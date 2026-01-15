Ошибки, баги, вопросы - страница 3388

Aleksey Vyazmikin #:

Мне кажется, что такого быть не должно

Ошибки совсем не там, где ожидаешь

В одном старом индикаторе перестал компилироваться код и я никак не мог найти причину...

Этот пример лишний раз подтверждает, что в C++ грамотно сделано, что переменная объявлена с момента появления (а не завершения объявления, как в MQL). Поэтому в C++ ошибка сразу в первой строке будет и не нужно гадать почему она возникла во второй:

void OnStart()
{
    int Bars=Bars(_Symbol,PERIOD_CURRENT); //(1)
/*
*/
    int n   =Bars(_Symbol,PERIOD_CURRENT); //(2)
}
 
Aleksandr Slavskii #:
Почему я написал про эту проблему? Да потому, что  раньше то такой проблемы не было!!!

Вот это и есть бытовой уровень сравнения "раньше такого не было".

С технической точки зрения: памяти откровенно недостаточно даже для себя (1.25 гб на ядро, всего 24 ядра), что-то рандомное по ресурсам на 12 ядер (именно поэтому и прилетает, что 30 / 12 >= 2 Gb на ядро - лимит приема в клаудные задачи) прилетает из клауда, плюс вы еще свои задачи запускаете параллельно.

И вдруг "разработчики виноваты, что-то наверное изменили - раньше такого не было".

Хоть немного-то надо включать техническую логику во время выкручивания всех настроек на максимум. Благо логи детальнейшие и четко указывают на причину.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Хотел уточнить, агентам выдаётся задание и тогда это приводит к зависанию (с гашением экрана - как Вы описали), или сам факт запуска службы приводит к зависаниям?

Службы агентов у меня запущенны и работают постоянно уже полтора года. Это особо ни на, что не влияет.

Появляются у агентов задания, кулер громче шумит и всё.

А вот вчера нужно мне было запустить оптимизацию, и угораздило совпасть с работой агентов, результат описал выше.


Дело не в агентах, дело в нехватке памяти. У знакомого при простой оптимизации на днях погас монитор. Там паники по телеграмму я наслушался)))

Я тут как то написал индикатор, который подвешивал терминал наглухо. Но так как я технически не грамотен, то на бытовом своём уровне подумал, что не порядок какой то в коде индикатора и полез в код искать причину проблемы.

 

Что обозначает данная иконка?

 
fxsaber #:

Что обозначает данная иконка?


программа на питоне
 
Aleksandr Slavskii #:

Службы агентов у меня запущенны и работают постоянно уже полтора года. Это особо ни на, что не влияет.

Появляются у агентов задания, кулер громче шумит и всё.

А вот вчера нужно мне было запустить оптимизацию, и угораздило совпасть с работой агентов, результат описал выше.

Получается, что ожидалось принудительное завершение работы оптимизации агентов для внешних потребителей и запуск агентов для локального использования?

Ну, думаю, что терминал мог проинформировать, что агенты заняты и стоит подождать либо отключить их режим работы "на продажу".

 
Andrey Dik #:

программа на питоне

Странно, не писал такую.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Получается, что ожидалось принудительное завершение работы оптимизации агентов для внешних потребителей и запуск агентов для локального использования?

Ну, думаю, что терминал мог проинформировать, что агенты заняты и стоит подождать либо отключить их режим работы "на продажу".

Совершенно верно, ожидалось именно чего то такого!!! 

Да и вообще, если рассуждать логически (на бытовом уровне), а не включать техническую логику, то при нехватке памяти, терминал сам должен отключать ядра, так как большинство пользователей знать не знают, что это такое и с чем их едят.

Вообще разработчики выставили для агентов самый низкий приоритет. Это правильно. Но почему оно не работает не понятно.

Или приоритет программы распространяется только на работу процессора, а на память не распространяется? 

 
Aleksandr Slavskii #:

Совершенно верно, ожидалось именно чего то такого!!! 

Да и вообще, если рассуждать логически (на бытовом уровне), а не включать техническую логику, то при нехватке памяти, терминал сам должен отключать ядра, так как большинство пользователей знать не знают, что это такое и с чем их едят.

Вообще разработчики выставили для агентов самый низкий приоритет. Это правильно. Но почему оно не работает не понятно.

Или приоритет программы распространяется только на работу процессора, а на память не распространяется? 

Спрогнозировать сколько понадобится памяти значительно сложней.

Попробуйте отключить оптимизацию в настройках, как на локальных агентах, и добавить свои агенты на продажу в терминал, как сетевые. При таком рассклвде, ожидаю, что как раз будите получать ошибку в лог по занятым агентам.

 

Что за ошибка терминала?

В чём может быть причина- отчёт windows о сбое.


Имя журнала:   Application
Источник:      Application Error
Дата:          15.09.2023 10:34:32
Код события:   1000
Категория задачи:(100)
Уровень:       Ошибка
Ключевые слова:Классический
Пользователь:  Н/Д
Компьютер:     WIN-***
Описание:
Имя сбойного приложения: terminal64.exe, версия: 5.0.0.3802, метка времени: 0x04d28400
Имя сбойного модуля: mscoreei.dll, версия: 4.8.4180.0, метка времени: 0x5e7d1fe7
Код исключения: 0xc00000fd
Смещение ошибки: 0x0000000000001566
Идентификатор сбойного процесса: 0xb8c
Время запуска сбойного приложения: 0x01d9e6f8fd77e63e
Путь сбойного приложения: C:\***\terminal64.exe
Путь сбойного модуля: C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscoreei.dll
Идентификатор отчета: 4f8c7c99-539a-11ee-80de-00155d097e12
Полное имя сбойного пакета: 
Код приложения, связанного со сбойным пакетом: 
Xml события:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
  <System>
    <Provider Name="Application Error" />
    <EventID Qualifiers="0">1000</EventID>
    <Level>2</Level>
    <Task>100</Task>
    <Keywords>0x80000000000000</Keywords>
    <TimeCreated SystemTime="2023-09-15T07:34:32.000000000Z" />
    <EventRecordID>1901</EventRecordID>
    <Channel>Application</Channel>
    <Computer>WIN-***</Computer>
    <Security />
  </System>
  <EventData>
    <Data>terminal64.exe</Data>
    <Data>5.0.0.3802</Data>
    <Data>04d28400</Data>
    <Data>mscoreei.dll</Data>
    <Data>4.8.4180.0</Data>
    <Data>5e7d1fe7</Data>
    <Data>c00000fd</Data>
    <Data>0000000000001566</Data>
    <Data>b8c</Data>
    <Data>01d9e6f8fd77e63e</Data>
    <Data>C:\***terminal64.exe</Data>
    <Data>C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscoreei.dll</Data>
    <Data>4f8c7c99-539a-11ee-80de-00155d097e12</Data>
    <Data>
    </Data>
    <Data>
    </Data>
  </EventData>
</Event>
1...338133823383338433853386338733883389339033913392339333943395...3696
