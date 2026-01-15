Ошибки, баги, вопросы - страница 3386
Тогда так:
Мне проще макрос-копипасту делать. Но это все равно костыль MQ.
На этом форуме почему-то принято называть костылём всё что захочется. Когда считают, что MQ должны были что-то написать за них.
Костылём называется решение, которое чем-то ограничено, работает только в определённых условиях.
Обычно программисты стараются их избегать, и используют только как временный вариант, или когда по другому никак.
А это вполне рабочий код, который работает всегда и делает то что Вам нужно.
Я, например, не хочу платить эффективностью за сохранение информации о типах после компиляции.
Еще добавлю
"Костыль" - назыают некое временное порой не очень красивое решение.
Бывает "золотой костыль" - это когда "костыльное" решение весьма красиво.
Самое ужасно что порой костыли живут очень долго, иногда до самой смерти самого ПО.
Доказательство, что это есть сейчас.
dynamic_cast всего лишь сравнивает указатели на таблицу виртуальных функций. Ничего о типах он не знает.
Вы вышли из зоны моей компетентности, поэтому не могу комментировать.
А вы видели их реализацию? Вообще-то, в плюсах, а это писано на плюсах, оператор typeid и dynami_cast используют RTTI.
Их реализацию не видел, но в плюсах работает именно так.
А на чём это написано вообще не к месту.