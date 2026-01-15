Ошибки, баги, вопросы - страница 3388
Мне кажется, что такого быть не должно
Ошибки совсем не там, где ожидаешь
В одном старом индикаторе перестал компилироваться код и я никак не мог найти причину...
Этот пример лишний раз подтверждает, что в C++ грамотно сделано, что переменная объявлена с момента появления (а не завершения объявления, как в MQL). Поэтому в C++ ошибка сразу в первой строке будет и не нужно гадать почему она возникла во второй:
Почему я написал про эту проблему? Да потому, что раньше то такой проблемы не было!!!
Вот это и есть бытовой уровень сравнения "раньше такого не было".
С технической точки зрения: памяти откровенно недостаточно даже для себя (1.25 гб на ядро, всего 24 ядра), что-то рандомное по ресурсам на 12 ядер (именно поэтому и прилетает, что 30 / 12 >= 2 Gb на ядро - лимит приема в клаудные задачи) прилетает из клауда, плюс вы еще свои задачи запускаете параллельно.
И вдруг "разработчики виноваты, что-то наверное изменили - раньше такого не было".
Хоть немного-то надо включать техническую логику во время выкручивания всех настроек на максимум. Благо логи детальнейшие и четко указывают на причину.
Хотел уточнить, агентам выдаётся задание и тогда это приводит к зависанию (с гашением экрана - как Вы описали), или сам факт запуска службы приводит к зависаниям?
Службы агентов у меня запущенны и работают постоянно уже полтора года. Это особо ни на, что не влияет.
Появляются у агентов задания, кулер громче шумит и всё.
А вот вчера нужно мне было запустить оптимизацию, и угораздило совпасть с работой агентов, результат описал выше.
Дело не в агентах, дело в нехватке памяти. У знакомого при простой оптимизации на днях погас монитор. Там паники по телеграмму я наслушался)))
Я тут как то написал индикатор, который подвешивал терминал наглухо. Но так как я технически не грамотен, то на бытовом своём уровне подумал, что не порядок какой то в коде индикатора и полез в код искать причину проблемы.
Что обозначает данная иконка?
Получается, что ожидалось принудительное завершение работы оптимизации агентов для внешних потребителей и запуск агентов для локального использования?
Ну, думаю, что терминал мог проинформировать, что агенты заняты и стоит подождать либо отключить их режим работы "на продажу".
Странно, не писал такую.
Совершенно верно, ожидалось именно чего то такого!!!
Да и вообще, если рассуждать логически (на бытовом уровне), а не включать техническую логику, то при нехватке памяти, терминал сам должен отключать ядра, так как большинство пользователей знать не знают, что это такое и с чем их едят.
Вообще разработчики выставили для агентов самый низкий приоритет. Это правильно. Но почему оно не работает не понятно.
Или приоритет программы распространяется только на работу процессора, а на память не распространяется?
Спрогнозировать сколько понадобится памяти значительно сложней.
Попробуйте отключить оптимизацию в настройках, как на локальных агентах, и добавить свои агенты на продажу в терминал, как сетевые. При таком рассклвде, ожидаю, что как раз будите получать ошибку в лог по занятым агентам.
Что за ошибка терминала?
В чём может быть причина- отчёт windows о сбое.