С уважением, Владимир.
Доброе время суток!!!!
Вот две функции сеточного советника первая функция калькуляция профита с учетом частичного закрытия убыточных ордеров
Вторая функция закрытия ордеров причем закрытия части убыточных ордеров
Ситуация следующая что в результате округления в большую сторону части лотов которые нужно закрыть получается убыток при закрытии сетки ордеров с учётом частичного закрытия убыточных ордеров
Вопрос заключается в следующем можно ли исходя из этих двух функций написать функцию калькуляции убыточных ордеров вернее части ордера которую предстоит закрыть
Если да то помогите её написать
Спасибо
Доброе время суток!!!!
Если да то помогите её написать
Время сейчас не доброе.
Ты имеешь ввиду за тебя написать?
Время сейчас не доброе.
Ты имеешь ввиду за тебя написать?
Не рвите себя Александр
заблудился в элементарщине:
как мне организовать перебор поз для трала - сонаправленных, почему то тралит одну позу, т.е. не перебирает... МТ5
можно просто участок кода как перебор позы для трала при HEDGE позиций рыночных - спс.
вопрос решил! Спс, в очередной раз Владимиру Карпутову!!!
с его тралом!
https://www.mql5.com/ru/code/17263
ключевая фишка смотреть в цикле по индексу и модифицировать вариантом с тикетом!!!
Простенькая задачка: нужно выпихнуть из массива ArrayJ все элементы, совпадающие по индексу и значению с элементами массива ArrayI:
Выделена ключевая строка. Результат:
ожидалось:
ArrayJ динамический, с ним как будто что-то не так... но статический мне и не нужен.
Сломал себе весь ум. ЧЯДНТ? Или неужто это аналог старой песни:
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page3141#comment_27152680
и
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page3142#comment_27371998
про именованные константы?
Простенькая задачка: нужно выпихнуть из массива ArrayJ все элементы, совпадающие по индексу и значению с элементами массива ArrayI:
Выделена ключевая строка. Результат:
ожидалось:
ArrayJ динамический, с ним как будто что-то не так... но статический мне и не нужен.
1. ArrayResize лучше вынести за цикл
2. ArrayRemove не делает элемент массива "пустым", а "сдвигает" последующие элементы на его место. Отсюда нарушается соответствие элементов в последующих индексах.
1. ArrayResize лучше вынести за цикл
2. ArrayRemove не делает элемент массива "пустым", а "сдвигает" последующие элементы на его место. Отсюда нарушается соответствие элементов в последующих индексах.
Про 2 вопросов нет, это я для наглядности интервалы расставил. Помимо этого, в Справке сказано про статический массив: "Если функция используется для массива фиксированного размера, то сам размер массива не меняется: при этом происходит физическое копирование оставшегося "хвоста" в позицию start." В примере из Справки тоже используется массив фиксированного размера, а у меня динамический.
Касательно 1. За цикл вынести нет возможности, так как в реальной задаче неизвестен заранее ни размер ArrayJ, ни ArrayI, а у CommonArray тем паче свой размер — они все не совпадают.
Есть у меня ещё пример, где выпихивание элементов не обрывается на полпути, как в приведённом примере:
Результат годный:
но нужно, чтобы тот вариант работал. Затык, видимо, случается, если в хвосте справа идут подряд элементы с одним и тем же значением (см. предыдущий пост) — а это уже похоже на проблему, на которую я ссылался выше.
Про 2 вопросов нет, это я для наглядности интервалы расставил. Помимо этого, в Справке сказано про статический массив: "Если функция используется для массива фиксированного размера, то сам размер массива не меняется: при этом происходит физическое копирование оставшегося "хвоста" в позицию start." В примере из Справки тоже используется массив фиксированного размера, а у меня динамический.
Касательно 1. За цикл вынести нет возможности, так как в реальной задаче неизвестен заранее ни размер ArrayJ, ни ArrayI, а у CommonArray тем паче свой размер — они все не совпадают.
Есть у меня ещё пример, где выпихивание элементов не обрывается на полпути, как в приведённом примере:
Результат годный:
но мне надо, чтобы тот вариант работал. Затык, видимо, случается, если в хвосте справа идут подряд элементы с одним и тем же значением (см. предыдущий пост) — а это уже похоже на проблему, на которую я ссылался выше.
1. За цикл вынести можно и нужно, так, как я показал. Если только размер ArrayI не меняется по ходу цикла.
2. Далее что-то типа того